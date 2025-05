ETV Bharat / bharat

हिज्ब उत तहरीर के संदिग्धों का डिजिटल फुटप्रिंट खंगाल रही एटीएस, हैंडलर देसी है या विदेशी, हो रही पड़ताल! - JHARKHAND ATS

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : May 2, 2025 at 4:28 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 5:19 PM IST 7 Min Read

रांचीः आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के पांच संदिग्धों का हैंडलर कौन था, वह विदेशी था या भारत देश में ही रहने वाला कोई शख्स था. धनबाद के वासेपुर से जो पांच संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं. वो इस्लामिक जिहाद से कैसे जुड़े, इन सभी सवालों का जबाब झारखंड एटीएस की टीम तलाश रही है. जब इनका जबाब सामने आएगा यकीनन झारखंड में संदिग्धों की संख्या और बढ़ेगी. विदेश में मिली ट्रेनिंग या देश में, जांच जारी कभी अपने अपराधी गतिविधियों के लिए बदनाम रहा झारखंड के धनबाद का वासेपुर अब आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम हो चला है. केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर झारखंड एटीएस की टीम ने आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के झारखंड मॉड्यूल का खुलासा करते हुए एक महिला सहित चार संदिग्ध को गिरफ्तार किया है. सभी की गिरफ्तारी धनबाद के वासेपुर से हुई है. अब सवाल यह है कि वासेपुर वाले कुनबे में कितने संदिग्ध और है. सवाल यह भी है कि इनका हैंडलर अंतरराष्ट्रीय था या फिर देसी. इन सभी सवालों का जवाब एटीएस की टीम तलाश रही है. अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि गिरफ्तार सभी संदिग्ध डार्क नेट के माध्यम से ही आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे. झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि इस मामले में और गिरफ्तारियां होनी अभी बाकी है, मामले की तफ्तीश इस बेहद गहराई से चल रही है. धनबाद के रहने वाले चार युवा हिज्ब उत तहरीर जैसे आतंकी संगठन से कैसे जुड़े इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है. डार्क नेट का इस्तेमाल अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि वासेपुर से गिरफ्तार सभी पांचों संदिग्ध डार्क नेट के माध्यम से देश विदेश के हिज्ब उत तहरीर एजेंटों के संपर्क में थे. एटीएस के द्वारा गिरफ्तार सभी पांच संदिग्धों के पास से कई डिजिटल एविडेंस जब किए गए जिससे उसके हिज्ब उत तहरीर से संपर्क होने की पुख्ता जानकारी मिली है. गिरफ्तार शबनम सहित पांचों अपने अपने घर से ही इस्लामिक जिहाद को लेकर सक्रिय थे. एटीएस की टीम सभी पर पिछले एक सप्ताह से नजर रखे हुए थी. पिछले एक साल से यूज कर रहे डार्क नेट खुफिया एजेंसी की सूचना पर एटीएस की टीम ने जब गिरफ्तार गुलफाम हसन (21 वर्ष), भूली के आजाद नगर अमन सोसाइटी से आयान जावेद (21 वर्ष), शमशेर नगर गली नंबर-3 से उसकी पत्नी शबनम परवीन (20 वर्ष) और मोहम्मद शहजाद आलम (20 वर्ष) को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार के वक्त उनके पास से इस्लामिक जिहाद कैसे करें, काफिर कौन, काफिरों पर हमला कैसे करें इस तरह की विवादित किताबें भी मिलीं. इसके अलावा जब मौके से बरामद कुछ लैपटॉप की तलाशी ली तो उसमें से कई आपत्तिजनक डाक्यूमेंट्स बरामद किए गए. इस मामले की जांच के क्रम में यह जानकारी भी हासिल हुई है कि डार्क नेट के माध्यम से लगातार देश और विदेश के एजेंट से संपर्क साधे हुए थे उनके इशारे पर वह लगातार काम कर रहे था. हालांकि इन सब में सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी पांचवें संदिग्ध की है. डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि अम्मार यसार को साल 2014 में राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था. उस समय उसे इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था. साल 2024 में जेल से बाहर निकालने के बाद अम्मार यसार एक बार फिर से आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया था. इस बार वह हिब्ज उत तहरीर से जुड़ कर देश विरोधी कार्यो में संलिप्त था. अम्मार यसार को भी धनबाद के वासेपुर से ही शबनम की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है. फिजिकल साक्ष्य नहीं, डिजिटल फुट प्रिंट की जांच

Last Updated : May 2, 2025 at 5:19 PM IST