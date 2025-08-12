ETV Bharat / bharat

जया बच्चन ने सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे शख्स को दिया धक्का - JAYA BACHCHAN

समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक शख्स को धक्का दे रही हैं.

Jaya Bachchan
सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे शख्स को जया बच्चन धक्का दिया (ANI)
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपने साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को धक्का दे दिया और एक बार फिर सार्वजनिक रूप से आपा खो बैठीं.

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जया बच्चन उस व्यक्ति को धक्का देते हुए और यह कहते हुए सुनाई दे रही हैं, "क्या कर रहे हैं आप? यह क्या है?" बच्चन की साथी सांसद और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी समाजवादी सांसद के पास खड़ी दिखाई दीं. जैसे ही जया बच्चन ने उस व्यक्ति को धक्का दिया, चतुर्वेदी ने मुड़कर इधर-उधर देखा और फिर क्लब की ओर चल दीं.

राज्यसभा में भड़की जया बच्चन
यह पहली बार नहीं है जब जया बच्चन सार्वजनिक रूप से किसी पर भड़क गई हों. हाल ही में संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष बहस के दौरान राज्यसभा सांसद ने उन्हें बीच में रोकने के लिए सत्ता पक्ष के सदस्यों की आलोचना की और कहा, "या तो आप बोलें या मैं बोलूंगी."

प्रियंका चतुर्वेदी पर हल्की डांट
राज्यसभा में अमिताभ बच्चन के बगल में प्रियंका चतुर्वेदी बैठी थीं, जिन्हें भी समाजवादी पार्टी के नेता से हल्की डांट पड़ी. जब जया बच्चन सत्ता पक्ष से उनके भाषण के दौरान बीच में बोलने से मना कर रही थीं, तभी प्रियंका चतुर्वेदी अपने दाहिने हाथ से इशारा करती नजर आईं. फिर उन्होंने शिवसेना यूबीटी सांसद की ओर मुड़कर कहा, "प्रियंका, मुझे कंट्रोल मत करो."

जगदीप धनखड़ से हुईं नाराज
पिछले साल जुलाई-अगस्त में भी समाजवादी पार्टी की सांसद राज्यसभा में उस समय भड़क गईं जब उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका परिचय 'जया अमिताभ बच्चन' के रूप में कराया. बता दें कि जया बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने सहयोगी और सिनेमा जगत के महानायक अमिताभ बच्चन से विवाह किया है.

उन्होंने अपने परिचय के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा, "मैं जया अमिताभ बच्चन यह कहना चाहती हूं कि मैं एक आर्टिस्ट हूं और मैं बॉडी लैंग्वेज, हाव-भाव समझती हूं और महोदय, आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है. हम सहकर्मी हैं. आप शायद कुर्सी पर बैठे हैं..." इतना ही नहीं अभिनेत्री से राजनेता बनीं इस अभिनेत्री ने कई बार पैपराज़ी पर भी निशाना साधा है.

