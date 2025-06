ETV Bharat / bharat

झाबुआ में भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत, वैन पर पलटा सीमेंट लोडेड ट्रक - JHABUA ROAD ACCIDENT

झाबुआ में भीषण हादसा ( ETV Bharat )

झाबुआ: मध्य प्रदेश के झाबुआ में मंगलवार देर रात भीषण हादसा हो गया है. झाबुआ के मेघनगर थाना क्षेत्र के सहेली के सजेली रेलवे फाटक के पास तेज रफ्तार ट्रक वैन के ऊपर पलट गया. हादसे में दो परिवारों के 9 लोगों की मौत हो गई. जबकि 2 लोग गंभीर रुप से घायल हो गए. मृतकों में 4 बच्चे, 3 महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु किया. टक्कर इतनी भीषण थी कि वेन पूरी तरह चकनाचूर हो गई. शादी से लौट रहे ते वैन सवार

प्राप्त जानकारी अनुसार, मृतक परिवार कल्याणपूरा के समीप भावपुरा ग्राम से शादी समारोह से लौट रहे थे. तभी सजेली फाटक के समीप निर्माणाधीन पुल के पास सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर वैन पर पलट गया. हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सभी मृतक शिवगढ़ महुड़ा तहसील मेघनगर जिला झाबुआ के बताए जा रहे हैं. घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया.

