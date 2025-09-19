ETV Bharat / bharat

बाल उत्पीड़न सामग्री उपलब्ध करवाने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा, ओमान से यूएई तक था घिनौना कारोबार!

रांचीः एक एप के जरिए आपत्तिजनक वीडियो उपलब्ध करवाने वाले एक गिरोह का सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा खुलासा किया गया है. जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी i4c के साथ के साथ सीआईडी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है.

क्या है पूरा मामला

सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार i4c के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एक वेबसाइट और उससे जुड़े प्लेटफार्म पर बाल यौन शोषण और उत्पीड़न सामग्री उपलब्ध करवाने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है.

सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह वेबसाइट एक डिजिटल मार्केटप्लेस के रूप में काम कर रहा था. वेबसाइट का डिजिटल मार्केटप्लेस के रूप में दुरुपयोग कर बच्चों की आपत्तिजनक वीडियो परोसी जा रही थी. सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार जांच में अभी पाया गया है कि पकड़े गए आरोपी अश्लील सामग्री को संगठित तरीके से बेचने और फैलाने के लिए टेलीग्राम चैनलों और कई क्लाउड स्टोरेज जैसे सेवाओं का उपयोग कर रहे थे जिससे पीड़ितों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था. इस मामले में सीआईडी साइबर क्राइम ब्रांच ने झारखंड के बोकारो जिला में छापेमारी कर अंकित कुमार और विवेक कुमार नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

विदेश में बेचे जाते थे आपत्तिजनक वीडियो

सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड पुलिस ने ऑनलाइन बाल शोषण नेटवर्क का खुलासा किया. जिसमें वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही साथ उनके डिजिटल उपकरणों की तलाशी से बड़ी मात्रा में बाल एवं शोषण सामग्री बरामद की गई है.

इस मामले की जांच में यह भी साबित हुआ है कि आरोपी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपत्तिजनक वीडियो को बेच रहे थे. चौंकाने वाली बात यह भी है कि यह नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ था और अश्लील सामग्री ओमान बांग्लादेश से लेकर यूएई के नागरिकों को भी बेची जा रही थी.