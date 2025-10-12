ETV Bharat / bharat

जावेद हबीब पर निवेश घोटाले का आरोप, 32 एफआईआर दर्ज— 5 से 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला

संभल: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनस हबीब और एक सहयोगी के खिलाफ निवेशकों से करोड़ों की ठगी के आरोप में 32 एफआईआर दर्ज की गई हैं. आरोप है कि इन लोगों ने "फॉलिकल ग्लोबल कंपनी (FLC)" के नाम से एक स्कीम चलाई, जिसमें निवेशकों को 50-70 प्रतिशत रिटर्न देने का झांसा देकर 5 से 7 लाख रुपए तक की रकम ली गई.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, हबीब और उनकी टीम ने निवेशकों को बताया कि बिटकॉइन में निवेश कर उन्हें भारी मुनाफा मिलेगा. लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी किसी निवेशक को पैसा वापस नहीं मिला. पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विष्णोई ने बताया कि प्राथमिक जांच में 5 से 7 करोड़ रुपए की वित्तीय धोखाधड़ी का मामला सामने आया है.

लुकआउट नोटिस जारी

पुलिस ने हबीब और उनके परिवार के विदेश जाने पर रोक लगाने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है. रायसत्ती थाने के प्रभारी गोविंद कुमार ने कहा, “विस्तृत जांच के बाद जावेद हबीब, उनके बेटे अनस और सहयोगी सैफुल के खिलाफ 32 एफआईआर दर्ज की गई हैं. सभी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है.”

बीमारी का हवाला देकर पेश नहीं हुए हबीब

रविवार को जावेद हबीब के वकील पवन कुमार ने संभल पुलिस से मुलाकात की और अपने मुवक्किल की बीमारी से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट सौंपी. उन्होंने कहा, “मेरे मुवक्किल को हृदय संबंधी दिक्कतें हैं और हाल ही में उन्होंने अपने पिता को खोया है. वह फिलहाल अस्वस्थ हैं, इसलिए उपस्थित नहीं हो पाए. हम पुलिस की जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं.”