जमशेदपुर के उमेश विक्रम कुमार बने पुरुष एकल पैरा बैडमिंटन में नंबर वन खिलाड़ी, विश्व में जमाई अपनी धाक

ETV Bharat / bharat

जमशेदपुर: लौह नगरी जमशेदपुर के रहने वाले उमेश विक्रम कुमार पैरा बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में विश्व के नंबर वन शटलर बन गए हैं. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसकी घोषणा की है. उमेश विक्रम ने अपनी खेल प्रतिभा की बदौलत झारखंड के साथ देश का नाम रोशन किया है. ईटीवी भारत ने उमेश विक्रम कुमार से खास बातचीत की है.

बचपन से ही बैडमिंटन में थी रुचि

बातचीत के दौरान उमेश विक्रम कुमार ने बताया कि बैडमिंटन में उनकी रुचि बचपन से ही थी, लेकिन उन्हें गांव में बैडमिंटन खेलने का मौका नहीं मिल पाया था. उन्होंने आगे बताया कि जब उनका एडमिशन बीआईटी मेसरा, रांची में हुआ तो उन्हें कैंपस में खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट मिला और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा मिला. फिर उन्होंने बैडमिंटन की प्रैक्टिस वहीं से शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि बीआईटी के बैडमिंटन कोर्ट में उन्होंने काफी कुछ सीखा.

उमेश विक्रम कुमार से बात करते ईटीवी भारत संवाददाता और जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

2011 में नेशनल टूर्नामेंट खेलने का मौका

उमेश विक्रम कुमार ने बताया कि उन्हें पहली बार 2011 में बैडमिंटन का नेशनल टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला. उसका अनुभव काफी अच्छा था और इंटरनेशनल और नेशनल खेलने के लिए आत्मविश्वास भी जगा. वापस लौटकर उन्होंने काफी मेहनत की. उसके बाद 2013 में जर्मनी में आयोजित इंटनरनेशनल टूर्नामेंट में उन्हें खेलने का मौका मिला.

2014 में इंग्लैंड में ब्रॉन्ज मेडल

उस दौरान वे कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों से मिले और उनके खेलने के तरीके और लेवल को देखा. उसके बाद उमेश ने बैडमिंटन में और अच्छा करने का निर्णय लिया और बड़े टूर्नामेंटों में मेडल जीतने का लक्ष्य बनाया. उमेश विक्रम ने बताया कि शुरुआत उन्होंने 2014 में इंग्लैंड में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर की. उस जीत से उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला. वहीं 2020 में उमेश विश्व के नंबर 6 खिलाड़ी बन गए.

जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हेड ने दिया साथ

पैरा बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में विश्व के नंबर वन खिलाड़ी उमेश विक्रम कुमार ने बताया कि वर्ष 2015 तक उन्होंने रांची के खेलगांव से बैडमिंटन की ट्रेनिंग ली थी. उसके बाद उन्हें प्रोपर स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म की तलाश थी. जिसके बाद उमेश पहली बार जमशेदपुर गए और जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हेड से मिले. उमेश ने बताया कि उन्होंने मेरे गेम और मेरी क्षमता को समझा और शुरुआत से ही उनका काफी स्पोर्ट किया.

उमेश विक्रम कुमार. (फोटो-ईटीवी भारत)

उमेश ने बताया कि जब वह जेआरडी स्पोर्ट्स से जुड़े थे, तब विश्व में उनका रैंक 22 था. उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक (नौ साल) जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हेड का पूरी तरह से स्पोर्ट मिला. उन्हें टाटा स्टील में जॉब भी मिली. आज की तारीख उमेश टाटा स्टील के स्पोर्ट्स विभाग में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं.