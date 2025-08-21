ETV Bharat / bharat

झालावाड़ में गधों को खिलाया गुलाब जामुन, एक घंटे बाद हुई बारिश, जानें राजस्थान की अनोखी परंपराएं

झालावाड़ में अच्छी बारिश को गुलाब जामुन का भोग लगाया गया है. जानिये इस तरह की अनोखी परंपराओं के बारे में.

बारिश के लिए गधे को दी 'दावत'
बारिश के लिए गधे को दी 'दावत' (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2025 at 7:59 PM IST

जयपुर/झालावाड़ः मानसून की दस्तक के बाद प्रदेश में अधिकतर हिस्सों में जमकर बारिश हुई है, लेकिन कुछ जगह जब बारिश देर से या रुक-रुक कर होती है, तो राजस्थान के कई हिस्सों में ग्रामीण अब भी परंपरागत टोटकों और धार्मिक मान्यताओं का सहारा लेते हैं. मान्यता है कि इन अनुष्ठानों से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और वर्षा होती है. ये अनोखी परंपराएं और टोटके भले ही अंधविश्वास का प्रतीक हों, लेकिन ग्रामीण समाज में आज भी इन्हें आस्था और विश्वास के साथ निभाया जाता है. ऐसा ही एक अनोखा टोटका झालावाड़ के गंगधार से सामने आया है. यहां ग्रामीणों ने बारिश नहीं होने पर गधों को गुलाब जामुन खिलाया.

गधे को गुलाब जामुन का भोगः झालावाड़ जिले की गंगधार तहसील में इस बार एक अनूठा टोटका देखने को मिला. यहां ग्रामीणों ने बारिश न होने पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गधे को दावत पर बुलाया. गधे की माला पहनाकर, तिलक कर आरती उतारी गई और गुलाब जामुन खिलाए गए. मान्यता है कि गधे को गुलाब जामुन खिलाने और श्मशान के चक्कर लगवाने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी बारिश होती है. किसानों का कहना है कि मानसून की बेरुखी से खेतों की फसलें सूखने लगी हैं, ऐसे में यह परंपरा वर्षों से राहत की उम्मीद जगाती रही है.

बारिश के लिए अजीबो-गरीब टोटके (ETV Bharat Jhalawar)

स्थानीय ग्रामीण दिलीप मोरी ने बताया कि यह टोटका बुधवार शाम करीब 4 बजे किया गया था. इसके एक घंटे के बाद क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई. ग्रामीणों की मान्यता है कि ऐसा करने से इंद्रदेव जल्द प्रसन्न होते हैं और क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी.

मुहूर्त में होता है टोटका : किसान संजय राठौर ने बताया कि क्षेत्र में बारिश न होने पर गांव के मुखिया, जिसे पटेल भी कहा जाता है उनसे और पंडितों से राय ली जाती है. इसके बाद अच्छा मुहूर्त देखकर माला व तिलक लगा गधे की आरती उतारी जाती है. बाद में गधे को गुलाब जामुन या मिठाई खिलाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है. मान्यता है कि गधे को गुलाब जामुन खिलाकर पटेल या मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर शमशान के चक्कर लगाने से क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है. इस टोटके को करने से बारिश के देवता इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं. गंगधार के दिलीप मोरी ने बताया कि वह बचपन से ही बारिश की कमी होने पर इस तरह का टोटका देखते आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभी उनकी उम्र 45 वर्ष है. दिलीप ने बताया कि यह प्रथा बुजुर्गों की देन है.

बारिश के साथ झालावाड़ में अनोखा उपाय. (ETV Bharat Jhalawar)

दो दिन में 61 एमएम बारिशः वहीं, बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल बोर्ड के राशिद ने बताया कि बुधवार सुबह 6 बजे से गुरुवार 6 तक गंगधार तथा चौमहला क्षेत्र में 51 एमएम वर्षा दर्ज की गई है. वहीं, गुरुवार सुबह 6 बजे से शाम 4:30 बजे तक 10 एमएम बारिश हो चुकी है. उन्होंने बताया कि पूरे मानसून के दौरान जहां झालावाड़ जिले में करीब 834 एमएम बारिश दर्ज हुई है. वहीं, गंगधार क्षेत्र में 476 एमएम बारिश ही हुई है.

मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर शमशान के चक्कर लगाए
मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर शमशान के चक्कर लगाए (ETV Bharat Jhalawar)

राजस्थान में ये भी हैं परंपराएं

उदयपुर में महिलाएं निभाती हैं अनूठी परंपराएंः इतिहासकार डॉ. श्रीकृष्ण जुगनू के अनुसार, उदयपुर क्षेत्र में भी बारिश की कमी होने पर ग्रामीण विभिन्न अनुष्ठान करते हैं. खास तौर पर इस दौरान मेनारिया समाज की महिलाएं गाजे-बाजे के साथ गांव की सीमा पर जाकर मिट्टी के मटके और पानी से भरी कलश फोड़ती हैं. माना जाता है कि इस परंपरा से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं. कभी-कभी महाराणा फतह सिंह जैसे शासक भी इन टोटकों में शामिल हुए थे. इसके अलावा, खुले में दाल-बाटी बनाकर सामूहिक प्रसादी करने की परंपरा भी यहां निभाई जाती है. अब यह परंपरा शहरों में भी निभाई जाती है और मंदिर के साथ-साथ प्रतिष्ठान पर मटके फोड़े जाते हैं.

बारिश के लिए गधे को दी 'दावत'
उदयपुर में बारिश की कामना को लेकर पानी से भरा कलश मंदिर के सामने फोड़ती महिलाएं. (ETV Bharat file photo)

मेवाड़: राब चढ़ाने की रस्मः इतिहासकार ने बताया कि मेवाड़ के आदिवासी क्षेत्र गोगुंदा में "डूंगरी राब" नामक परंपरा प्रचलित है. ग्रामीण घर से राब (पारंपरिक व्यंजन) लेकर पहाड़ियों पर जाते हैं और वहां इंद्रदेव को अर्पित कर स्वयं भी सेवन करते हैं. कोलर का गुड़ा गांव में यह परंपरा आज भी निभाई जाती है.

बांसवाड़ा: ‘धाड़’ परंपराः बांसवाड़ा में आदिवासी महिलाएं बारिश की कामना के लिए ‘धाड़’ परंपरा निभाती हैं. इस दौरान वे पुरुषों का वेश धारण कर तलवार और लाठियां लेकर लोकगीत गाते हुए गेर नृत्य करती हैं. महिलाएं कई किलोमीटर पैदल चलकर इंद्रदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं.

बारिश के लिए गधे को दी 'दावत'
बांसवाड़ा में बारिश की कामना को लेकर पुरुषों के भेष में गैर नृत्य करती महिलाएं. (ETV Bharat file photo)

गोठड़ा गांव में सामूहिक पूजाः जयपुर-आगरा हाईवे पर गोठड़ा गांव में बारिश न होने पर सभी महिलाएं मिलकर गांव के मंदिरों में विशेष पूजा करती हैं. मान्यता है कि जब सामूहिक रूप से महिलाएं प्रार्थना करती हैं, तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं.

पर्जन्य यज्ञ की परंपराः राजस्थान में "पर्जन्य यज्ञ" भी प्रचलित है. इस अनुष्ठान में वैदिक मंत्रों का जाप और अग्नि में आहुति दी जाती है. कुछ पंडित तो बर्फ के पानी में बैठकर यह यज्ञ करते हैं, ताकि इंद्रदेव को शीतलता का अनुभव हो और वे वर्षा करें. पंडित पुरुषोत्तम गौड़ के अनुसार नौ तपे के दौरान इस अनुष्ठान को पूरा किया जाता है.

बारिश के लिए गधे को दी 'दावत'
जयपुर के आमेर क्षेत्र में बारिश के लिए बर्फ डले पानी में बैठकर पूजा करते लोग. (ETV Bharat file photo)

मामादेव की पूजाः प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के देवता के रूप में मामादेव की पूजा भी होती है. गांव की मुख्य सड़क पर लकड़ी के तोरण लगाकर पूजा की जाती है. साथ ही खुले में दाल-बाटी बनाने और शिवलिंग को पानी में डुबोने जैसी परंपराएं भी निभाई जाती हैं.

बारिश के लिए गधे को दी 'दावत'
जयपुर-आगरा रोड पर एक गांव में बारिश के लिए हवन करते ग्रामीण. (ETV Bharat file photo)

मध्यप्रदेश के मंदसौर में भी है परंपराः इससे पहले वर्ष 2024 के जुलाई महीने में इस तरह की परंपरा मध्यप्रदेश के मंदसौर में भी देखने को मिली थी. मंदसौर के चंद्रपुरा के लोगों ने तीन सप्ताह से बारिश नहीं होने पर श्मशान घाट में पहुंचकर आधी रात को गधों की जोड़ी बनाकर बैलों की तरह जुताई की थी. इस दौरान लोगों ने भगवान इंद्र से बारिश की कामना की. इसके बाद क्षेत्र में बारिश होने पर चंद्रपुरा के लोगों ने अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में पहुंचकर गधों को भरपेट गुलाब जामुन खिलाए. स्थानीय लोगों ने 3 किलो गुलाब जामुन लेकर थाली में सजाकर गधों को फूल की मालाएं पहनाई और उसके बाद गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए.

