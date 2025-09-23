ETV Bharat / bharat

'तेजस्वी यादव में कौन सी योग्यता है जो नीतीश कुमार नकल करेंगे', उमेश कुशवाहा बोले- विपक्ष एक सीट के लिए तरस जाएगा

बिहार चुनाव 2025 को लेकर वार-पलटवार का दौर जारी है. ऐसे में ईटीवी भारत ने जेडीयू के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से खास बातचीत की.

UMESH KUSHWAHA
उमेश कुशवाहा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 6:55 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 7:16 PM IST

6 Min Read
रिपोर्ट: अविनाश

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है. एनडीए की तरफ से 243 सीटों पर संयुक्त अभियान चल रहा है, जिसमें पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता शामिल हो रहे हैं. जदयू की तरफ से सभी वरिष्ठ मंत्री, राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं. जदयू की कमान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संभाल रखी है.

2020 में जदयू केवल 43 सीटों पर सिमट गयी थी. इस बार पार्टी की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने खास बातचीत में दावा किया है कि विपक्ष इस बार एक सीट के लिए भी तरस जाएगा, क्योंकि जनता का विश्वास नीतीश कुमार के ऊपर है. विधानसभा सम्मेलन में जिस प्रकार से लोगों की लहर उमड़ रही है. हम लोगों का संकल्प 2025, 225 फिर से नीतीश पूरा होने में कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है.

उमेश कुशवाहा से खास बातचीत (ETV Bharat)

'तेजस्वी में कौन सी क्वालिटी है जिसका हमारे नेता नकल करेंगे' : ईटीवी भारत ने सवाल पूछा कि बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने पूरी ताकत लगाई है, क्या स्थिति है? इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा अभी तो 23 अगस्त तक पांचवें चरण में 211 विधानसभा सीटों में हम लोगों ने सम्मेलन कर लिया है. अब छठे चरण की भी घोषणा हो गई है.

जहां भी सम्मेलन हुआ है अपार सफलता मिल रही है. सम्मेलन में जिस प्रकार से भीड़ उमर रही है यह नीतीश कुमार के प्रति विश्वास लोगों दिखाता है. यह शुभ संकेत है हम लोग 2025, 225 फिर से नीतीश के संकल्प को पूरा करेंगे.

Umesh Kushwaha
एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार लोक लुभावना घोषणा कर रहे हैं उसका क्या असर होगा? उमेश कुशवाहा ने कहा लोक लुभावन फैसला नहीं है. लोगों के लिए काम करते हैं. हमारे नेता जन आकांक्षा की आदर करते हैं. हमारे नेता ने हाल में घोषणाएं की हैं, पहले भी करते रहे हैं. जैसे हर घर नल जल, हर घर कच्ची नाली, हर घर बिजली और अभी महिलाओं के स्वरोजगार के लिए ₹10000 देने की जो घोषणा हुई है. इसी महीने यह राशि भेजी जाएगी.

इसी तरह सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया है. 125 यूनिट बिजली माफ कर दिया गया. 1 करोड़ 67 लाख लाभुक को इसका लाभ मिलेगा. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ब्याज माफ कर दिया गया और बेरोजगार युवाओं को ₹1000 महीना भत्ता देने का फैसला लिया है. लोगों के हित में फैसला लिया गया है .

तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नकल कर रहे हैं? इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा है? तेजस्वी यादव नकल करने की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव में कौन सी योग्यता है? उनमें कौन सी क्वालिटी है जो हमारे नेता नकल करेंगे.

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा तेजस्वी यादव जब हाफ पेंट पहनते थे तब हमारे नेता ने बिहार की बागडोर संभाल ली थी. हमारे नेता के विजन को पूरा देश, पूरी दुनिया में सराहा गया. हमारे नेता के सुशासन और विकास मॉडल को अन्य प्रदेश अपना रहे हैं. ऐसे नेता के बारे में अपशब्द बोलना कितना ठीक है सोचिए.

''तेजस्वी यादव जरा अपने माता-पिता के शासन की उपलब्धि के बारे में भी तो बात करें, जब उनको मौका मिला तो कुछ किया? तेजस्वी को भी सरकार में काम करने का मौका मिला था, लेकिन अपने विभाग में इन्होंने क्या किया? परिवार तो संभल नहीं रहा है, परिवार में किस तरह से बगावत चल रहा है, उनके परिवार के अंदरूनी बातों पर कुछ बोलना नहीं चाहते लेकिन उनके महागठबंधन की क्या स्थिति है उन्हें कोई नेता और मुख्यमंत्री कबूल कर रहा है क्या?''- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

राहुल गांधी भी कैंप कर रहे हैं प्रियंका भी आ रही हैं. पहली बार CWC की बैठक होने वाली है? इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा किसी को याद है कि अब तक कांग्रेस की कोई इस तरह की बैठक बिहार में हुई है. तेजस्वी यादव पर सीट शेयरिंग का प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की बैठक हो रही है. उमेश कुशवाहा ने कहा यूपी में विधानसभा चुनाव में भी राहुल गए थे अखिलेश यादव के साथ, लेकिन वहां 349 सीट हार गये. वहां पत्ता साफ हो गया.

''बिहार की जनता समझती है कौन नेता सही है. हमारे नेता काम करते हैं, विकास और विश्वास के प्रतीक हैं. प्रधानमंत्री भी जब बिहार आते हैं तो हमेशा कुछ देकर जाते हैं. दोनों नेता का ऐसा संजोग हम लोगों को मिला है, हमारे नीति का कोई मुकाबला ही नहीं है.''- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू

संयुक्त अभियान आप लोगों का चल रहा है लेकिन एनडीए में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है, कई सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, सहयोगी दल अधिक सीट मांग रहे हैं? कहीं इसी कारण तो विलंब नहीं हो रहा है? इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा पांचों दल का जिस प्रकार से अभियान चला है, ऐसा किसी ने किया है क्या, यह रिकॉर्ड है.

''एनडीए में बहुत ही बेहतर वातावरण में सीट शेयरिंग हो जाएगी. मीडिया को जानकारी सही समय पर दे देंगे. हम लोगों का लक्ष्य है 2025, 225 फिर से नीतीश. मेरा तो यह कहना है कि 243 सीट है, 243 सीट जनता एनडीए को झोली में इस बार दे देगी और विपक्ष एक-एक सीट के लिए भी मोहताज हो जाएगा.''- उमेश कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू

Umesh Kushwaha
पार्टी कार्यालय में उमेश कुशवाहा (ETV Bharat)

जदयू में इस बार कई नेता 75 और 70 प्लस हैं तो क्या इस बार युवा चेहरे को मौका आप लोग देंगे? इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा समय आने पर सब पता चल जाएगा. युवाओं की आबादी तो सबसे अधिक है. बिहार सबसे अधिक युवाओं वाला राज्य है पार्टी में युवाओं का, संगठन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका होती है. इसलिए युवाओं को तरजीह दिया ही जाएगा.

उमेश कुशवाहा कहां से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा समय आने पर आपको बता देंगे. महनार से ही चुनाव लड़े हैं, समय आने पर जानकारी दे देंगे.

नीतीश के बाद जदयू की कमान कौन संभालेगा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उत्तराधिकारी जदयू को तय कर लेना चाहिए नहीं तो पार्टी समाप्त हो जाएगी? इस पर उमेश कुशवाहा ने कहा सबको बोलने की स्वतंत्रता है. नीतीश कुमार खुद निर्णय लेते हैं और समय आने पर फैसला ले लेंगे. उस पर किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है.

