World Suicide Prevention Day 2025: झारखंड के इस शहर में सुसाइड के सबसे ज्यादा मामले, आंकडे़ करते हैं परेशान

2009 में शहर के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने जीवन नाम से एक संस्था की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था तनाव में आने वाले लोग उनसे संपर्क करें और वह उनके तनाव को कम करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे आत्महत्या जैसी घटना को रोका जा सके.

झारखंड में जमशेदपुर एक ऐसा शहर है जहां आत्महत्या की घटनाओं के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं. ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी और स्टील सिटी के नाम से पहचान बनाने वाला यह शहर राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है. इस शहर से रघुवर दास तथा अर्जुन मुंडा दो-दो मुख्यमंत्री हुए, केंद्रीय मंत्री हुए, लेकिन इस शहर में आत्महत्या जैसी घटना को कैसे रोका जाए इसके लिए कोई पहल नहीं की गई.

आपको बता दें कि साल 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन के सुसाइड प्रिवेंशन संघ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाने की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य था कि विश्व के किसी भी देश में आत्महत्या जैसी घटना को कैसे रोका जाए.

वहीं जमशेदपुर में अन्य घटनाओं के अलावा बढ़ती आत्महत्या जैसी घटना एक सबसे बड़ी चुनौती है. शहर में आए दिन आत्महत्या जैसी घटनाएं घटती हैं, भले ही उनका कारण अलग-अलग हो मगर बढ़ती हुई आत्महत्या जैसी घटनाओं ने शहर को सुसाइड सिटी का नाम दे दिया है. विश्व आत्महत्या निवारण दिवस पर जीवन को समाप्त करने वाली इस घटना को रोकना एक बड़ी चुनौती है. इसके लिए जमशेदपुर शहर में कई संगठन भी काम कर रहे हैं.

मिस इंडिया और अभिनेत्री तनुश्री दत्ता के अलावा चर्चित टीवी सीरियल बालिका बधु की कलाकार प्रत्युषा बनर्जी और बॉलीवुड के चर्चित फिल्म निदेशक इम्तियाज अली भी जमशेदपुर शहर की देन हैं. आज एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आयोजन भी जमशेदपुर में होता है. ऐसी कई उपलब्धियां हैं जो शहर को अलग पहचान दिलाती है. स्वर्गीय रतन टाटा को जमशेदपुर से बेहद लगाव था. आज टाटा मोटर्स निर्मित वाहन पूरे देश में प्रचलित हैं.

इस शहर से शिक्षा, खेल के अलावा अलग-अलग क्षेत्र से कई विभूति भी उभर कर सामने आए हैं जिनसे शहर का नाम भी रोशन हुआ है. इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी ने इसी शहर में क्रिकेट की प्रेक्टिस की और यहीं उन्हें सूचना मिली कि इंडिया टीम में उनका सेलेक्शन हुआ है. क्रिकेटर वरुण ऑरोन, बॉलीवुड एक्टर आर माधवन इसी शहर के हैं. मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा का ननिहाल जमशेदपुर रहा है.

10 सितंबर को विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाया जाता है. आत्महत्या के मामले जमशेदपुर के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने हैं. 100 साल से भी अधिक पुराना जमशेदपुर शहर जिसे औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, बदलते समय के साथ-साथ शहर का स्वभाव भी बदल रहा है. मेट्रो सिटी की तर्ज पर बसने वाला यह शहर आज न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश के मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान रखता है.

जमशेदपुरः झारखंड की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर कई खूबियों से भरी पड़ी है. वहीं कुछ खामियां भी हैं, उनमें से एक है आत्महत्या की घटनाएं. बढ़ती आत्महत्या की घटना ने चिंता बढ़ा दी है. पढ़िए यह रिपोर्ट.

आत्महत्या जैसी घटना की रोकथाम के लिए पहल करने वाली संस्था की डिप्टी डायरेक्टर गुरप्रीत कौर का कहना है कि आज शहर की आबादी घनी हो रही है, लेकिन लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं. सब अपने-अपने काम में व्यस्त हैं. किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करता जो तनाव का सबसे बड़ा कारण है. आज लाइफस्टाइल काफी बदल गई है. लोगों की चाहत बढ़ गई है. छोटी-छोटी बातों से लोग तनाव में आ जाते हैं और सबसे बड़ी बात अपनी बातों को किसी के समक्ष न रखना, यह भी आत्महत्या का कारण बनता जा रहा है.

उनका कहना है कि पहले संयुक्त परिवार में परिवार के लोग एक दूसरे के सुख-दुख को समझते थे. लेकिन बदलते समय के साथ एकल परिवार का दौर शुरू हुआ और परिवार में अकेलापन छा गया. काम और पढ़ाई को लेकर पैरेंट्स और बच्चों के बीच एक दूरी बन गई. उनका कहना है कि तनाव के अलावा आत्महत्या करने के और भी कई कारण हैं. हमें इसे समझना होगा जब इंसान का स्वभाव बदलता नजर आये तो उसे समझने के साथ-साथ बात करने की जरुरत है, जिससे उसका ध्यान भटक सके.

आपको बता दें कि जमशेदपुर में कई ऐसी आत्महत्या की घटनाएं हैं जो चर्चा का विषय बनी रहीं, जिनमें 9 साल के एक छात्र ने मोबाइल नहीं मिलने पर घटना को अंजाम दिया था. परीक्षा में फेल होने की आशंका से रिजल्ट से पूर्व ही छात्रा ने सुसाइड कर लिया था. जबकि उसका रिजल्ट अच्छा था. वहीं कैसर पीड़ित एक कंपनी के कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली थी. पत्नी पर शक कर उसकी हत्या करने के बाद व्हाट्सअप में सुसाइड नोट लिखकर ट्रेन से कटकर पति ने आत्महत्या की.

आज की पीढ़ी केवल पढ़ाई, मोबाइल या टीवी पर ध्यान देती है

80 वर्षीय डॉ. रशने टाटा नामक बुजुर्ग महिला का कहना है कि 5 वर्ष की उम्र में वह मुंबई से जमशेदपुर आईं. पहले शहर में आत्महत्या जैसी घटनाओं की संख्या काफी कम थी, लेकिन साल 2004-05 के बाद इस तरह की घटनाओं के आंकड़े बढ़ने लगे. 2009-10 में आत्महत्या की घटनाओं में स्कूल-कॉलेज के छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा देखी गई. आज की पीढ़ी पढ़ाई, मोबाइल या टीवी इसके अलावा उनका ध्यान कहीं नहीं है, जो अच्छा संकेत नहीं है.

आपको बता दें कि कोरोना काल में आत्महत्या जैसी घटनाएं कम थीं लोग तनाव में थे लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देते थे. कारण था परिवार के साथ रहना और बातचीत करना.

अपनी परेशानी साझा करेंः डॉक्टर दीपक गिरी

शहर के मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक गिरी ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण तनाव है. इसके कारण को समझने की जरूरत है. अगर कोई परेशानी है तो उसे साझा करें. लेकिन लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं. इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों के लक्षण को पहचानने की भी जरूरत है.

आज हर क्षेत्र में लोग तनाव के साथ चल रहे हैं. तनाव के कारण अधिकांश लोग नशे का सेवन भी करते हैं और आत्महत्या की घटना को अंजाम देते हैं. परिवार में छोटी-छोटी बातों पर जिद और गुस्सा, आत्महत्या का कारण बन रहा है. डॉक्टर दीपक गिरी ने बताया कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि हर दिन के लिए होना चाहिए. आज ऐसी जटिल समस्या से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है. क्योंकि जागरूकता की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और यह जागरूकता किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं बल्कि हर घर में चलाने की जरूरत है.

तनाव मुक्त कैसे रहें

नियमित योग

मोबाइल से ज्यादा अपनों के साथ समय बिताएं

समस्या हो तो परिवार या अपने साथी से शेयर करें

अगर सीमित संसाधन है तो उसे स्वीकार कर और बेहतर करने का प्रयास करें

ज्यादा उलझन हो तो किसी मनोचिकित्सक से सम्पंक करें

खुद को कमजोर और हीन भावना से न देखें

जमशेदपुर में पिछले दो वर्ष में आत्महत्या के आंकड़े

2024 कुल 181 आत्महत्या की घटना घटी

पुरुष 129, महिला 52

45 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या 148

45 वर्ष से अधिक उम्र वालों की संख्या 33

छात्रों की संख्या 15

पारिवारिक विवाद के कारण आत्महत्या की संख्या 36



2025 जनवरी से अगस्त तक 132 आत्महत्या

पुरुष की संख्या 89

महिला की संख्या 42

45 वर्ष से कम उम्र वालों की संख्या 110

45 से अधिक उम्र वालों की संख्या 21

छात्र की संख्या 16

पारिवारिक विवाद के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या 18

बहरहाल होनी को कोई रोक नहीं सकता लेकिन इस तरह की घटनाओं को कम किया जा सकता है. जरूरत है एक पहल करने की. ईटीवी भारत अपील करता है कि जीवन एक अनमोल रत्न है. इसे संभालना सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को साथ मिलकर निभाना है, जिससे यह अनमोल रत्न की चमक बरकरार रहे.

