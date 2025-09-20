ETV Bharat / bharat

जम्मू-श्रीनगर NH पर ट्रकों को चलने की नहीं मिली अनुमति, जम्मू के व्यापारियों में आक्रोश

जम्मू-श्रीनगर एनएच बंद होने से व्यापारियों और फल उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है. फलस्वरूप जम्मू के व्यापारियों में इससे भारी आक्रोश है.

जम्मू-श्रीनगर NH पर ट्रकों को चलने की नहीं मिली अनुमति, (प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat)
September 20, 2025

जम्मू: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण कश्मीर के व्यापारियों और फल उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादों को कश्मीर से बाहर गंतव्य तक नहीं पहुंचने देने के विरोध में प्रदर्शन के बाद, अब जम्मू के व्यापारी भी अपने ट्रकों को रोकने के लिए यातायात विभाग के खिलाफ उग्र हो गए हैं.

जम्मू के व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि 20 दिनों से आवश्यक वस्तुओं से लदे ट्रकों को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों जैसे अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, वेयर हाउस जम्मू ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले चार दिनों से कश्मीर से फलों से लदे ट्रकों को जम्मू और उससे आगे जाने की अनुमति दी गई है. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को जम्मू से ट्रकों को डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, रियासी और कश्मीर घाटी जैसे अन्य हिस्सों में जाने की अनुमति देनी चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘‘20 दिनों से आवश्यक वस्तुओं से लदे हमारे ट्रक फंसे हुए हैं और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है."

गुप्ता ने आरोप लगाया, "बाहर से आने वाले ट्रकों को भी लखनपुर, राया मोड़, सांबा और बारी ब्राह्मणा में रोक दिया जाता है. लखनपुर से जम्मू तक एक ट्रक को कम से कम चार दिन लगते हैं."

उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि बाढ़ के दौरान राजमार्ग को नुकसान पहुंचा था और थरार तथा उसके आगे भी अशांति थी." मैं यातायात पुलिस के महानिरीक्षक से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अधिकारियों की एक बैठक बुलाएं और उनसे पूछें कि गड़बड़ी कहां है.

उन्होंने पूछा, "अगर अशांति थरार में है, तो लखनपुर, सांबा और जम्मू में ट्रकों को क्यों रोका जा रहा है? राजौरी, पुंछ और रियासी ज़िलों में ट्रकों को जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है?"

वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने कहा कि इन ट्रकों में रखी चीज़ें खराब हो गई हैं और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने आगे कहा, "अब समय आ गया है कि जम्मू के ट्रक चालकों को आने-जाने दिया जाए और उन्हें कहीं भी न रोका जाए."

उन्होंने यह भी मांग की कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को वाहनों से टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टोल यातायात के सुचारू संचालन के लिए लिया जाना चाहिए, न कि तब जब राजमार्ग की खराब स्थिति के कारण वाहन रुके हों.

गुप्ता ने कहा कि नई दिल्ली और श्रीनगर के बीच सीधी मालगाड़ी सेवा शुरू होने से जम्मू के व्यापारियों को पहले ही नुकसान उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, "इसका निश्चित रूप से हमारे व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा और राजमार्ग बंद होने के कारण नुकसान भी बढ़ रहा है."

