'निशांत JDU में आते हैं तो स्वागत करेंगे', वशिष्ठ नारायण सिंह का दावा- नीतीश कुमार ही बनेंगे CM

नीतीश कुमार और वशिष्ठ नारायण सिंह समेत अन्य जेडीयू नेता (ETV Bharat)

आसान होगा फैसला लेना?: 2020 में सीटों को लेकर विवाद हुआ था. जिस वजह से चिराग पासवान ने बगावत कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई. ऐसे में 2025 में फैसला लेना कितना आसान होगा? इस सवाल पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि हर बार कुछ विवाद होता है लेकिन अंत में नतीजे पर लोग पहुंच जाते हैं.

अमित शाह के साथ मिलकर होगी बातचीत: 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और उसके बाद इसी महीने अमित शाह का दो-दो बार बिहार दौरा होना है, क्या उसके बाद सीट बंटवारे पर मुहर लग जाएगी? इस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह एनडीए के बड़े नेता हैं. जब वह बिहार आएंगे तो सभी घटक दलों के नेताओं से मिलेंगे और रास्ता निकालने के लिए बातचीत होगी. जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार में काम किया है और केंद्र का भी सहयोग मिला है तो उन सबको देखते हुए ही सीटों का बंटवारा होगा.

सीट बंटवारे पर पेंच कब सुलझेगा?: इस सवाल पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि हर चुनाव में चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने और जबतक सीट बंटवारा नहीं हो जाता है, तबतक अधिक से अधिक सीटों पर दावेदारी होती है लेकिन जब एक साथ बैठते हैं तो सब कुछ तय हो जाता है. उन्होंने कहा कि सभी दल अपने दल के कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण ही अधिक सीटों की मांग करते हैं लेकिन अंत में व्यवहारिकता को समझते हुए समझौता हो जाता है. कोई विवाद इस बार नहीं होगा.

गठबंधन में बड़ा भाई कौन?: लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से एक अधिक सीट ली थी. ऐसे में विधानसभा चुनाव में कौन बड़ा भाई होगा? इस सवाल पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अभियान चल रहा है. इसमें कोई मतभेद नहीं है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होगा. बड़ा भाई और छोटा भाई का सवाल नहीं है.

बीजेपी नेता क्यों करते हैं दावा?: बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को अधिक सीट मिलेगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है. कौन नेता क्या बोलते हैं, कोई मायने नहीं रखते हैं. जब टेबल पर लोग बैठेंगे, उसी समय फैसला होगा.

क्या राजनीति में आएंगे निशांत?: जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कौन होगा, क्या निशांत कुमार उनकी जगह लेंगे? इस सवाल पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि निशांत कुमार की घोषणा अभी नहीं हुई है लेकिन यदि निशांत आते हैं और पार्टी में सक्रिय होते हैं तो उनका स्वागत है. उन्होंने कहा कि यदि परिस्थितियां आती हैं तो उसका समाधान भी होता है. अभी ऐसी स्थिति नहीं आई, अभी नीतीश कुमार का नेतृत्व चल रहा है और चुनाव के समय यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है.

बेटे निशांत के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

जेडीयू में युवाओं की कमी?: जेडीयू में ऐसे कई नेता हैं, जो 75 या 75 प्लस हो चुके हैं. ऐसा नहीं लगता है कि युवा नेतृत्व को पार्टी में मौका देना चाहिए? इस पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि जेडीयू तो लगातार कोशिश कर रहा है कि युवा चेहरे को आगे लाया जाए.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

चुनाव में मिलेगा युवाओं का मौका: एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, जिन्हें युवा चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है. आप लोगों के लिए चुनौतियां क्या इससे बढ़ेगी? वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि युवा चेहरा होने से ही जनाधार तय नहीं होता है. युवा वर्ग चुनौतियों का सामना करते हुए आ ही जाते हैं. यह बात सही है कि अब सभी पार्टियां युवा वर्ग पर ध्यान दे रही है, उन्हें प्रोत्साहित कर रही है. जनता दल यूनाइटेड में इस बार कई युवा चेहरे चुनाव में दिखाई देंगे.

नीतीश कुमार के साथ वशिष्ठ नारायण सिंह (ETV Bharat)

हालिया घोषणाओं से होगा फायदा?: बिहार सरकार के हालिया वादे और ऐलान पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पहले बिहार को 'कैंसर स्टेट' कहा जाता था लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास के कई काम हुए हैं. महिलाओं को लेकर बड़े फैसले हुए हैं. गरीबों के लिए कई काम किए गए हैं. बिजली फ्री दी गई है. पेंशन की राशि बढ़ाई गई है तो इन सब का असर इस बार चुनाव में दिखेगा.

पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

बिहार में तेजी से हुआ विकास: तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर, सबका कहना है कि 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं लेकिन बिहार आज भी हर क्षेत्र में देश का सबसे पिछड़ा राज्य है. इस पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि ठीक से मूल्यांकन कीजियेगा तो कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम हुआ है. बिहार में काफी बदलाव हुए हैं.

जेडीयू नेताओं के साथ वशिष्ठ नारायण सिंह (ETV Bharat)

कमजोर होगा या मजबूत होगा जेडीयू?: प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि जेडीयू इस बार 25 सीटों पर सिमट जाएगा. इस पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि किसी को बोलने से रोक नहीं सकते हैं लेकिन जमीन पर क्या है, कितना काम हुआ है यह तो दिखता है ना? इसलिए इस बार एनडीए में जेडीयू की स्थिति बेहतर रहेगी.

कौन हैं वशिष्ठ नारायण सिंह?: जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह बक्सर जिले का रहने वाले हैं. वह जनता पार्टी, समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से जुड़े रहे हैं. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं. तीन बार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं. वह लालू यादव के साथ भी काम कर चुके हैं और मंत्रिमंडल में भी रह चुके हैं.

