ETV Bharat / bharat

जन सुराज के 51 उम्मीदवारों के नामों की हुई घोषणा, देखें पूरी लिस्ट

जन सुराज के उम्मीदवारों की घोषणा ( ETV Bharat )

2 Min Read

2 Min Read

Published : October 9, 2025 at 2:51 PM IST

By ETV Bharat Bihar Team

पटना : बिहार चुनाव के मद्देनजर जन सुराज ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. कुल 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने संवाददाता सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी.

हालांकि इस प्रेस कॉफ्रेंस में प्रशांत किशोर मौजूद नहीं थे. हालांकि मनोज भारती, आरसीपी सिंह सहित तमाम बड़े नेता जरूर मौजूद थे. 51 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 17 अति पिछड़ा वर्ग, 11 पिछड़ा वर्ग और 8 अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट मिला है.

1. लौरिया- सुनील कुमार

2. हरसिद्धि (सुरक्षित)- अवधेश राम

3. ढाका- लालबाबू प्रसाद

4. सुरसंड- उषा किरण

5. रुन्नी सैदपुर- विजय कुमार शाह

6. बेनीपट्टी- मोहम्ंमद परवेज आलम

7. निर्मली (सुपौल)- राम प्रवेश कुमार यादव

8. सिक्टी (अररिया)- रागी बब्लू

9. कोचाधामन (किशनगंज)- अभू अफाक फारूख

10. अमोर (पूर्णिया)- अफरोज आलम

11. बायसी - मोहम्मद शहनवाज आलम

12. प्राणपुर (कटिहार) - कुणाल निशाद

13. आलमनगर (मधेपुरा) सुबोध कुमार सुमन

14. सहरसा- किशोर कुमार मुन्ना

15. सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) - सुरेन्द्र यादव

16. महिषी (सहरसा) - शमीम अख्तर

17. दरभंगा ग्रामीण - शोएब खान

18. दरभंगा - आर के मिश्रा

19. केवटी - बिलटू सहनी

20. मीनापुर- तेज नारायम सहनी

21. मुजफ्फरपुर शहर - डॉ अमल कुमार दास

22. गोपालगंज - डॉ शशी शेखर सिन्हा

23. भोरे - प्रिति किन्नर

24. रघुनाथपुर - राहुल कीर्ती सिंह

25. दरौंधा - सत्येन्द्र कुमार यादव