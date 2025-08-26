कोटा : प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में प्रवेश के लिए आयोजित जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE ADVANCED 2025) का आयोजन करवाने वाली जॉइंट इंप्लीकेशन कमेटी (JIC) की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है. इस रिपोर्ट के अनुसार जेईई एडवांस्ड 2025 में महज 92 अंक लाने वाले कैंडिडेट को भी सीट मिली है. वहीं, सुपर न्यूमेरी सीट की बात की जाए तो 80 अंक वाली छात्रा को भी सीट जनरल कैटेगरी से मिल गई है.

हालांकि, रिजर्व कैटेगरी में यह काफी नीचे तक भी सीट मिली है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि जनरल कैटेगरी में 25.55 और छात्र को 22.22 फीसदी पर भी एडमिशन मिल गया है. आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में इस बार 360 नंबर का प्रश्न पत्र आया था और बीते सालों की तुलना में इस कठिन भी माना गया था.

37 अंक वाले कैंडिडेट को भी सीट : देव शर्मा ने बताया कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में 78 अंक यानी 24.67 फीसदी स्कोर पर छात्र को आईआईटी की सीट मिली है, जबकि छात्रा को 21.67 फीसदी स्कोर यानी 78 अंक पर ही मिल गई है. इसी तरह से ओबीसी कैंडिडेट को महज 20.55 यानी 74 अंक पर छात्र और 18.33 फीसदी यानी 66 अंक के स्कोर पर छात्रा को सीट मिल गई है. एससी कैंडिडेट को 46 अंक यानी 12.78 फीसदी स्कोर पर मिली है. जबकि इसी कैटेगरी में छात्र को 43 अंक यानी 11.94 फीसदी के स्कोर पर सीट मिली है. एसटी कैंडिडेट को 41 अंक यानी 11.39 फीसदी अंक पर सीट मिली है. छात्र को 37 अंक यानी 10.28 फीसदी के स्कोर पर सीट मिल गई.

कैटेगरी के अनुसार किस अंक व प्रतिशत पर मिला एडमिशन (ETV Bharat GFX)

यह रहे थे जेईई एडवांस्ड में क्वालीफाइंग अंक : जेईई एडवांस्ड एक्जाम से काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई कैंडिडेट्स की जनरल कैटेगरी की कटऑफ इस बार 74 अंक थी, जबकि जोसा काउंसलिंग में 92 अंक तक छात्र और 80 अंक तक छात्रा को ही सीट मिली है. ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 66 अंक थे. इसमें छात्र को 74 अंक और छात्रा को 66 अंक तक प्रवेश मिल गया है. एससी और एसटी कैटेगरी में 37 अंक काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई माने गए थे, जबकि जोसा काउंसलिंग में छात्र को 46 और छात्रा को 43 अंक पर सीट मिली है. इसी तरह से एसटी कैटेगरी में छात्र को 41 और छात्रा को 37 अंक पर सीट मिल गई है.

सीट मैट्रिक्स से 28 कैंडिडेट को ज्यादा एडमिशन : एजुकेशन एक्सपोर्ट देव शर्मा ने बताया कि देश की 23 आईआईटी में सीट मैट्रिक्स के आधार पर 18160 सीट हैं. हालांकि, इस बार इनमें एडमिशन 18188 हुए हैं यानी 28 कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रवेश मिला है. इनमें सबसे ज्यादा आईआईटी कानपुर में सीट से ज्यादा 5 एडमिशन हुए हैं. इसके बाद आईआईटी बॉम्बे व खड़गपुर में चार-चार, मद्रास, रुड़की और धनबाद में तीन-तीन, आईआईटी दिल्ली व भिलाई में दो-दो, हैदराबाद, तिरुपति व धारवाड़ में एक-एक एडमिशन ज्यादा हुआ है. आईआईटी बीएचयू वाराणसी में सीट से एक एडमिशन कम हुआ है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि इनमें डिफेंस सुपर न्यूमेरी, फॉरेन कोटा और मिनिमम कट ऑफ कैटेगिरी की सीट्स होने से ज्यादा एडमिशन हुए हैं.