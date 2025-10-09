जन सुराज के 51 उम्मीदवारों के नामों की हुई घोषणा, देखें पूरी लिस्ट
बिहार में चुनाव की घोषणा के चौथे दिन जन सुराज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. पढ़ें खबर
पटना : बिहार चुनाव के मद्देनजर जन सुराज ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. कुल 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी.
हालांकि इस प्रेस कॉफ्रेंस में प्रशांत किशोर मौजूद नहीं थे. हालांकि मनोज भारती, आरसीपी सिंह सहित तमाम बड़े नेता जरूर मौजूद थे. 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 17 अति पिछड़ा वर्ग, 11 पिछड़ा वर्ग और 8 अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट मिला है.
1. लौरिया- सुनील कुमार
2. हरसिद्धि (सुरक्षित)- अवधेश राम
3. ढाका- लालबाबू प्रसाद
4. सुरसंड- उषा किरण
5. रुन्नी सैदपुर- विजय कुमार शाह
6. बेनीपट्टी- मोहम्ंमद परवेज आलम
7. निर्मली (सुपौल)- राम प्रवेश कुमार यादव
8. सिक्टी (अररिया)- रागी बब्लू
9. कोचाधामन (किशनगंज)- अभू अफाक फारूख
10. अमोर (पूर्णिया)- अफरोज आलम
11. बायसी - मोहम्मद शहनवाज आलम
12. प्राणपुर (कटिहार) - कुणाल निशाद
13. आलमनगर (मधेपुरा) सुबोध कुमार सुमन
14. सहरसा- किशोर कुमार मुन्ना
15. सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) - सुरेन्द्र यादव
16. महिषी (सहरसा) - शमीम अख्तर
17. दरभंगा ग्रामीण - शोएब खान
18. दरभंगा - आर के मिश्रा
19. केवटी - बिलटू सहनी
20. मीनापुर- तेज नारायम सहनी
21. मुजफ्फरपुर शहर - डॉ अमल कुमार दास
22. गोपालगंज - डॉ शशी शेखर सिन्हा
23. भोरे - प्रिति किन्नर
24. रघुनाथपुर - राहुल कीर्ती सिंह
25. दरौंधा - सत्येन्द्र कुमार यादव
26. माझी- यदुवंश गिरी
27. बनियापुर - श्रवण कुमार महतो
28. छपरा - जयप्रकाश सिंह
29. परसा- मुसाफिर महतो
30. सोनपुर - डॉ चंदन लाल मेहता
31. कल्याणपुर - राम बालक पासवान
32. मोरबा- जागृति ठाकुर
33. मटिहानी- डॉ अरुण कुमार
34. बेगूसराय- सुरेन्द्र कुमार सहनी
35. खगड़िया - श्रीमती जयंती पटेल
36. बेलदोर - गजेन्द्र कुमार सिंह निषाद
37. परबत्ता - विणय कुमार वरूण
38. पिरपैती - घनश्याम दास
39. बेलहर - बृज किशोर पंडित
40. अस्थामा- लता सिंह
41. बिहार शरीफ - दिनेश कुमार
42. नालंदा- कुमार पूनम सिंहा
43. कुम्हारार- केसी सिन्हा
44. आरा- डॉ विजय कुमार गुप्ता
45. चेनारी- नेहा कुमारी नटराज
46. करघर- रितेश रंजन पांडेय
47. गोह- सीताराम दुखारी
48. नबी नगर - अर्चना चंद्रा यादव
49. इमामगंज- डॉ अजीत कुमार
50. बोधगया- लक्ष्मण मांझी
