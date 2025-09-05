ETV Bharat / bharat

रांचीः अजरबैजान से गिरफ्तार कर झारखंड लाए गए मयंक सिंह ने पाकिस्तानी तस्करों और भारत में उनके लिए काम करने वाले कुरियर्स को लेकर कई अहम जानकारी एटीएस को उपलब्ध करवाया है.

इन तस्करों और कुरियर्स के बारे में जानकारी मिलने के बाद झारखंड एटीएस की टीम पंजाब सहित देश के कई राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क में है. जिससे इस हथियार नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके.

जानकारी देते झारखंड डीजीपी (ETV Bharat)

काम पर एटीएस

झारखंड में सक्रिय आपराधिक गिरोह तक हथियार पहुंचाने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी झारखंड एटीएस को दी गई है. झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि हथियार तस्करों के नेटवर्क के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई है.

मयंक सिंह ने रिमांड अवधि में पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए हैं. जिसके आधार पर यह पता चला है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद विदेश से हथियार मंगवाते हैं या फिर उन्हें बनाते भी हैं. इन हथियारों को विभिन्न माध्यमों से भारत में पंजाब के रास्ते पहुंचाते हैं. जिसके बाद वही हथियार झारखंड के अपराधियों तक भी पहुंचते हैं.

डीजीपी ने बताया कि तस्कर ड्रोन के माध्यम से हथियार को बॉर्डर क्रॉस करने का काम करते हैं. जिसके बाद हथियार तस्करी के नेटवर्क में शामिल कुरियर इसे वहां से उठाकर चंडीगढ़ या फिर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फिर उनकी सप्लाई की जाती है. डीजीपी ने बताया कि पूछताछ में यह भी जानकारी मिली है कि यह हथियार न सिर्फ झारखंड आ रहे हैं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं.