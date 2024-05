जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट कटा, बसपा ने श्याम सिंह यादव को बनाया प्रत्याशी, आज करेंगे नामांकन - Srikala Shyam Singh Yadav

Updated : May 6, 2024, 11:43 AM IST

Published : May 6, 2024, 11:13 AM IST

प्रत्याशी बनाए जाने के बाद श्याम सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत की. (VIDEO credit; ETV Bharat) जौनपुर : पिछले 24 घंटे से लगातार जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी का टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रहीं थीं. सोमवार की सुबह इसकी पुष्टि भी हो गई. बसपा ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काटकर मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बना दिया है. वहीं मीडिया से बातचीत में श्याम सिंह यादव ने कहा कि मैं पार्टी के आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं. मैं पार्टी का सिपाही हूं. जौनपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव ने कहा कि बहन जी ने दोबारा मुझ पर भरोसा जाताया है, इसके लिए मैं उनका आभारी रहूंगा. मीडिया से बात करते हुए बसपा प्रत्याशी ने कहा कि पार्टी से दोपहर 1 बजे के पहले सिंबल आ जाएगा. इसके बाद मैं साधारण तरीके से नामांकन करने जाऊंगा. बसपा का मौजूदा सांसद होने के बावजूद आपका टिकट काट दिया गया था, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं खुद चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था. कुछ महीने पहले भी मैंने कहा था कि मैं अगला चुनाव नहीं लडूंगा. बशर्ते कोई जोर देकर न कहे कि आपको चुनाव लड़ना है. आखिरी पल पर किसी के साथ ऐसा होगा तो वह अच्छा ही महसूस करेगा. जनता के साथ कमर कसके खड़ा रहूंगा. श्याम सिंह यादव ने कहा कि टिकट मिलने के पीछे कोई घटनाक्रम नहीं हुआ. मैंने कभी किसी से टिकट के लिए सिफारिश भी नहीं की थी. सोमवार की सुबह मैं मुंबई जाने वाला था, मेरा ट्रेन में आरक्षण था. रविवार की रात मैं जल्दी सो भी गया था. रात 1 बजे बहन जी का फोन आया, उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हें चुनाव लड़ाना चाहती हूं, तैयार हो?. इस पर मैंने कहा जैसा आपका आदेश. बसपा को भाजपा का बी टीम कहा जाता है, क्या बीजेपी का वोट बसपा काट रही है, इस सवाल पर बसपा प्रत्याशी ने कहा कि आप भले ऐसा कह सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं. श्याम सिंह यादव ने आगे कहा कि मैं सपा-बसपा गठबंधन से एमपी था. इस बार भी एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की है कि जौनपुर का अगला एमपी मुझे रहना है. ऐसे में अचानक बहन जी का फोन आना है, और नामांकन की तैयारी करने लगना, कहीं न कहीं ये सच साबित होती हुई नजर आ रही है. सपा ने श्रावस्ती में बदला टिकट, धीरेंद्र धीरू बने उम्मीदवार : समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर खींचतान के चलते श्रावस्ती लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है. सपा ने पहले इस सीट पर राम शिरोमणि वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया था. वर्मा लगातार क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे. अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने श्रावस्ती सीट पर धीरेंद्र धीरू को प्रत्याशी बनाया है. समाजवादी पार्टी इससे पहले करीब एक दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल चुकी है. मिश्रिख सीट पर तो चार बार उम्मीदवार बदले गए. मेरठ, बागपत सहित कई अन्य सीटों पर भी उम्मीदवार बदले गए. यह भी पढ़ें : प्रियंका गांधी के आने से पहले अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी 12 गाड़ियों में तोड़फोड़, युवक घायल

