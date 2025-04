ETV Bharat / bharat

JEE MAIN 2025: NTA ने जारी की अप्रैल सेशन के ANSWER KEY, 13 तक दर्ज कर सकेंगे आपत्ति - NTA

NTA ने जारी की ANSWER KEY ( फाइल फोटो )

Published : April 12, 2025 at 9:23 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 9:55 AM IST

कोटा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 1 से 9 अप्रैल के बीच देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2025) का अप्रैल सेशन आयोजित किया था. इस परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (BTech) के कैंडिडेट के क्वेश्चन पेपर और प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है. इसके साथ ही कैंडीडेट्स की रिकॉर्डेड रिस्पांस भी जारी किए गए हैं, जिस पर कैंडीडेट्स आपत्ति जाता सकते हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कैंडिडेट्स को आपत्ति जताने के लिए भी 13 अप्रैल रात 11: 50 बजे तक का समय दिया है. ऐसे में इस परीक्षा को देने वाले कैंडिडेट्स को 48 घंटे से भी ज्यादा का समय आपत्ति दर्ज करने के लिए मिला है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि कैंडिडेट को आंसर की को चैलेंज करने प्रश्नपत्र व रिकॉर्डेड रिस्पांस डाउनलोड कर सकता है. जिसके लिए जेईई मेन वेबसाइट पर दिए विकल्प पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड से डाउनलोड किया जा सकता है. कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर और रिकॉर्डेड रिस्पांस के उत्तर व उनका स्टेटस को भी जारी किया गया है. यानि कि यहां पर यह साफ कर दिया गया है कि संबंधित प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है या नहीं, कैंडिडेट ने उसे मार्क आफ रिव्यू में रखकर छोड़ दिया था. इसे भी पढ़ें: JEE MAIN 2025: एग्जाम खत्म, अब एडवांस्ड की कटऑफ पर कयास, एक्सपर्ट बोले- कम होगी

डाउनलोड किए गए प्रश्नपत्र पर कैंडिडेट का नाम, एप्लीकेशन नंबर व रोल नंबर अंकित है, साथ ही कैंडिडेट के प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न उसकी क्वेश्चन आईडी व उसके आंसर को भी ऑप्शन आईडी के साथ दर्शाया गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रत्येक चैलेंज के लिए 200 रुपए फीस तय की है. यह शुल्क प्रोसेसिंग फीस के रुप में देना होगा. जिसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व नेट बैंकिंग के माध्यम से दिया जा सकेगा. यह प्रोसेसिंग फीस नॉन रिफंडेबल है. कैंडिडेट एक या एक से अधिक प्रश्नों को भी चैलेंज कर सकता है. इस तरह से कर सकेंगे प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज :- वेबसाइट पर आंसर की चलेंगे ऑप्शन को खोलने पर 75 प्रश्न अलग-अलग क्वेश्चन आईडी के रुप में प्रदर्शित होंगे.

क्वेश्चन का सही आंसर भी करेक्ट ऑप्शन आईडी के रुप में मिलेगा.

जिस प्रश्न पर आपत्ति जतानी है उसकी क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी को डाउनलोड किए गए प्रश्नपत्र से मिलाकर अपने दिए गए उत्तरों की जांच करें.

उसके सामने दिए गए चारों उत्तरों के ऑप्शन आईडी के विकल्पों में सही विकल्प को चुनकर चैलेंज करें.

चैलेंज किए गए प्रश्नों के लिए संबंधित दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड भी करना है.

कैंडिडेट को प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान करना होगा.

Last Updated : April 12, 2025 at 9:55 AM IST