'चुनाव के बाद प्रशांत किशोर बन सकते हैं CM', बोले पप्पू सिंह- बहुमत नहीं मिलने पर गठबंधन का विकल्प खुला रहेगा

''बिहार के दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन आपस में झगड़ रहे हैं. यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है. बिहार में गठबंधन का आखिर पैमाना क्या है? किसी का15 वर्षों का गठबंधन है को किसी की 20 वर्षों का गठबंधन है, दोनों का शासन 35 साल से चला आ रहा है.''- उदय कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन सुराज

'हमारी लड़ाई किसी से नहीं' : बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में जन सुराज आखिर किस गठबंधन को अपना प्रतिद्वंद्वी मानती है, इस सवाल पर उदय सिंह का साफ तौर पर कहना था कि वह किसी को अपना प्रतिद्वंदी भी नहीं मानते. हम सीधा संवाद बिहार के लोगों से कर रहे हैं. हम लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपके सहयोग से आपके लिए व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो हमारे मुहिम में शामिल हो जाएं, हम नया बिहार बनाएंगे.

"प्रशांत किशोर के कहने का मतलब यह है कि हार मिलने के बाद हम फिर से अपना संघर्ष शुरू करेंगे. इसका मतलब यह कभी नहीं हो सकता कि वह अपने विधायकों को यह कहेंगे कि आप यहां से चले जाइए. लोगों के वोट से जीत कर यदि जन सुराज का विधायक आता है तो पार्टी उन्हें गले लगा कर रखेगी." - उदय कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन सुराज

उदय कुमार सिंह कहते हैं कि प्रशांत किशोर लोगों की भावना को देखते हुए यह मानने के लिए ही तैयार नहीं है उनका यह भी बयान है कि 170 से कम सीट यदि उनको आता है तो वह उसे अपनी सबसे बड़ी हार मानेंगे. उनके दिमाग में यह बात नहीं आ रही है कि उनको उससे कम सीट मिलने वाली है, इसीलिए वह कह देते हैं कि यदि 10-15 सीट उन्हें मिलेगी तो वह अपने विधायकों को स्वतंत्र छोड़कर फिर से जीरो से शुरुआत करेंगे.

''मेरा राजनीति में कितना भी बड़ा लंबा अनुभव रहा हो लेकिन बिहार की स्थिति को जितनी अच्छी तरीके से प्रशांत किशोर समझते हैं उतना कोई नहीं समझता. जन सुराज को लेकर जो लोगों के बीच भावना है वह प्रशांत किशोर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता.'' - उदय कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन सुराज

प्रशांत किशोर के बयान का बचाव : गठबंधन नहीं करने के प्रशांत किशोर के फैसले को लेकर उदय सिंह का कहना था कि उनके बयानों को पूरा प्रचारित नहीं किया जाता है. प्रशांत किशोर की पूरी बात सुनने के बाद उनकी पूरी बात स्पष्ट हो जाती है. बिहार में जन सुराज आज बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, इस पार्टी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में केवल एक आदमी प्रशांत किशोर का हाथ है.

चुनाव बाद गठबंधन पर विचार : उदय कुमार सिंह का कहना है कि बिहार जैसे राज्य में इतना महंगा चुनाव होने के बाद यदि सरकार का गठन ना हो तो इसका भार आम लोगों पर पड़ता है. अगर वैसी स्थिति होती है तो हम देखेंगे. जो राजनीतिक दल सरकार बनाने के इच्छुक होंगे और हमारे समर्थन से उनकी सरकार बनने वाली होगी, तो हमारे विचारों को जो आत्मसात करेगा उसको हम समर्थन देने की सोच सकते हैं. उस सरकार को 6 महीने से 1 साल तक का समय देंगे और देखेंगे कि सरकार ठीक ढंग से कम कर रही है या नहीं. हम अपनी ही सरकार बनाने की नहीं सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि बिहार का भला हो सके. बिहार में रोजगार हो उद्योग लगे हमारी यही इच्छा है.

वैसे राजनीति में बाध्यता यह होती है कि चुनाव होने के बाद कोई यदि काल्पनिक स्थिति पैदा होती है, हमारे मदद के बिना यदि किसी की सरकार नहीं बन सकती है जैसी स्थिति 2005 में उत्पन्न हुई थी. जब रामविलास पासवान के सहयोग के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती थी. उन्होंने किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया. जिसका परिणाम हुआ कि 2005 में किसी की सरकार नहीं बनी और फिर से विधानसभा चुनाव करवाना पड़ा.

चुनाव के बाद गठबंधन की वकालत : जन सुराज के सबसे बड़े चेहरे प्रशांत किशोर कई सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं यदि उनकी सरकार नहीं बनेगी तो उनके जीते हुए कैंडिडेट को वह स्वतंत्र कर देंगे. लेकिन प्रशांत किशोर की बातों से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का विचार अलग है. उदय कुमार सिंह ने बताया कि उनकी भी इच्छा नहीं होती है कि किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन किया जाए.

''डॉ मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार प्रभावी एवं बुद्धिमान प्रधानमंत्री पूरी क्षमता के साथ काम क्यों नहीं कर पाए क्योंकि वह गठबंधन की सरकार थी. चुनाव से पहले यदि जनता के बीच जाते हैं तो लोगों को यह बताना चाहिए कि वह अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हां यदि चुनाव के बाद सरकार बनाने की बात है तो आप लोग मिल बैठकर बात कीजिए और उसके बाद सरकार का गठन कीजिए." - उदय कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन सुराज

गठबंधन पर सवाल : उदय कुमार सिंह का मानना है कि सत्ता के लिए राजनीतिक दल दूसरे दलों के साथ गठबंधन करते हैं. यदि भाजपा की विचारधारा से चिराग पासवान या जनता दल (यू) की विचारधारा मिलती है तो सबों को बीजेपी में चले जाना चाहिए. लोगों के बीच यह विश्वास होना चाहिए कि आने वाली सरकार हमारी बनने वाली है. लोगों के बीच यह कहा जाता है कि एनडीए की या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, यह गठबंधन की सरकार क्या होती है? इस तरीके का गठबंधन केवल बिहार ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी हो रहा है.

बिहार में गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है. आरसीपी सिंह बिहार में अपनी पार्टी चला रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ मेल खाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का विलय है. आरसीपी सिंह की पार्टी के विलय के बाद जन सुराज उतनी ही उनकी पार्टी है जितनी हमारी और प्रशांत किशोर की है.

उदय सिंह ने बताया कि बिहार में गठबंधन की राजनीति की चर्चा होती है, लेकिन जनसुराज और मेरा मानना है कि बिहार में गठबंधन नहीं ठगबंधन की राजनीति चल रही है. लोगों को ठगने के लिए अलग-अलग विचारधारा के दल एक साथ मिलकर चुनाव के समय में लड़ झगड़कर सीटों का बंटवारा करते हैं. लोगों से वोट मिलने के बाद सरकार के गठन के बाद यह लोग बंदर बांट करते हैं.

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है. जन सुराज इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने पहले ही घोषणा कर दिया है कि वह बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी. विधानसभा चुनाव को लेकर जन सुराज की कैसी तैयारी है. किसके चेहरे पर बिहार के मतदाताओं के बीच जाने की तैयारी है. ईटीवी भारत ने जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह से खास बातचीत की.

'नीतीश सरकार एक्सपायरी दवा' : बिहार में पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार के शासनकाल पर निशाना साधते हुए उदय कुमार सिंह ने कहा कि अच्छी दवा भी बिना उपयोग किए हुए एक्सपायर कर जाए तो उसे हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं. क्योंकि वह दवा एक समय में हमारी बीमारी को ठीक करने वाली थी, लेकिन वह अब एक्सपायर कर गयी है. उसे हम खा लेंगे तो हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. राजनीति में नेताओं की भी एक यूज बाई डेट होती है.

मैं किसी एक राजनेता पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीति में उपयोगिता की एक समय सीमा होती है वह समय सीमा अब खत्म हो गई. दवा कंपनी भी नई-नई दवा निकालती रहती है लेकिन राजनीतिक दल में ऐसा नहीं हो रहा है. जेडीयू में तो केवल नीतीश कुमार हैं, इनके अलावा कोई चेहरा नहीं दिखता. बीजेपी में बिहार में सुशील मोदी थे उसके बाद कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया.

वोटकटवा की भूमिका पर जवाब : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन के नेता जन सुराज को वोटकटवा पार्टी की संज्ञा देते हैं. इस सवाल पर उदय सिंह का कहना है कि हमारी पार्टी बहुत जबरदस्त वोट कटवा पार्टी है. हमारी पार्टी का आधार इतना मजबूत हो गया है कि हम दोनों गठबंधन का इतना वोट काटेंगे कि यह समझ ही नहीं पाएंगे.

किसी एक गठबंधन का नहीं, दोनों गठबंधन का वोट जन सुराज काटने वाली है. बिहार की दोनों गठबंधन हमारी पार्टी को एक दूसरे की B टीम बता रहा है. इन दोनों घटक दलों को B C D कुछ भी बोलना है बोले, लेकिन हम दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे. 2025 में बिहार में जन सुराज की व्यवस्था बनने वाली है.

प्रत्याशियों का चयन जल्द : 243 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन के सवाल पर उदय कुमार सिंह का कहना है कि बहुत जल्द पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी. अभी देर इसीलिए लग रही है क्योंकि बिहार की किसी भी पार्टी ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई है. बड़ी-बड़ी पार्टी यहां पर 10-20 से लेकर 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. केवल हम 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं.

"हमारी पार्टी का आकार बढ़ रहा है और हम अच्छे प्रत्याशियों के साथ चुनावी मैदान में दिखेंगे. हम 243 विधानसभा सीट पर क्वालिटी और बेहतर छवि वाले प्रत्याशी देने की तैयारी कर रहे हैं. आज बिहार में एवं केंद्र में अधिकांश मंत्री ऐसे हैं जिसे दो सीरियस मुद्दों पर सवाल पूछ दिया जाए तो वह नहीं बोल पाते. इसी को लेकर कुछ कठिनाई है लेकिन पार्टी तेजी से प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया में लगी हुई है. भादव खत्म होते-होते हम अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देंगे."- उदय कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन सुराज

'मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं' : विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर उदय कुमार सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले किसी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ना असंवैधानिक है. संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि हम किसी चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ेंगे. किसी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ने का मतलब हो गया जैसे विदेशों में राष्ट्रपति के चुनाव में किसी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाता है.

हमारे यहां व्यवस्था है कि चुनाव में जीती हुई सबसे बड़ी पार्टी के विधायक यह तय करते हैं कि उनके नेता कौन होंगे? विधानसभा में विधायक तय करते हैं और लोकसभा में सांसद. इसी को लेकर हम लोगों ने तय किया है कि जब मतदाता जन सुराज को वोट देती है तो जन सुराज के विधायक तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा?

'प्रशांत किशोर हमारे सबसे बड़े चेहरे' : उदय कुमार सिंह ने बताया कि उनकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे प्रशांत किशोर हैं. इसीलिए स्वाभाविक दावेदारी उनकी बनती है. विधानसभा चुनाव के बाद भी हमारे जीते हुए विधायक यदि यह तय करते हैं कि प्रशांत किशोर हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बनेंगे. इसीलिए चुनाव से पहले किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है.

प्रशांत किशोर के चुनाव पर चर्चा : प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इस सवाल पर उदय कुमार सिंह का कहना है कि अभी तक यह तय नहीं हुआ है. यदि चुनाव नहीं लड़ते हैं फिर भी यह बाध्यता नहीं है कि वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, 6 महीने के बाद कहीं से भी चुनाव लड़कर वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं.

प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के निर्णय नहीं होने का कारण बताते हुए उदय कुमार सिंह का कहना है कि हमारी पार्टी के सबसे बड़े स्टार या सुपरस्टार प्रचारक प्रशांत किशोर हैं. वह बिहार के 203 सीटों में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं. 203 सीट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की 40 सीट रिजर्व सीट हैं. वह जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वह चुनाव जीतेंगे.

"चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर लोगों से जितना कनेक्ट कर सकते हैं हमारी पार्टी में उतना कोई नहीं कर सकता है. इसीलिए यदि उनको हम किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए भेजेंगे तो यह आंकलन कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में 5 दिन प्रचार के लिए लगाना पड़ता है, वैसी ही स्थिति प्रशांत किशोर की भी बिहार विधानसभा चुनाव में हो सकती है. यही आंकलन हम लोग कर रहे हैं कि एक क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगाने से पार्टी को नुकसान होगा या लाभ."- उदय कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जन सुराज

'बेटे को चुनाव का टिकट नहीं' : उदय सिंह बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसकी घोषणा उन्होंने खुद पहले ही कर दी है. इसके साथ ही उदय कुमार सिंह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. इसलिए उनके परिवार की अगली पीढ़ी यानी उनका बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा. यदि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहता तो मैं सोच सकता था. चुकी मैं जन सुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और परिवारवाद का मामला उठना है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी अगली पीढ़ी कोई राजनीति में कदम रखे. उसको यह सुनना पड़े कि अपने पिता की वजह से राजनीति में आया है. मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए बेटा चुनाव में नहीं आएगा.

आबादी के हिसाब से पार्टी की टिकट : उदय कुमार सिंह ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार की जिस जाति की जितनी आबादी है उसी के अनुरूप उनकी पार्टी टिकट देगी. हमने जो आबादी के हिसाब से टिकट देने की बात कही है उसमें कुछ कठिनाई हो रही है लेकिन फिर भी हम उसी के अनुरूप टिकट देंगे. हमने 40 अल्पसंख्यकों को और 40 महिलाओं को टिकट देने की बात कही है, तो हम देंगे. बिहार में संख्या के आधार पर अति पिछड़ों को 70 सीट देने की बात कही है, हम उतनी ही सीट पर प्रत्याशी उतरेंगे.

बिहार जैसे राज्य में 70 अति पिछड़ा प्रत्याशी चयन को लेकर भले ही राजनीतिक दल कुछ दावा करे, लेकिन जनसुरज वैसे प्रत्याशियों को खोज रही है जिसकी छवि अच्छी हो, जिनके चरित्र पर कोई दाग ना हो. इसे खोजने में कुछ कठिनाई हो रही है लेकिन हमने जो वादा किया है वह पूरा करेंगे.

सत्ता की लकीर दिख रही : विधानसभा चुनाव में जन सुराज की सरकार बनने के सवाल पर उदय कुमार सिंह का कहना था कि हमें वह फिनिशिंग लाइन दिखता है जहां से सत्ता की दहलीज जाती है. हम उस लाइन को पार कर पाएंगे या छू पाएंगे यह जनता के हाथ में है, लेकिन हमें रेस खत्म होने की वह लकीर दिख रही है. इसके पीछे कारण यह है कि बिहार के लोगों में उनका अजीब सा विश्वास दिख रहा है. हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि जन सुराज बेहतरीन प्रदर्शन करेगी.

उदय कुमार सिंह का राजनीतिक सफर : उदय कुमार सिंह का जन्म 9 नवंबर 1952 पूर्णिया के बड़े जमींदार परिवार में हुआ था.1998 में राजनीति में एंट्री की. कांग्रेस की टिकट पर 1998 में पूर्णिया से चुनाव लड़े लेकिन वह चुनाव हार गए. इसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए वे 2 बार पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं. वर्तमान में वे जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं.

