जम्मू-श्रीनगर NH पर ट्रकों को चलने की नहीं मिली अनुमति, जम्मू के व्यापारियों में आक्रोश

जम्मू-श्रीनगर NH पर ट्रकों को चलने की नहीं मिली अनुमति, ( प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat )

जम्मू: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के कारण कश्मीर के व्यापारियों और फल उत्पादकों द्वारा अपने उत्पादों को कश्मीर से बाहर गंतव्य तक नहीं पहुंचने देने के विरोध में प्रदर्शन के बाद, अब जम्मू के व्यापारी भी अपने ट्रकों को रोकने के लिए यातायात विभाग के खिलाफ उग्र हो गए हैं.

जम्मू के व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि 20 दिनों से आवश्यक वस्तुओं से लदे ट्रकों को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और रियासी जिलों जैसे अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, वेयर हाउस जम्मू ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले चार दिनों से कश्मीर से फलों से लदे ट्रकों को जम्मू और उससे आगे जाने की अनुमति दी गई है. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को जम्मू से ट्रकों को डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, रियासी और कश्मीर घाटी जैसे अन्य हिस्सों में जाने की अनुमति देनी चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘‘20 दिनों से आवश्यक वस्तुओं से लदे हमारे ट्रक फंसे हुए हैं और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है."

गुप्ता ने आरोप लगाया, "बाहर से आने वाले ट्रकों को भी लखनपुर, राया मोड़, सांबा और बारी ब्राह्मणा में रोक दिया जाता है. लखनपुर से जम्मू तक एक ट्रक को कम से कम चार दिन लगते हैं."

उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि बाढ़ के दौरान राजमार्ग को नुकसान पहुंचा था और थरार तथा उसके आगे भी अशांति थी." मैं यातायात पुलिस के महानिरीक्षक से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अधिकारियों की एक बैठक बुलाएं और उनसे पूछें कि गड़बड़ी कहां है.