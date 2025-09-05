हथियार नेटवर्क का पाकिस्तान कनेक्शन, झारखंड एटीएस की जांच में कई तस्करों के नाम उजागर! - ARMS NETWORK
मयंक सिंह की गिरफ्तारी से कई राज सामने आ रहे हैं. साथ ही हथियार की तस्करी के तार पड़ोसी मुल्क से भी जुड़ रहे हैं.
Published : September 5, 2025 at 4:32 PM IST
रांचीः अजरबैजान से गिरफ्तार कर झारखंड लाए गए मयंक सिंह ने पाकिस्तानी तस्करों और भारत में उनके लिए काम करने वाले कुरियर्स को लेकर कई अहम जानकारी एटीएस को उपलब्ध करवाया है.
इन तस्करों और कुरियर्स के बारे में जानकारी मिलने के बाद झारखंड एटीएस की टीम पंजाब सहित देश के कई राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क में है. जिससे इस हथियार नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके.
काम पर एटीएस
झारखंड में सक्रिय आपराधिक गिरोह तक हथियार पहुंचाने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी झारखंड एटीएस को दी गई है. झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि हथियार तस्करों के नेटवर्क के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई है.
मयंक सिंह ने रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए हैं. जिसके आधार पर यह पता चला है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद विदेश से हथियार मंगवाते हैं या फिर उन्हें बनाते भी हैं. इन हथियारों को विभिन्न माध्यमों से भारत में पंजाब के रास्ते पहुंचाते हैं. जिसके बाद वही हथियार झारखंड के अपराधियों तक भी पहुंचते हैं.
डीजीपी ने बताया कि तस्कर ड्रोन के माध्यम से हथियार को बॉर्डर क्रॉस करने का काम करते हैं. जिसके बाद हथियार तस्करी के नेटवर्क में शामिल कुरियर इसे वहां से उठाकर चंडीगढ़ या फिर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फिर उनकी सप्लाई की जाती है. डीजीपी ने बताया कि पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि यह हथियार न सिर्फ झारखंड आ रहे हैं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं.
पंजाब पुलिस को मिली नेटवर्क के बारे में जानकारी
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि पंजाब पुलिस के द्वारा कुछ ऐसे नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई गयी है. मयंक सिंह से पूछताछ में हथियार तस्करी के नेटवर्क जुड़े कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं. उस नेटवर्क को तोड़ने का काम झारखंड पुलिस करेगी. कोशिश यह भी है कि हथियार के इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए.
मलेशिया में डील, हवाला के जरिए भेजे जाते थे पैसे
इसको लेकर एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि हथियारों का पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर आगे की जांच भी की जा रही है. अब तक जो जानकारी उपलब्ध हो पाई है उसके अनुसार झारखंड में हथियारों की आपूर्ति के बदले अमन साव (अब मृत) ने हवाला के जरिए करोड़ों रुपए पाकिस्तान भिजवाए थे. हथियारों के लिए हवाला के जरिए रुपए पहले यूरोप भेजे जाते थे इसके बाद उसे पैसे को थाईलैंड और मलेशिया भेजा जाता था.
हथियारों की डील के लिए मलेशिया स्थित पाकिस्तान के आधा दर्जन रेस्त्रां और कैफे का प्रयोग किया जाता था. एटीएस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार मलेशिया में पाकिस्तान के दो रेस्त्रां हैं उनमें से एक रेस्त्रां का नाम पाक पंजाबी रेस्टोरेंट है जिसमें पाकिस्तानी कर्मचारी कार्यरत हैं. हवाला के रुपए उन पाकिस्तानी कर्मचारियों के माध्यम से पाकिस्तान पहुंच जाते थे. वही पैसे पाकिस्तानी हथियार आपूर्तिकर्ताओं को मिल जाते थे. जिसके बदले में वह पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई भारत में करते थे.
इसे भी पढे़ं- पाकिस्तान के हथियार और मलेशिया में डील, जाने आतंक की बड़ी सच्चाई
इसे भी पढे़ं- पाक के हथियार तस्करों का झारखंड कनेक्शन, पुलिस को जांच में मिले कई इनपुट
इसे भी पढ़ें- हथियारों के सौदागरों के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई, रांची के तीन हथियार तस्कर गिरफ्तार