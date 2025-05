ETV Bharat / bharat

JEE ADVANCED परीक्षा होगी कल, औसतन 22 फीसदी छात्राएं देती हैं एग्जाम! इन बातों का रखें ध्यान - JEE ADVANCED 2025

कतार में खड़े परीक्षार्थी ( फाइल फोटो )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 17, 2025 at 4:50 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 4:59 PM IST 3 Min Read

कोटाः देश की सबसे प्रतिष्ठित और विश्व की कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2025) का आयोजन रविवार 18 मई को किया जा रहा है. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 224 शहर में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें दो विदेशी (काठमांडू व अबूधाबी) शहर भी शामिल हैं. इस बार इस प्रवेश परीक्षा में 1.85 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठ सकते हैं, क्योंकि इस प्रवेश परीक्षा के लिए 1. 90 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट ने कराया है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का मानना है कि जेईई एडवांस्ड टैलेंट की असल परीक्षा है. परीक्षा के पिछले 3 साल के आंकड़ों का एनालिसिस किया जाए तो ज्ञात होता है कि इस प्रवेश परीक्षा में फीमेल कैंडीडेट्स की भागीदारी औसतन 22 फीसदी ही है, जबकि 78 फीसदी हिस्सा मेल-कैंडीडेट्स का है. परीक्षा को लेकर आईआईटी कानपुर ने गाइडलाइन भी जारी की हुई है, जिसकी पालना करते हुए ही कैंडिडेट परीक्षा केंद्र पर पहुंचे. कोटा में भी परीक्षा के लिए तीन केंद्र बनाए गए हैं. इन निर्देशों का रखें ध्यान. (ETV Bharat gfx)

इसे भी पढ़ें: JEE ADVANCED 2025 एग्जाम 18 मई को, एक्सपर्ट ने कहा- कैंडिडेट्स इन 10 बातों का रखें ध्यान बोर्ड परीक्षा में 75 फीसदी अंक नहीं हैं तभी दे एग्जाम : देव शर्मा ने बताया कि हाल ही में जारी किए गए 12वीं सीबीएसई-बोर्ड 2025 के परीक्षा परिणाम में जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कई कैंडिडेट को 75 फीसदी व एससी एसटी कैटेगरी के कई के कैंडिडेट को 65 फीसदी अंक प्राप्त नहीं हुए हैं. ऐसे कैंडिडेट को भी जेईई एडवांस्ड 2025 प्रवेश परीक्षा में जरूर शामिल होना चाहिए. क्योंकि वे वास्तविक परीक्षा का अनुभव ले सकते हैं जो उनके भविष्य में काम आएगा. वहीं, 12वीं बोर्ड की अंक-तालिका की जरूरत डॉक्यूमेंट-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान पड़ती है, तब तक रिचेकिंग से विद्यार्थी का प्रतिशत बढ़ने की संभावना बनी रहती है. यहां देखें फैक्ट्स. (ETV Bharat gfx) एग्जाम देते समय यह रखें ध्यान :- कैंडिडेट यह समझकर परीक्षा दें कि जो मुझे नहीं आ रहा है, वह किसी को भी नहीं आ रहा है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो.

तलाशी से इरिटेट नहीं हो, इसे सामान्य मानकर ही चलें. परीक्षा में दो बार आपको तलाशी के साथ अंदर भेजा जाएगा.

कंप्यूटर सिस्टम के फैलियर या खराबी से घबराएं नहीं, तत्काल इनविजीलेटर को इन्फॉर्म करें. इनविजीलेटर को बताने के बाद आपको समय दिया जाएगा.

आसपास परीक्षा दे रहे कैंडिडेट्स के मनोभावों से विचलित नहीं हो, अपने प्रश्न पत्र पर ध्यान दें.

परीक्षा में 3 घंटे एग्जाम का समय रहेगा, ऐसे में पूरी ऊर्जा के साथ ही काम करें, पहले से मनोभाव बनाकर जाएं.

पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में रहे समय को पेपर 1 से संबंधित चर्चा नहीं की जाए. यह चर्चा कैंडिडेट्स के मनोबल को गिरा सकती है. पेपर 2 भी उतनी ही ऊर्जा के साथ दिया जाए, जितना पेपर 1 को दिया है.

पेपर 1 ईजीनेस या टफनेस के आधार पर पेपर 2 के बारे में कोई धारणा नहीं बनाएं.

यदि पेपर 1 अपेक्षा अनुसार ठीक नहीं हुआ है, तो हतोत्साहित नहीं हों. पेपर 2 को भी पूरे मनोयोग से ही करें.

पेपर 1 व 2 पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद ही निर्णय लें, पेपर 2 के इंस्ट्रक्शंस पेपर 1 से अलग हो सकते हैं. ऐसे में उसे भी ध्यान से पढ़ें.

पेपर 1 के बाद अपने मनोभाव से यह किसी को प्रदर्शित नहीं होने दें कि आपका पेपर अपेक्षा अनुसार नहीं हुआ है.

कोटाः देश की सबसे प्रतिष्ठित और विश्व की कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2025) का आयोजन रविवार 18 मई को किया जा रहा है. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 224 शहर में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें दो विदेशी (काठमांडू व अबूधाबी) शहर भी शामिल हैं. इस बार इस प्रवेश परीक्षा में 1.85 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठ सकते हैं, क्योंकि इस प्रवेश परीक्षा के लिए 1. 90 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट ने कराया है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का मानना है कि जेईई एडवांस्ड टैलेंट की असल परीक्षा है. परीक्षा के पिछले 3 साल के आंकड़ों का एनालिसिस किया जाए तो ज्ञात होता है कि इस प्रवेश परीक्षा में फीमेल कैंडीडेट्स की भागीदारी औसतन 22 फीसदी ही है, जबकि 78 फीसदी हिस्सा मेल-कैंडीडेट्स का है. परीक्षा को लेकर आईआईटी कानपुर ने गाइडलाइन भी जारी की हुई है, जिसकी पालना करते हुए ही कैंडिडेट परीक्षा केंद्र पर पहुंचे. कोटा में भी परीक्षा के लिए तीन केंद्र बनाए गए हैं. इन निर्देशों का रखें ध्यान. (ETV Bharat gfx) इसे भी पढ़ें: JEE ADVANCED 2025 एग्जाम 18 मई को, एक्सपर्ट ने कहा- कैंडिडेट्स इन 10 बातों का रखें ध्यान बोर्ड परीक्षा में 75 फीसदी अंक नहीं हैं तभी दे एग्जाम : देव शर्मा ने बताया कि हाल ही में जारी किए गए 12वीं सीबीएसई-बोर्ड 2025 के परीक्षा परिणाम में जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कई कैंडिडेट को 75 फीसदी व एससी एसटी कैटेगरी के कई के कैंडिडेट को 65 फीसदी अंक प्राप्त नहीं हुए हैं. ऐसे कैंडिडेट को भी जेईई एडवांस्ड 2025 प्रवेश परीक्षा में जरूर शामिल होना चाहिए. क्योंकि वे वास्तविक परीक्षा का अनुभव ले सकते हैं जो उनके भविष्य में काम आएगा. वहीं, 12वीं बोर्ड की अंक-तालिका की जरूरत डॉक्यूमेंट-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान पड़ती है, तब तक रिचेकिंग से विद्यार्थी का प्रतिशत बढ़ने की संभावना बनी रहती है. यहां देखें फैक्ट्स. (ETV Bharat gfx) एग्जाम देते समय यह रखें ध्यान :- कैंडिडेट यह समझकर परीक्षा दें कि जो मुझे नहीं आ रहा है, वह किसी को भी नहीं आ रहा है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हो.

तलाशी से इरिटेट नहीं हो, इसे सामान्य मानकर ही चलें. परीक्षा में दो बार आपको तलाशी के साथ अंदर भेजा जाएगा.

कंप्यूटर सिस्टम के फैलियर या खराबी से घबराएं नहीं, तत्काल इनविजीलेटर को इन्फॉर्म करें. इनविजीलेटर को बताने के बाद आपको समय दिया जाएगा.

आसपास परीक्षा दे रहे कैंडिडेट्स के मनोभावों से विचलित नहीं हो, अपने प्रश्न पत्र पर ध्यान दें.

परीक्षा में 3 घंटे एग्जाम का समय रहेगा, ऐसे में पूरी ऊर्जा के साथ ही काम करें, पहले से मनोभाव बनाकर जाएं.

पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में रहे समय को पेपर 1 से संबंधित चर्चा नहीं की जाए. यह चर्चा कैंडिडेट्स के मनोबल को गिरा सकती है. पेपर 2 भी उतनी ही ऊर्जा के साथ दिया जाए, जितना पेपर 1 को दिया है.

पेपर 1 ईजीनेस या टफनेस के आधार पर पेपर 2 के बारे में कोई धारणा नहीं बनाएं.

यदि पेपर 1 अपेक्षा अनुसार ठीक नहीं हुआ है, तो हतोत्साहित नहीं हों. पेपर 2 को भी पूरे मनोयोग से ही करें.

पेपर 1 व 2 पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद ही निर्णय लें, पेपर 2 के इंस्ट्रक्शंस पेपर 1 से अलग हो सकते हैं. ऐसे में उसे भी ध्यान से पढ़ें.

पेपर 1 के बाद अपने मनोभाव से यह किसी को प्रदर्शित नहीं होने दें कि आपका पेपर अपेक्षा अनुसार नहीं हुआ है.

Last Updated : May 17, 2025 at 4:59 PM IST