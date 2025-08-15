रांची: झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया. वो कई दिनों से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे. वे अपने बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे. जिससे उनके सिर और हाथ में गंभीर चोट लगी थी. घायल अवस्था में उन्हें जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके ब्रेन में क्लॉट हो गया है. गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफर किया गया.
एयर एंबुलेंस के द्वारा मंत्री रामदास सोरेन को दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले जाया गया. जहां उनकी हालत गंभीर थी. डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई थी. शुक्रवार को उनका निधन हो गया. उनके निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है. उनके आवास पर उनके समर्थकों का जुटान शुरू हो गया है. हर किसी की आंखें नम हैं. शनिवार को उन्हें दिल्ली से झारखंड लाया जाएगा.
अत्यंत ही दुख के साथ यह बता रहा हूँ की मेरे पिताजी रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नही रहे | pic.twitter.com/W1qYlse9yb— Ramdas Soren (@RamdassorenMLA) August 15, 2025
शिक्षा मंत्री के पुत्र ने सोशल मीडिया साइट पर जानकारी दी कि उनके पिता का निधन हो गया है. उन्होंने लिखा है कि 'अत्यंत ही दुख के साथ यह बता रहा हूं कि मेरे पिताजी रामदास सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे. यह दुखद घटना नई दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल में हुई, जहां उनके निधन के समय पूरा परिवार मौजूद था.
ऐसे छोड़ कर नहीं जाना था रामदास दा...— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 15, 2025
अंतिम जोहार दादा... pic.twitter.com/5cKZkpIe9Z
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर दुख जताया है. उन्होंने लिखा है कि ऐसे नहीं जाना था. उनके निधन की खबर से पूरे राज्य में शोक की लहर है. विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक संगठनों ने गहरा दुख व्यक्त किया है.
राज्य के लिए यह अत्यंत दुखद समाचार है और शिक्षा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति।
शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी बड़े ही व्यवहारिक, कोल्हान के सबसे बड़े और आदिवासी समाज के प्रख्यात नेता थे। उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा।
मैं… pic.twitter.com/qFJrrz09g1
झारखंड सरकार में मंत्री डॉ. इरफान अंसारी (स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन विभाग) ने भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत मर्माहत हूं. वे सरल स्वभाव के, कर्मठ व जनसेवा के प्रति समर्पित नेता थे. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को संबल दें.
झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी के निधन की दुखद सूचना से व्यथित हूँ। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, एवं परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दें।— Champai Soren (@ChampaiSoren) August 15, 2025
अंतिम जोहार !
रामदास सोरेन झामुमो के बड़े नेताओं में से एक थे. वर्तमान में वे घाटशिला से विधायक थे. चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर हेमंत सोरेन ने अपने पिछले मंत्रिमंडल में उन्हें कोल्हान के बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए मंत्री बनाया था. 2024 के चुनावी नतीजों के बाद उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया था. उनके निधन से झारखंड की राजनीति को भी एक बड़ा झटका लगा है. कोल्हान में झामुमो के लिए एक बड़ी क्षति है.
