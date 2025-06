ETV Bharat / bharat

कोटा: देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2025) का परिणाम सोमवार सुबह 10:00 बजे जारी होना था, लेकिन आयोजन एजेंसी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) कानपुर ने परिणाम को सुबह जल्दी ही जारी कर दिया. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इस बार कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) की कट ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार 5.83 और एग्रीगेट 20.56 रही है. इसी तरह से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में विषयवार 5.25 और एग्रीगेट 18.50 प्रतिशत रही है. एससी व एसटी में विषय के अनुसार 2.92 व कुल 10.28 फेसबुक प्रतिशत क्वालीफाइंग कट ऑफ रही है. यानी कि जनरल के क्वालीफाइंग मार्क्स सब्जेक्ट के अनुसार 7 और एग्रीगेट 74 अंक रही. ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 6 अंक विषय के अनुसार और 66 अंक एग्रीगेट रही है. जबकि एससी और एसटी के लिए तीन अंक विषय के अनुसार और 37 अंक एग्रीगेट रही है. बीते साल से कट ऑफ परसेंटाइल और क्वालीफाइंग मार्क्स में गिरावट आई है. इसे भी पढ़ें: JEE Main 2025: B.Arch और B.Planning के नतीजे घोषित, पांच छात्रों ने हासिल किए 100 परसेंटाइल ऐसे में एग्रीगेट परसेंटेज के अनुसार बात की जाएं तो बीते साल से जनरल कैटेगरी में क्वालीफाई अंक में 35 की गिरावट हुई है. ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 32 अंक नीचे कट ऑफ मार्क्स गिरे हैं. एससी एसटी में यह 17 अंक की गिरावट है. जबकि जेईई-एडवांस्ड की पहले से घोषित कटऑफ विषयवार 10 व औसतन 35 प्रतिशत फीसदी थी. ओबीसी व ईडब्ल्यूएस श्रेणी के स्टूडेंट्स के लिए विषयवार 9 व औसतन 31.5 प्रतिशत है. एससी व एसटी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए विषयवार 5 व औसतन 17.5 प्रतिशत है, लेकिन पेपर के डिफिकल्टी को देखते हुए पहले भी जारी कटऑफ को कम किया गया है. परीक्षा में शामिल कैंडिडेट अपना रिजल्ट जेईई एडवांस्ड आधिकारिक वेबसाइट https://jeeadv.ac.in/ और डायरेक्ट लिंक से https://results25.jeeadv.ac.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं. कैंडिडेट को इसके लिए 9 अंकों का रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. 2 साल बढ़कर फिर गिरी कट ऑफ: देव शर्मा ने बताया कि क्वालीफाइंग कट ऑफ में लगातार दो साल बढ़ोतरी के बाद गिरावट आई है. साल 2023 और 2024 में क्वालीफाइंग कटऑफ परसेंटेज व मार्क्स 2025 से ज्यादा रहे थे. क्वालीफाइंग कट ऑफ 2023 में 23.89 और 2024 में 30.34 थी, जबकि क्वालीफाइंग मार्क्स 2023 में 86 और 2024 में 109 थे. जबकि साल 2022 में यह इस साल 2015 से भी काफी कम थे. 2022 में क्वालीफाइंग कटऑफ 15.28 और अंक 55 थे. इधर, परिणाम भी सुबह 10:00 बजे जारी होना था, लेकिन आईआईटी कानपुर ने चार घंटे पहले सुबह 6:00 ही जारी कर दिया है.

साल 2024 में 109 अंक पर हुए थे क्वालिफाइड : बीते साल 2024 में जेईई एडवांस्ड से जोसा काउंसलिंग के लिए कटऑफ सामान्य श्रेणी के लिए विषयवार 8.68 व औसतन 30.34 प्रतिशत थी. ओबीसी व ईडब्ल्यूएस श्रेणी के स्टूडेंट्स के लिए विषयवार 7.8 व औसतन 27.30 प्रतिशत रही. एससी व एसटी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए विषयवार 4.34 व औसतन 15.17 प्रतिशत थी. बीते साल जनरल कैटेगरी के क्वालीफाइंग मार्क्स विषयवार 10 और एग्रीगेट 109 थे. इसी तरह से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के विषयवार 9 और एग्रीगेट 98 रहे थे. एससी और एसटी कैटेगरी में विषयवार 5 और एग्रीगेट 54 क्वालीफाइंग मार्क्स थे. जेईई एडवांस्ड 2025 की यह रही है कट ऑफ परसेंटेज कैटिगरी विषयवार एग्रीगेट जनरल 5.83% 20.56% ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 5.25% 18.50% एससी/एसटी 2.92% 10.28% जेईई एडवांस्ड 2025 के यह रहे हैं क्वालीफाई मार्क्स कैटिगरी विषयवार एग्रीगेट जनरल 7 74 ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 6 66 एससी/एसटी 3 37 जेईई एडवांस्ड 2024 की यह रही थी कट ऑफ परसेंटेज कैटिगरी विषयवार एग्रीगेट जनरल 8.68% 30.34% ओबीसी व ईडब्ल्यूएस 7.8% 27.30% एससी/एसटी 4.34% 15.17% जेईई एडवांस्ड 2024 के यह रहे थे क्वालीफाई मार्क्स कैटिगरी विषयवार एग्रीगेट जनरल 10 109 ओबीसी व ईडब्ल्यूएस 9 98 एससी/एसटी 5 54

