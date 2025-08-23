रामगढ़ः कुख्यात अपराधी सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह को अजरबैजान से ट्रांजिट रिमांड में लेकर पुलिस और एटीएस की टीम बख्तरबंद गाड़ी में लेकर रामगढ़ पहुंची और कोर्ट में पेश किया. कुख्यात मयंक सिंह पर रामगढ़ जिले के भदानीनगर ओपी में रंगदारी को लेकर दर्ज मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंची थी. कोर्ट ने पुलिस रिमांड नहीं दी और उसे रामगढ़ जेल कस्टडी में भेज दिया है.

क्या है मामला

सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह के खिलाफ रामगढ़ जिले के पतरातू (भदानीनगर ओपी ) थाने में दर्ज मामले (कांड सं. 175/22) धारा 385/387 IPC के तहत मामला दर्ज कराया गया था, जिसका

जानकारी देते अधिवक्ता (Etv Bharat)

GR .437/2024 है. इसी आधार पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. इसके बाद इंटरपोल द्वारा उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया. 29 अक्टूबर 2024 को अजरबैजान पुलिस ने मयंक को हिरासत में लिया था.

झारखंड में पहली बार विदेश से किसी अभियुक्त को ट्रांजिट कर ATS द्वारा लाया गया है और वह भी रामगढ़ जिले के भदानीनगर नगर के मामले में. पूरे मामले में ATS (आतंकवाद निरोधक दस्ता) ने कार्रवाई करते हुए अजरबैजान से उसे लाया है. आपको बता दें कि मयंक सिंह पर रंगदारी, लेवी वसूली, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास सहित 50 से अधिक मामले राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज हैं. सलमान खान को धमकी देने वाले कुख्यात गैंगस्टर और मृतक अमन साहू गैंग से भी उसके संबंध बताए जा रहे हैं.



सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह पर आरोप है कि वो विदेश में रहकर लगातार सोशल मीडिया पर इनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अमन साव और एक अन्य गैंगस्टर को लेकर पोस्ट करता रहता था. साथ ही साथ सभी बड़ी वारदातों में एक्टिव होकर धमकी और लेवी को लेकर पोस्ट किया करता था, जिसके बाद से ही झारखंड की एटीएस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कुख्यात मयंक सिंह को विदेश से झारखंड ले आई है और रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में पेश किया. पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश में थी. मयंक का प्रत्यर्पण एक बड़ी सफलता मानी जा रही है.



रामगढ़ कोर्ट में सुनील कुमार मीणा उर्फ मयंक सिंह के अधिवक्ता विधान चंद्र सिंह और अनिमेष सिंह ने अपने मुवक्किल के पक्ष में दलील पेश की. इस दौरान इन लोगों ने कहा कि एटीएस जिसको लेकर आई है, वह मंयक सिंह नहीं है वह सुनील कुमार है. 175 /22 में चार्जसीट पूर्व में हो चुकी थी. जिसके कारण ज्यूडिशियल कस्टडी में सुनील सिंह मीणा उर्फ मयंक सिंह को रामगढ़ उपकारा ले जाया गया. करीब 3 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे. सभी की निगाह है कोर्ट पर टिकी थे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या निर्णय आएगा.

