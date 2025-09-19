बाल उत्पीड़न सामग्री उपलब्ध करवाने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा, ओमान से यूएई तक था घिनौना कारोबार!
झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने आपत्तिजनक वीडियो मामले में बड़ी कार्रवाई की है.
Published : September 19, 2025 at 6:51 PM IST
रांचीः एक एप के जरिए आपत्तिजनक वीडियो उपलब्ध करवाने वाले एक गिरोह का सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा खुलासा किया गया है. जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी i4c के साथ के साथ सीआईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.
क्या है पूरा मामला
सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार i4c के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एक वेबसाइट और उससे जुड़े प्लेटफार्म पर बाल यौन शोषण और उत्पीड़न सामग्री उपलब्ध करवाने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है.
सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह वेबसाइट एक डिजिटल मार्केटप्लेस के रूप में काम कर रहा था. वेबसाइट का डिजिटल मार्केटप्लेस के रूप में दुरुपयोग कर बच्चों की आपत्तिजनक वीडियो परोसी जा रही थी. सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार जांच में अभी पाया गया है कि पकड़े गए आरोपी अश्लील सामग्री को संगठित तरीके से बेचने और फैलाने के लिए टेलीग्राम चैनलों और कई क्लाउड स्टोरेज जैसे सेवाओं का उपयोग कर रहे थे जिससे पीड़ितों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था. इस मामले में सीआईडी साइबर क्राइम ब्रांच ने झारखंड के बोकारो जिला में छापेमारी कर अंकित कुमार और विवेक कुमार नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
विदेश में बेचे जाते थे आपत्तिजनक वीडियो
सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस ने ऑनलाइन बाल शोषण नेटवर्क का खुलासा किया. जिसमें वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही साथ उनके डिजिटल उपकरणों की तलाशी से बड़ी मात्रा में बाल एवं शोषण सामग्री बरामद की गई है.
इस मामले की जांच में यह भी साबित हुआ है कि आरोपी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपत्तिजनक वीडियो को बेच रहे थे. चौंकाने वाली बात यह भी है कि यह नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ था और अश्लील सामग्री ओमान बांग्लादेश से लेकर यूएई के नागरिकों को भी बेची जा रही थी.
कैसे होती थी डील
सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार पकड़े गए आरोपी पहले अश्लील वीडियो बनवाते थे और फिर टेलीग्राम जैसे ऐप पर उस वीडियो का छोटा सा क्लिप डालते थे. वीडियो क्लिप देखने के बाद देश-विदेश में बैठे कुछ लोग पूरी फिल्म की डिमांड करते थे. इसके बाद आरोपियों के द्वारा उन्हें क्यूआर कोड भेजा जाता था पेमेंट होने के बाद पूरी वीडियो का लिंक पैसे देने वाले व्यक्तियों तक पहुंचा दिया जाता था. आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि वे लोग 499 से लेकर 1699 तक में एक वीडियो बेचते थे. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच को शक है कि यह नेटवर्क काफी बड़ा है इस मामले में i4c के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी गई है.
दर्ज हुई थी शिकायत
इस संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिर्पोटिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी. शिकायत दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम थाना के द्वारा तत्काल मामला दर्ज किया गया और झारखंड से प्राप्त एक शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो उसकी सहमति के बिना वेबसाइट पर अपलोड की गई है. जिसके कारण वह गंभीर मानसिक आघात और आत्महत्या जैसे विचारों से ग्रसित हो गई है. फिलहाल सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा तमाम शिकायतों पर विस्तार से जांच की जा रही है ताकि नेटवर्क के बचे बाकी आरोपियों को भी दबोचा जा सके.
इसे भी पढ़ें- मुंबई की युवती को अश्लील तस्वीर के नाम पर किया ब्लैकमेल, आरोपी रांची से गिरफ्तार
इसे भी पढे़ं- पांच सालों से गायब लड़की का अश्लील वीडियो वायरल, जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा
इसे भी पढे़ं- अश्लील फोटो और वीडियो मामले में अब सोशल साइट्स पर भी दर्ज होगी एफआईआर, ब्लैकमेल करने वाले सीआईडी के रडार पर