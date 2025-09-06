जमशेदपुर के उमेश विक्रम कुमार बने पुरुष एकल पैरा बैडमिंटन में नंबर वन खिलाड़ी, विश्व में जमाई अपनी धाक
जमशेदपुर के उमेश विक्रम कुमार पुरुष एकल पैरा बैडमिंटन में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी बन गए हैं. खबर में जानें सफलता की पूरी कहानी.
Published : September 6, 2025 at 4:01 PM IST
जमशेदपुर: लौह नगरी जमशेदपुर के रहने वाले उमेश विक्रम कुमार पैरा बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में विश्व के नंबर वन शटलर बन गए हैं. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने इसकी घोषणा की है. उमेश विक्रम ने अपनी खेल प्रतिभा की बदौलत झारखंड के साथ देश का नाम रोशन किया है. ईटीवी भारत ने उमेश विक्रम कुमार से खास बातचीत की है.
बचपन से ही बैडमिंटन में थी रुचि
बातचीत के दौरान उमेश विक्रम कुमार ने बताया कि बैडमिंटन में उनकी रुचि बचपन से ही थी, लेकिन उन्हें गांव में बैडमिंटन खेलने का मौका नहीं मिल पाया था. उन्होंने आगे बताया कि जब उनका एडमिशन बीआईटी मेसरा, रांची में हुआ तो उन्हें कैंपस में खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट मिला और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा मिला. फिर उन्होंने बैडमिंटन की प्रैक्टिस वहीं से शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि बीआईटी के बैडमिंटन कोर्ट में उन्होंने काफी कुछ सीखा.
2011 में नेशनल टूर्नामेंट खेलने का मौका
उमेश विक्रम कुमार ने बताया कि उन्हें पहली बार 2011 में बैडमिंटन का नेशनल टूर्नामेंट खेलने का मौका मिला. उसका अनुभव काफी अच्छा था और इंटरनेशनल और नेशनल खेलने के लिए आत्मविश्वास भी जगा. वापस लौटकर उन्होंने काफी मेहनत की. उसके बाद 2013 में जर्मनी में आयोजित इंटनरनेशनल टूर्नामेंट में उन्हें खेलने का मौका मिला.
2014 में इंग्लैंड में ब्रॉन्ज मेडल
उस दौरान वे कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों से मिले और उनके खेलने के तरीके और लेवल को देखा. उसके बाद उमेश ने बैडमिंटन में और अच्छा करने का निर्णय लिया और बड़े टूर्नामेंटों में मेडल जीतने का लक्ष्य बनाया. उमेश विक्रम ने बताया कि शुरुआत उन्होंने 2014 में इंग्लैंड में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर की. उस जीत से उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला. वहीं 2020 में उमेश विश्व के नंबर 6 खिलाड़ी बन गए.
जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हेड ने दिया साथ
पैरा बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में विश्व के नंबर वन खिलाड़ी उमेश विक्रम कुमार ने बताया कि वर्ष 2015 तक उन्होंने रांची के खेलगांव से बैडमिंटन की ट्रेनिंग ली थी. उसके बाद उन्हें प्रोपर स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म की तलाश थी. जिसके बाद उमेश पहली बार जमशेदपुर गए और जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हेड से मिले. उमेश ने बताया कि उन्होंने मेरे गेम और मेरी क्षमता को समझा और शुरुआत से ही उनका काफी स्पोर्ट किया.
उमेश ने बताया कि जब वह जेआरडी स्पोर्ट्स से जुड़े थे, तब विश्व में उनका रैंक 22 था. उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक (नौ साल) जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हेड का पूरी तरह से स्पोर्ट मिला. उन्हें टाटा स्टील में जॉब भी मिली. आज की तारीख उमेश टाटा स्टील के स्पोर्ट्स विभाग में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं.
मेहनत लाई रंगः उमेश विक्रम कुमार
उमेश विक्रम कुमार ने बताया कि उनका सपना था कि बैडमिंटन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में उन्हें अलग पहचान मिले और उनकी उपलब्धि वन ऑफ दे बेस्ट हो.उन्होंने कहा कि आज मुझे काफी खुशी मिल रही है कि मैं मेंस सिंगल में दुनिया का नंबर वन खिलाड़ी बन गया हूं. उन्होंने बताया कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वेबसाइट पर 2 सितंबर को यह रैंकिग अपडेट किया गया था. उन्होंने बताया कि उनकी इस उपलब्धि से उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी के सहकर्मियों में खुशी की लहर है. उन्होंने कहा कि मैंने जितनी मेहनत की थी रंग लाई है.
आगे की सफर पर बात करते हुए उमेश विक्रम कुमार ने कहा कि 2028 के पैरालंपिक में सेलेक्शन हो उसके लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूं. साथ ही 2026 में बहरीन में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और 2026 एशियन गेम्स के लिए भी वे लगातार मेहनत कर रहे हैं.
बीआईसी मेसरा से की थी इंजीनियरिंग
आपको बता दें कि उमेश विक्रम कुमार मूल रूप से बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं. उमेश विक्रम कुमार परिवार में सबसे छोटे हैं. उनकी इस कामयाबी पर परिवार वाले भी काफी खुश हैं. उनके पिता व्यवसायी हैं. उमेश ने सीतामढ़ी स्थित डीएवी स्कूल से आठवीं तक पढ़ाई की थी. उसके बाद 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने तमिलनाडु में की है. 2009 में 12वीं पास करने के बाद विक्रम का नामांकन झारखंड के रांची स्थित बीआईटी मेसरा में हुआ. जहां से उन्होंने 2016 में इंजीनियरिंग किया था.
उमेश विक्रम कुमार की खेल प्रतिभा को देखते हुए 2 सितंबर 2025 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा विश्व का पहला नंबर वन शटलर की आधिकारिक घोषणा की गई है. इस घोषणा के बाद विक्रम कुमार को जेआरडी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बधाई दी है.
टाटा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को उमेश पर गर्वः मुकुल चौधरी
इधर, उमेश विक्रम कुमार की उपलब्धि पर टाटा स्टील के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर मुकुल चौधरी ने बताया कि विक्रम की सफलता से टाटा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को काफी गर्व है. उन्होंने कहा कि विक्रम काफी होनहार और लगनशील खिलाड़ी है. अपनी खेल प्रतिभा की बदौलत आज वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों का टाटा स्टील पूरा स्पोर्ट करती है. उन्होंने बताया की वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी का टाटा में होना एक बड़ा अचीवमेंट है आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए विक्रम अभ्यास कर रहा है और टाटा स्टील उसे पूरा सहयोग करेगी.
