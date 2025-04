ETV Bharat / bharat

झारखंड में सक्रिय था मध्य प्रदेश का चोर गिरोह, जमशेदपुर पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार - JAMSHEDPUR POLICE

गिरफ्तार चोरों को पेश करती पुलिस ( ईटीवी भारत )

Published : April 16, 2025 at 10:45 PM IST | Updated : April 17, 2025 at 12:13 AM IST

जमशेदपुरः शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर गिरोह को पुलिस कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है. मामले में सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार चोरों का ताल्लुक मध्य प्रदेश के चोर गैंग से है. जबकि चोरी के जेवर खरीदने वाले शहर के जेवर कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है. जमशेदपुर पुलिस ने शहर में लगातार चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर गिरोह का खुलासा कर दिया है. शहर के टेल्को थाना क्षेत्र अंतर्गत घोड़ाबांधा इलाके से पुलिस ने छह चोरों को गिरफ्तार किया है. उनकी निशानदेही पर चोरी का 99 ग्राम सोना और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया लोहे का सामान बरामद किया है. जबकि चोरी का आभूषण खरीदने वाले व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है.



मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाला शातिर चोर गैंग मध्य प्रदेश का है. जिसमें तारा सिंह चौहान ओडिशा, राहुल चौहान ओडिशा, अजय चौहान, आशीष चौहान, बाबू गोंदिया कटनी, मध्य प्रदेश और संदीप सोलंकी महाराष्ट्र का रहने वाला है. इनका गैंग झारखंड के रांची जिला में भी सक्रिय था. पिछले दिनों इनके द्वारा रांची में अपने साथियों द्वारा मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था. चोरी करने के बाद ये सभी जमशेदपुर लौट आये. जबकि रांची पुलिस ने पिछले दिनों इनके साथियों की गिरफ़्तारी की है. सिटी एसपी ने बताया कि ये जगह बदल बदल कर रहते थे. इनके द्वारा चोरी किये गए आभूषण खरीदने वाला मानगो गुरुद्वारा रोड के रहने वाले स्वर्ण आभूषण कारोबारी अजय कुमार बर्मन को भी गिरफ्तार किया गया है. जिसके पास से 99 ग्राम सोना बरामद हुआ है. जिसकी कीमत 10 लाख के लगभग है. गिरफ्तार चोरों के पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक रिंच, एक पेचकस और एक टॉर्च भी बरामद किया गया है. इनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. इन्हें न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है.

