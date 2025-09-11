ETV Bharat / bharat

झारखंड के अपराधियों ने खौफ की कमाई से विदेश में बनाई प्रॉपटी, एटीएस के रडार पर कई लोग

रांची: झारखंड के कई बड़े अपराधियों ने देश के बाहर खौफ की कमाई से प्रॉपर्टी तैयार की है. खासकर एनकाउंटर में मारे गए अमन साहू और मयंक सिंह के द्वारा भी हवाला के जरिए पैसे भेज कर विदेश में प्रॉपर्टी खरीदी गई है. इसके अलावा निवेश भी किया गया है. झारखंड एटीएस को हवाला लिंक से जुड़े आधा दर्जन लोगों के बारे में जानकारी मिली है, जिन पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है.



हथियार और प्रॉपर्टी के लिए हवाला का इस्तेमाल

अजरबैजान से गिरफ्तार कुख्यात अपराधी मयंक सिंह ने हवाला कारोबार और रंगदारी से की गई कमाई कहां कहां निवेश किए गए हैं, इसे लेकर बड़े बड़े खुलासे किए हैं. मयंक का गैंग झारखंड सहित दूसरे राज्यों से रंगदारी के रूप में जो पैसे वसूलता था, उसे हवाला के जरिए विदेश भेज कर उसे हथियार भी खरीदे जाते थे. इसके साथ ही साथ विदेश में प्रॉपर्टी भी खरीदी जाती थी. झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि एक तो हथियार खरीदने के लिए हवाला का इस्तेमाल किया जाता था, दूसरा गैंग के अपराधियों के लिए देश के भीतर और बाहर जो भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी उसमें में भी हवाला के जरिए ही पैसे का लेन देन होता था.

झारखंड एटीएस एसपी का बयान (ईटीवी भारत)





वेस्टर्न यूनियन के सहारे पैसे का लेनदेन

झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि जांच क्रम में वेस्टर्न यूनियन कंपनी का नाम भी सामने आया है. वेस्टर्न यूनियन कंपनी के जरिए ही पैसों का लेनदेन किया गया है. इसे लेकर भी जांच की जा रही है. जांच में जब बातें सामने आई है उसके अनुसार झारखंड से करोड़ों रुपए विदेश पहुंचता था. जिसे हवाला और वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर कंपनी के जरिए विदेश से भारत या फिर भारत से विदेश पैसे भेजे जाते थे. एटीएस सूत्र बताते हैं कि इसके सहारे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है.



हथियार के लिए भी हवाला का इस्तेमाल