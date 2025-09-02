रांची: झारखंड के गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की राह हमेशा कांटों भरी रही है. इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लैट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां अधिकांश विद्यार्थी लाखों रुपये खर्च कर निजी कोचिंग संस्थानों का सहारा लेते हैं, वहीं आर्थिक तंगी के कारण झारखंड के हजारों मेधावी बच्चे अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं. ऐसे बच्चों के लिए झारखंड सरकार की आकांक्षा योजना (आकांक्षा-40 कोचिंग संस्थान) किसी वरदान से कम नहीं है. 2016 में शुरू हुई यह योजना आज न केवल गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है, बल्कि देशभर के प्रतिष्ठित संस्थानों में झारखंड के बच्चों को एक नई पहचान दिला रही है.

आकांक्षा योजना: एक क्रांतिकारी शुरुआत

2016 में तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने आकांक्षा योजना की नींव रखी. इसका मकसद स्पष्ट था, आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी बच्चों को आईआईटी, एनआईटी, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुंचाना. रांची के जिला स्कूल परिसर में इस योजना के तहत एक आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया गया, जहां बच्चों को पढ़ाई, रहने और खाने की सुविधा पूरी तरह निशुल्क प्रदान की गई. योजना के तहत पहले चरण में 40 मेडिकल और 40 इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों का चयन किया गया.

झारखंड में आकांक्षा से गरीब बच्चों के सपनों को मिल रही उड़ान (ईटीवी भारत)

वर्तमान सरकार भी इस योजना को प्राथमिकता दे रही है. उच्च अधिकारियों की निगरानी में यह संस्थान संचालित हो रहा है और लगातार सुधारों के साथ इसे और प्रभावी बनाया जा रहा है. आकांक्षा योजना ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है, बल्कि यह भी साबित किया है कि सही अवसर मिलने पर गरीब परिवारों के बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं.

2018 में पहली सफलता की नींव

2018 में आकांक्षा योजना ने अपनी पहली बड़ी उपलब्धि हासिल की. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) बोर्ड के सफल छात्रों के लिए आयोजित विशेष प्रवेश परीक्षा के बाद आकांक्षा का पहला बैच तैयार हुआ. इस बैच ने अपनी प्रतिभा से सभी को चौंका दिया. कई छात्र पहली बार आईआईटी और एनआईटी जैसे संस्थानों में पहुंचे, जबकि मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) में भी बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया. इस सफलता ने योजना की ताकत को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया और झारखंड के मेधावी बच्चों के लिए नए दरवाजे खोले.

स्टूटेंड्स ने रखी अपनी बात (ईटीवी भारत)

2019-2020 में आकांक्षा योजना ने पकड़ी रफ्तार

2019 और 2020 में आकांक्षा सेंटर से पढ़े विद्यार्थियों ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. 2019 में कई बच्चे आईआईटी धनबाद और एनआईटी जमशेदपुर में दाखिला लेने में सफल रहे. 2020 में नीट परीक्षा में आकांक्षा के छात्रों ने ऑल इंडिया स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया. इन दो वर्षों में योजना ने न केवल अपनी साख बनाई, बल्कि यह भी साबित किया कि संसाधनों की कमी प्रतिभा को रोक नहीं सकती.

आकांक्षा संस्थान में पढ़ रहे छात्रों से संवाददाता चंदन भट्टाचार्य ने की बात (ईटीवी भारत)

2021 की महामारी के बीच नया अध्याय

कोविड-19 महामारी के बावजूद आकांक्षा संस्थान ने पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बच्चों की पढ़ाई जारी रखी गई. इस दौरान कई बच्चे देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में दाखिल हुए. आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और आईएसएम (आईआईटी) धनबाद जैसे संस्थानों में भी आकांक्षा के छात्रों ने अपनी जगह बनाई. इस उपलब्धि ने यह साबित किया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सही मार्गदर्शन और संसाधन बच्चों के सपनों को साकार कर सकते हैं.

2022 में सपनों को नई उड़ान

2022 आकांक्षा योजना के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा. इस साल संस्थान से पढ़े कई बच्चों को लाखों रुपये के पैकेज वाली नौकरियां मिलीं. कुछ आईआईटी पासआउट छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट में 30 से 50 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिला. यह उन परिवारों के लिए किसी सपने से कम नहीं था, जो कभी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे. इस सफलता ने न केवल बच्चों का, बल्कि उनके परिवारों और समुदायों का भविष्य भी संवारा.

आकांक्षा संस्थान की विशेषता (ईटीवी भारत)

2023 में सीटों का विस्तार, नए अवसर

जैसे-जैसे आकांक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, सरकार ने इसकी क्षमता को और विस्तार देने का फैसला किया. 2023 में सीटों की संख्या बढ़ाकर 350 कर दी गई. अब हर साल 350 बच्चों को यहां प्रवेश दिया जाता है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सीटें भी बनाई जाती हैं, ताकि कोई मेधावी बच्चा अवसर से वंचित न रहे. इस विस्तार ने योजना को और समावेशी बनाया, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सका.

मेस में खाना खाते छात्र छात्राएं (ईटीवी भारत)

2024 में मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

2024 में आकांक्षा योजना ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. इस साल कई बच्चे दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रीमियर मेडिकल कॉलेजों में दाखिल हुए. इंजीनियरिंग में भी आईआईटी दिल्ली और आईआईटी धनबाद में आकांक्षा के छात्रों का चयन हुआ. इसके अलावा, क्लैट (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) में भी इस बैच के कुछ बच्चों ने शानदार प्रदर्शन कर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाया. यह वर्ष योजना के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने इसे देशभर में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया.

क्यों खास है आकांक्षा (ईटीवी भारत)

2025 में अब तक की सबसे बड़ी सफलता

वर्तमान वर्ष 2025 आकांक्षा योजना के लिए ऐतिहासिक रहा. इस साल मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों बैच के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया. कई बच्चों को आईआईटी दिल्ली, आईआईटी धनबाद, आईआईटी बेंगलुरु, बीआईटी सिंदरी और बीआईटी मेसरा जैसे संस्थानों में सीट मिली. मेडिकल क्षेत्र में रिम्स, राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज, भुवनेश्वर और जिपमर पुदुचेरी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश मिला. कुछ बच्चों ने क्लैट क्वालिफाई कर नेशनल लॉ स्कूल, बेंगलुरु में दाखिला लिया.

आकांक्षा हॉस्टल में रहने वाले छात्र (ईटीवी भारत)

सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि कई बच्चों को 70 से 80 लाख रुपये तक के पैकेज वाली नौकरियां मिलीं. यह उन बच्चों के लिए एक सपने के सच होने जैसा था, जिनके परिवार आर्थिक तंगी में जीवन बिता रहे थे. इस साल 8 छात्रों का चयन आईआईटी में हुआ, जबकि रिम्स, एम्स और अन्य बड़े मेडिकल कॉलेजों में दर्जनों छात्रों ने प्रवेश लिया. बीआईटी सिंदरी जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजों में आकांक्षा के छात्रों का चयन अब हर साल की सामान्य बात बन चुकी है.

आकांक्षा की उपलब्धियां (ईटीवी भारत)

आकांक्षा 40 : संघर्ष से संवरते सपनों को हकीकत की उड़ान



गरीबी और अभाव बच्चों के सपनों को तोड़ देते हैं, लेकिन अगर सही अवसर और सहारा मिले तो यही बच्चे इतिहास रचते हैं। झारखंड में आकांक्षा 40 ऐसे ही बच्चों की उम्मीद बनकर सामने आया है। यह संस्थान न केवल निशुल्क कोचिंग और आवास देता है, बल्कि छात्रों को आत्मविश्वास और आगे बढ़ने का हौसला भी प्रदान करता है। यहां दो छात्रों की कहानियाँ इस सच की गवाह हैं

राजश्री का बयान (ईटीवी भारत)





केस स्टडी 1- राजश्री: कोडरमा के छोटे से गांव की रहने वाले राजश्री के पिता का निधन काफी पहले हो चुका था. इसलिए इनका बचपन संघर्षों में बीता. इन्होंने किसी तरह से दसवीं तक की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में पूरी की. राजश्री कहते हैं “पिताजी का चेहरा मुझे ठीक से याद भी नहीं है. मां ने निजी छोटे-छोटे काम कर किसी तरह पढ़ाई जारी रखी. दसवीं के बाद इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना था, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि प्राइवेट कॉलेज की पढ़ाई संभव नहीं थी. तभी आकांक्षा 40 के बारे में पता चला. यह संस्थान मेधावी बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी कराता है और रहने-खाने की भी व्यवस्था करता है. इसके बाद मैने परीक्षा दी और चयन हो गया. हालांकि, नामांकन के वक्त भी पैसों की समस्या आ गई. ऐसे में संस्थान के शिक्षक वीके सिंह ने मदद की और दाखिला सुनिश्चित कराया." आज राजश्री एनआईटी जमशेदपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं. वे कहते हैं अगर आकांक्षा 40 का साथ न मिला होता तो वह इंजीनियर बनने का सपना भी नहीं देख पाते. यह संस्थान उनके लिए परिवार जैसा है.

सुबल कुमार का बयान (ईटीवी भारत)

बोकारो के सुबल कुमार नंदी की स्थिति भी कुछ अलग नहीं थी. घर के हालात बेहद कमजोर थे. पिता की तबीयत खराब रहने लगी और वे काम करने में सक्षम नहीं रहे. परिवार की जिम्मेदारी मां पर आ गई. सुबल कहते हैं उनकी आर्थिक तंगी इतनी थी कि उन्होंने दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था. लेकिन फिर उन्हें आकांक्षा 40 की जानकारी मिली और वहां पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया.आकांक्षा 40 ने उन्हें न सिर्फ पढ़ाई का मौका दिया बल्कि मुश्किल हालात से लड़ने का आत्मविश्वास भी सिखाया. संस्थान के शिक्षकों ने हर कदम पर सहयोग किया. आज सबल भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और भविष्य में परिवार का सहारा बनने का सपना संजोए हुए हैं.

आकांक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु (ईटीवी भारत)





राजश्री और सुबल जैसे छात्र साबित करते हैं कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, सही मार्गदर्शन और अवसर मिलते ही सपने साकार हो सकते हैं. आकांक्षा 40 झारखंड के उन बच्चों के लिए नई रोशनी है, जिनके पास हौसला तो है, पर साधन नहीं.

आकांक्षा की खासियत एक समग्र दृष्टिकोण

आकांक्षा योजना की सफलता के पीछे इसका समग्र दृष्टिकोण और समर्पित संरचना है. इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:

पूर्णत: निशुल्क सुविधाएं: आकांक्षा सेंटर में पढ़ाई, रहना, खाना और अन्य सभी सुविधाएं सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान की जाती हैं. यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक तंगी किसी बच्चे के सपनों के आड़े न आए.

आकांक्षा सेंटर में पढ़ाई, रहना, खाना और अन्य सभी सुविधाएं सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान की जाती हैं. यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक तंगी किसी बच्चे के सपनों के आड़े न आए. पारदर्शी चयन प्रक्रिया: प्रवेश के लिए हर साल प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है. केवल झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले छात्र ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं. चयन प्रक्रिया में आरक्षण का भी पालन किया जाता है, जिससे सभी वर्गों को समान अवसर मिलता है.

प्रवेश के लिए हर साल प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है. केवल झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले छात्र ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं. चयन प्रक्रिया में आरक्षण का भी पालन किया जाता है, जिससे सभी वर्गों को समान अवसर मिलता है. अनुभवी शिक्षक: रांची के नामचीन कोचिंग संस्थानों के अनुभवी शिक्षकों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है. इसके अलावा, डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षण सुविधाओं ने इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया है.

रांची के नामचीन कोचिंग संस्थानों के अनुभवी शिक्षकों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है. इसके अलावा, डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षण सुविधाओं ने इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाया है. सामाजिक न्याय का मॉडल: योजना में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बराबरी का अवसर मिलता है. यह सामाजिक समावेशिता का एक उम्दा उदाहरण है.

योजना में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बराबरी का अवसर मिलता है. यह सामाजिक समावेशिता का एक उम्दा उदाहरण है. आधुनिक सुविधाएं: संस्थान में अत्याधुनिक कक्षाएं, वाई-फाई कनेक्टिविटी, अलग स्टडी रूम, लाइब्रेरी और कॉमन रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग हॉस्टल हैं, जो सुरक्षित और अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं.

छात्रों की कहानियां: सपनों को हकीकत में बदलते चेहरे

आकांक्षा योजना ने न केवल बच्चों को शिक्षा दी, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया. कई छात्रों ने अपनी प्रेरक कहानियां साझा कीं. एक छात्र, जिसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, ने बताया, "मेरे लिए आईआईटी दिल्ली में पढ़ना एक सपना था. आकांक्षा योजना ने इसे हकीकत में बदला." एक अन्य छात्र राहुल, जो अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में 50 लाख रुपये के पैकेज पर कार्यरत है, कहते हैं, "मेरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. आकांक्षा ने न केवल मेरी जिंदगी बदली, बल्कि मेरे परिवार की कई पीढ़ियों का भविष्य संवार दिया."

2025 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाने वाले छात्र (ईटीवी भारत)

ग्रामीण परिवेश से आए ये बच्चे अत्यंत अनुशासित और मेहनती हैं. उनके लिए आकांक्षा सेंटर किसी मंदिर से कम नहीं. एक छात्रा ने कहा, "मेरे माता-पिता खेती करते हैं. अगर आकांक्षा न होती, तो मैं शायद कभी एम्स जैसे संस्थान में पढ़ने का सपना भी नहीं देख पाती." ये कहानियां इस बात का सबूत हैं कि आकांक्षा योजना ने न केवल शिक्षा दी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का रास्ता भी खोला.

संस्थान का विकास दो कमरों से भव्य भवन तक

आकांक्षा सेंटर की शुरुआत बरियातू स्थित बी.एड कॉलेज के दो कमरों से हुई थी. आज यह एक भव्य भवन में संचालित हो रहा है, जहां सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. संस्थान के मुख्य समन्वयक बीके सिंह बताते हैं, "पहले हम पारंपरिक ढंग से पढ़ाते थे, लेकिन अब डिजिटल क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड और ऑनलाइन शिक्षण ने हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है."

2023 में मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले छात्र (ईटीवी भारत)

वर्तमान में सेंटर में 195 लड़के और 88 लड़कियां पढ़ रहे हैं. नामांकन प्रक्रिया अभी भी जारी है, और सभी सीटें जल्द ही भर ली जाएंगी. उच्च स्तरीय डाइनिंग हॉल, वाई-फाई और अन्य मूलभूत सुविधाएं बच्चों को एक अनुकूल माहौल प्रदान करती हैं. वार्डन रंजीत कुमार सिंह कहते हैं, "हमारे बच्चे बेहद अनुशासित हैं. वे पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं. हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चा अपने सपनों को पूरा करे."

भविष्य की योजनाएं: नए आयाम

शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने बताया कि आकांक्षा योजना को और बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं. इनमें शामिल हैं:

क्या है भविष्य की योजना (ईटीवी भारत)

सामाजिक और आर्थिक बदलाव का वाहक

आकांक्षा योजना ने 2016 से 2025 तक हजारों गरीब परिवारों की जिंदगी बदली है. अब तक 150 से अधिक छात्र इंजीनियरिंग और 40 से अधिक मेडिकल कॉलेजों में दाखिला ले चुके हैं. कई छात्र मल्टीनेशनल कंपनियों में 50 से 70 लाख रुपये के पैकेज पर कार्यरत हैं. यह योजना झारखंड के शिक्षा जगत में एक मिसाल बन चुकी है.

आकांक्षा छात्रावास (ईटीवी भात)

जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार कहते हैं, "आकांक्षा योजना इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा को अवसर मिले तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकती है. हमारा लक्ष्य है कि कोई भी मेधावी बच्चा संसाधनों की कमी के कारण पीछे न रहे."

आकांक्षा एक रोल मॉडल

आकांक्षा योजना आज झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है. यह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रही है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का भी वाहक बन रही है. यह साबित करती है कि गरीबी प्रतिभा की दुश्मन नहीं है, असली बाधा अवसरों की कमी है. आकांक्षा ने इस कमी को दूर कर हजारों बच्चों को नई दिशा दी है, और यह यात्रा अभी जारी है.

ये भी पढ़ें:

जेईई एडवांस्ड 2025 में रच दिया कीर्तिमान, राज्य स्तरीय आकांक्षा सेंटर के 13 छात्र हुए सफल

झारखंड में हर साल 300 आदिवासी स्टूडेंट्स को डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगी सरकार! खाका हो रहा है तैयार