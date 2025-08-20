झज्जर: हरियाणा के झज्जर जिले में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसा सुबह करीब 3 बजे कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) कटरा एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर पर हुआ, जब एक कैंटर और पिकअप वाहन की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

लखीमपुर खीरी से थे सभी यात्री: हादसे का शिकार हुए सभी लोग उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अमन नगर इलाके के रहने वाले थे. ये लोग महेंद्रगढ़ में काम करते हैं और फसल कटाई के काम के सिलसिले में अपने परिवारों के साथ लौट रहे थे. पिकअप में कुल 37 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे.

झज्जर में KMP एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा (Etv Bharat)

टक्कर से मचा हड़कंप: हादसा नीलौठी के पास फ्लाईओवर पर हुआ, जहां सामने से आ रहे एक कैंटर ने पिकअप को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. कई यात्री गाड़ी में फंस गए थे, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया.

घायलों का इलाज जारी: हादसे के बाद सभी घायलों को बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया. जहां गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक PGI रेफर कर दिया गया. वहीं, मृतकों के शव बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. दुर्घटना के असल कारणों की पड़ताल की जा रही है.

