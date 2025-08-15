ETV Bharat / bharat

झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन, दिल्ली में चल रहा था इलाज, बाथरूम में फिसलने से सिर में लगी थी चोट

शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया है. दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था.

Published : August 15, 2025 at 11:27 PM IST

Updated : August 15, 2025 at 11:57 PM IST

रांची: झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया. वो कई दिनों से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे. वे अपने बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे. जिससे उनके सिर और हाथ में गंभीर चोट लगी थी. घायल अवस्था में उन्हें जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके ब्रेन में क्लॉट हो गया है. गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफर किया गया.

एयर एंबुलेंस के द्वारा मंत्री रामदास सोरेन को दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया. जहां उनकी हालत गंभीर थी. डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई थी. शुक्रवार को उनका निधन हो गया. उनके निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है. उनके आवास पर उनके समर्थकों का जुटान शुरू हो गया है. हर किसी की आंखें नम हैं. शनिवार को उन्हें दिल्ली से झारखंड लाया जाएगा.

शिक्षा मंत्री के पुत्र ने सोशल मीडिया साइट पर जानकारी दी कि उनके पिता का निधन हो गया है. उन्होंने लिखा है कि 'अत्यंत ही दुख के साथ यह बता रहा हूं कि मेरे पिताजी रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे. यह दुखद घटना नई दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल में हुई, जहां उनके निधन के समय पूरा परिवार मौजूद था.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर दुख जताया है. उन्होंने लिखा है कि ऐसे नहीं जाना था. उनके निधन की खबर से पूरे राज्य में शोक की लहर है. विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक संगठनों ने गहरा दुख व्यक्त किया है.

झारखंड सरकार में मंत्री डॉ. इरफान अंसारी (स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन विभाग) ने भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत मर्माहत हूं. वे सरल स्वभाव के, कर्मठ व जनसेवा के प्रति समर्पित नेता थे. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को संबल दें.

जानकारी के मुताबिक शनिवार को उनका पार्थिव शरीर नई दिल्ली से रांची लाया जा सकता है. राज्य में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया जाएगा.रामदास सोरेन का जाना झारखंड की राजनीति और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है. उनके योगदान को लोग लंबे समय तक याद करेंगे. पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी शिक्षा मंत्री के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है.

रामदास सोरेन झामुमो के बड़े नेताओं में से एक थे. वर्तमान में वे घाटशिला से विधायक थे. चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर हेमंत सोरेन ने अपने पिछले मंत्रिमंडल में उन्हें कोल्हान के बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए मंत्री बनाया था. 2024 के चुनावी नतीजों के बाद उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया था. उनके निधन से झारखंड की राजनीति को भी एक बड़ा झटका लगा है. कोल्हान में झामुमो के लिए एक बड़ी क्षति है.

TAGGED:

