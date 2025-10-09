ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव के लिए जन सुराज की पहली लिस्ट आज होगी जारी, PK कहां से लड़ सकते हैं चुनाव?

बिहार में जन सुराज पार्टी आज अपनी पहली लिस्ट जारी करने जा रही है. पार्टी के संस्थापक प्रशांत प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेंगे.

BIHAR ELECTIONS 2025
प्रशांत किशोर आज जारी करेंगे प्रत्याशियों की पहली लिस्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 9, 2025 at 9:03 AM IST

4 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज पार्टी आज अपने प्रत्याशियों की पहला लिस्ट जारी करेगी. दोपहर 2 बजे के बाद पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर 100 से अधिक विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेंगे. जिसमें कई बड़े चेहरों के नाम शामिल होंगे, जिन्हें आज पार्टी उम्मीदवार बनाने जा रही है. इनमें से कई पूर्व विधायक हैं तो कई डॉक्टर और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं.

प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं चुनाव: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं. संभावना है कि वह अपने गृह जिले के कारगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बन सकते हैं. खुद प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि पार्टी जहां से भी चुनाव लड़ने का आदेश देगी, वह वहां से चुनाव लड़ेंगे. संभावना है कि प्रशांत किशोर का नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकता है.

BIHAR ELECTIONS 2025
जनसभा करते हुए प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं डॉक्टर होंगे उम्मीदवार: पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता वाई वी गिरी को मांझी विधानसभा सीट से पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी. इसके अलावा ढाका विधानसभा सीट से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. एल बी प्रसाद को जन सुराज अपना उम्मीदवार बना रही है, जबकि मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से डॉक्टर दास के उम्मीदवार बनने की पूरी संभावना है.

जदयू की पूर्व विधायक को टिकट: गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर की पार्टी ने जदयू की तीन बार की विधायक रह चुकी मीणा द्विवेदी को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है. मीणा द्विवेदी के पति और देवर भी गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं. गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में मीणा द्विवेदी के परिवार का खास प्रभाव है. सहरसा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना को पार्टी अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है. किशोर कुमार मुन्ना प्रशांत किशोर के सबसे नजदीकी लोगों में माने जाते हैं. जन सुराज पदयात्रा के समय से वह प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं.

कई चेहरे को भी टिकट: जन सुराज की तरफ से आज पहली लिस्ट जारी हो रही है. इस लिस्ट में 100 से अधिक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी. जिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी. उसमें रक्सौल से भुवन पटेल, चिरैया से संजय कुमार, हरसिद्धि से शीला देवी और जाले से मोहन झा का नाम प्रमुख है.

कई रिटायर्ड अधिकारियों के नाम की चर्चा: प्रशांत किशोर की पदयात्रा से बिहार के कई रिटायर्ड अधिकारी जुड़े हुए थे. जन सुराज की स्थापना के बाद कई रिटायर्ड आईएएस एवं आईपीएस उनके साथ जुड़े. आज जन सुराज की पहली लिस्ट में कई रिटायर्ड अधिकारियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं. रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ कई रिटायर्ड वरिष्ठ शिक्षाविद को भी प्रशांत किशोर अपना उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं.

जन सुराज से जुड़े हैं दर्जनों रिटायर्ड अधिकारी: प्रशांत किशोर के जन सुराज अभियान से 2023 में ही बिहार के कई रिटायर्ड आईएएस एवं आईपीएस अधिकारी उनके साथ जुड़े हैं. जिनमें जन सुराज अभियान से जुड़ने वाले सेवानिवृत पुलिस अधिकारियों में समस्तीपुर से जितेंद्र मिश्रा हैं. ये सेवानिवृत पुलिस महानिरीक्षक (IG) होम गार्ड रह चुके हैं. एस के पासवान (वैशाली) सेवानिवृत महानिदेशक (DG), 1979 इंडियन पुलिस सर्विस बैच, केबी सिंह (सारण) सेवानिवृत पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) संचार, 1983 इंडियन पुलिस सर्विस बैच. राकेश कुमार मिश्रा (सहरसा) सेवानिवृत महानिदेशक (DG), 1986 इंडियन पुलिस सर्विस बैच शामिल हैं.

सीपी किरण (पटना) सेवानिवृत पुलिस महानिरीक्षक (IG) पुलिस, 1989 इंडियन पुलिस सर्विस बैच. मो. रहमान मोमिन (भोजपुर) सेवानिवृत पुलिस महानिरीक्षक (IG) तकनीकी सेवाएं, शंकर झा सेवानिवृत इंडियन पुलिस सर्विस बैच. दिलीप मिश्रा सेवानिवृत इंडियन पुलिस सर्विस बैच. उमेश सिंह (बेगूसराय) सेवानिवृत पुलिस महानिरीक्षक (IG Vigilance), 1984 इंडियन पुलिस सर्विस बैच, अनिल सिंह (सुपौल) सेवानिवृत पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) मुजफ्फरपुर, शिवा कुमार झा (सुपौल) सेवानिवृत पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) इकोनॉमिक्स अफेयर, अशोक कुमार सिंह (सिवान) सेवानिवृत पुलिस महानिरीक्षक (IG) प्रमुख हैं.

