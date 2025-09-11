ETV Bharat / bharat

झारखंड के अपराधियों ने खौफ की कमाई से विदेश में बनाई प्रॉपटी, एटीएस के रडार पर कई लोग

झारखंड के कई अपराधियों ने अपनी काली कमाई से विदेश में प्रॉपटी तैयार की है. एटीएस को कई हवाला लिंक की जानकारी मिली है.

Jharkhand ATS
झारखंड एटीएस (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड के कई बड़े अपराधियों ने देश के बाहर खौफ की कमाई से प्रॉपर्टी तैयार की है. खासकर एनकाउंटर में मारे गए अमन साहू और मयंक सिंह के द्वारा भी हवाला के जरिए पैसे भेज कर विदेश में प्रॉपर्टी खरीदी गई है. इसके अलावा निवेश भी किया गया है. झारखंड एटीएस को हवाला लिंक से जुड़े आधा दर्जन लोगों के बारे में जानकारी मिली है, जिन पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है.

हथियार और प्रॉपर्टी के लिए हवाला का इस्तेमाल

अजरबैजान से गिरफ्तार कुख्यात अपराधी मयंक सिंह ने हवाला कारोबार और रंगदारी से की गई कमाई कहां कहां निवेश किए गए हैं, इसे लेकर बड़े बड़े खुलासे किए हैं. मयंक का गैंग झारखंड सहित दूसरे राज्यों से रंगदारी के रूप में जो पैसे वसूलता था, उसे हवाला के जरिए विदेश भेज कर उसे हथियार भी खरीदे जाते थे. इसके साथ ही साथ विदेश में प्रॉपर्टी भी खरीदी जाती थी. झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि एक तो हथियार खरीदने के लिए हवाला का इस्तेमाल किया जाता था, दूसरा गैंग के अपराधियों के लिए देश के भीतर और बाहर जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी उसमें में भी हवाला के जरिए ही पैसे का लेन देन होता था.

झारखंड एटीएस एसपी का बयान (ईटीवी भारत)



वेस्टर्न यूनियन के सहारे पैसे का लेनदेन

झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि जांच क्रम में वेस्टर्न यूनियन कंपनी का नाम भी सामने आया है. वेस्टर्न यूनियन कंपनी के जरिए ही पैसों का लेनदेन किया गया है. इसे लेकर भी जांच की जा रही है. जांच में जब बातें सामने आई है उसके अनुसार झारखंड से करोड़ों रुपए विदेश पहुंचता था. जिसे हवाला और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर कंपनी के जरिए विदेश से भारत या फिर भारत से विदेश पैसे भेजे जाते थे. एटीएस सूत्र बताते हैं कि इसके सहारे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है.

हथियार के लिए भी हवाला का इस्तेमाल

एटीएस की जांच हथियारों का मयंक सिंह के पाकिस्तान कनेक्शन साबित हो चुका है, इस संबंध में आगे की जांच भी की जा रही है. अब तक जो जानकारी उपलब्ध हो पाई है उसके अनुसार झारखंड में हथियारों की आपूर्ति के बदले अमन साव ने हवाला के जरिए करोड़ों रुपए पाकिस्तान भिजवाए थे. हथियारों के लिए हवाला के जरिए रुपए पहले यूरोप भेजे जाते थे, इसके बाद उसे पैसे को थाईलैंड और मलेशिया भेजा जाता था.

हथियारों की डील के लिए मलेशिया स्थित पाकिस्तान के आधा दर्जन रेस्टोरेंट और कैफे का प्रयोग किया जाता था. एटीएस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार मलेशिया में पाकिस्तान के दो रेस्टोरेंट है उनमें से एक रेस्टोरेंट का नाम पाक पंजाबी रेस्टोरेंट है जिसमें पाकिस्तानी कर्मचारी कार्यरत है. हवाला के रुपए उन पाकिस्तानी कर्मचारियों के माध्यम से पाकिस्तान पहुंच जाते थे, वहीं पैसे पाकिस्तानी हथियार आपूर्तिकर्ताओं को मिल जाते थे जिसके बदले में वह पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई भारत में करते थे.

आधा दर्जन रडार पर

हवाला और वेस्टर्न यूनियन के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के मामले में आधा दर्जन से ज्यादा देश और विदेश के लोग रडार पर हैं. झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि सबकी पहचान कर ली गई है. सभी पर कार्रवाई होगी साथ ही साथ वैसे सभी संपत्तियों का ही पता लगाया जा रहा है जो हवाला कारोबार के जरिए खरीदी गई है.

ये भी पढ़ें:

हथियार नेटवर्क का पाकिस्तान कनेक्शन, झारखंड एटीएस की जांच में कई तस्करों के नाम उजागर!

पाकिस्तान के हथियार और मलेशिया में डील, जाने आतंक की बड़ी सच्चाई

For All Latest Updates

TAGGED:

झारखंड में हवाला कारोबारअपराधियों की कमाई और निवेशअपराधियों की विदेशी प्रॉपटी निवेशझारखंड एटीएसJHARKHAND ATS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.