देवघर में जलाभिषेक का रिकॉर्ड तोड़ रहे 78 वर्षीय अनिल सिंह, जानिए उनकी शिव भक्ति की कहानी - ANIL SINGH

सावन में 78 वर्षीय अनिल सिंह 56 वर्षों से पैदल 105 किमी चलकर देवधर जाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं. पढ़े पूरी खबर

शिव भक्त अनिल सिंह
शिव भक्त अनिल सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2025 at 7:24 PM IST

जमुई: आस्था की राह में न उम्र बाधा बनती है, न थकान और न ही दूरी. बिहार के जमुई जिले के रहने वाले 78 वर्षीय अनिल सिंह ने यह साबित कर दिखाया है. सावन के पावन महीने में जमुई के 78 वर्षीय अनिल सिंह जिन्होंने पिछले 56 वर्षों से 'डाक बम' बनकर देवघर स्थित भोलेनाथ धाम में जलाभिषेक कर रहे हैं.

बिना रुके 105 किमी पैदल! हर साल सावन में शिव भक्त अनिल सिंह सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करते हैं और बाबा के दरबार में जल चढ़ाते हैं. अब तक वह 12 बार बाबा बैद्यनाथ धाम, देवघर में जलाभिषेक कर चुके हैं और 13वीं बार गुरुवार को सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर फिर रवाना हो रहे हैं. उनका लक्ष्य है पूरे सावन माह में 14 बार जलाभिषेक करना.

शिव भक्त अनिल सिंह (ETV Bharat)

22 साल की उम्र से शुरू हुआ सफर: साल 2025 के इस सावन में अनिल सिंह की भक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है. यह कोई दिखावा या मन्नत नहीं, बल्कि निःस्वार्थ भक्ति है. उनका कहना है अपनी पहली कांवर यात्रा 22 वर्ष की उम्र में की थी.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

"मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है. बस इतना चाहता हूं कि भोलेनाथ सबका कल्याण करें जो भी दुख में है, बाबा उसकी रक्षा करें. जब तक शरीर साथ देगा, मैं बाबा के दरबार में जल चढ़ाता रहूंगा." -अनिल कुमार, शिव भक्त

शिव भक्त अनिल सिंह
शिव भक्त अनिल सिंह (ETV Bharat)

कैसे हुई भक्ति की : उन्होंने कहा कि उससे पहले वे कांवर यात्रा के मार्ग में कांवड़ियों की सेवा करते थे. धीरे-धीरे उनके मन में खुद बाबा की यात्रा पर जाने का विचार आया. एक रात उन्होंने ठान लिया कि अगली सुबह सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा बैद्यनाथ के दरबार जाएंगे. लेकिन, उसी रात उन्हें तेज बुखार हो गया. उन्होंने बिस्तर पर लेटे-लेटे बाबा से प्रार्थना की.सुबह जब उठे तो बिल्कुल स्वस्थ थे. उन्होंने इसे बाबा का आशीर्वाद माना और उसी दिन कांवड़ उठाकर चल पड़े.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

105 किलोमीटर की कठिन यात्रा: सुल्तानगंज से देवघर की दूरी करीब 105 किलोमीटर है. पहले जब उम्र कम थी, तब 17 से 18 घंटे में यह यात्रा पूरी कर लेते थे. अब उम्र के इस पड़ाव में यह सफर 21-22 घंटे में तय करते हैं, लेकिन हौंसले और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है.

परिवार के साथ अनिल सिंह
परिवार के साथ अनिल सिंह (ETV Bharat)

डाक बम बनकर जाते है बैद्यनाथ धाम: अनिल सिंह 'डाक बम' के रूप में यात्रा करते हैं. यानी लगातार बिना रुके, तेज गति से चलते हुए जलाभिषेक करते हैं. उनका कहना है कि भोलेनाथ की कृपा है कि इस उम्र में भी शरीर पूरी तरह साथ दे रहा है.

सावन में देवघर जाते अनिल सिंह
सावन में देवघर जाते अनिल सिंह (ETV Bharat)

सप्ताह में एक से तीन बार: जब उनसे पूछा गया कि एक सप्ताह में तीन बार देवघर जाना कैसे संभव हो पाया तो उन्होंने मुस्कराते हुए जवाब दिया. शुरुआत में मैं सिर्फ सावन के सोमवार को जल चढ़ाता था. कुछ वर्षों बाद हफ्ते में दो बार जाने लगा. रास्ते में कई भक्त मिलते थे. कोई सप्ताह में एक बार जाता, कोई दो बार, लेकिन कोई तीन बार नहीं जाता था. तभी मैंने ठान लिया कि मैं सप्ताह में तीन बार जाऊंगा. बाबा की कृपा से यह भी पूरा हुआ. अब उनका लक्ष्य इस सावन में 14 बार देवघर जाकर जल चढ़ाने का है.

शिव भक्त अनिल सिंह
शिव भक्त अनिल सिंह (ETV Bharat)

"यह भक्ति कोई दिखावा नहीं है. न ही कोई मनोकामना है. बस बाबा के प्रति एक लगाव है जो सालों से बढ़ता गया. बाबा के दर्शन होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जीवन सफल हो गया."-अनिल सिंह, शिव भक्त

शिव भक्त अनिल सिंह
शिव भक्त अनिल सिंह (ETV Bharat)

परिवार भी भक्ति में है सहभागी: अनिल सिंह का परिवार भी उनकी आस्था में पूरी तरह सहभागी है. उनके दो पुत्र नौकरी में हैं. पत्नी, बहुएं और पोते-पोतियां सभी शिवभक्त हैं और कांवड़ यात्रा के दौरान उनकी मदद करते हैं. घर में भक्ति का वातावरण है.

शिव भक्त अनिल सिंह
शिव भक्त अनिल सिंह (ETV Bharat)

कौन हैं शिव भक्त अनिल सिंह?: अनिल सिंह का जीवन आम ग्रामीणों की तरह है. उन्होंने मेट्रिक तक पढ़ाई की और फिर परिवार की जिम्मेदारियां संभालने लगे. खेतीबाड़ी और छोटे व्यवसाय में जुटे रहे. जीवन में कभी कोई विशेष साधना नहीं की न ही कोई प्रचार-प्रसार किया.

