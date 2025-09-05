जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, कीचड़ भरे रास्ते को पैदल पार कर बस पकड़ते हैं यात्री

जम्मू और श्रीनगर के बीच तथा चेनाब घाटी के तीन जिलों के बीच यातायात की आवाजाही नहीं हो पा रही है.
जम्मू: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 44) अभी भी बंद है. क्योंकि, थरार में हुए भूस्खलन के मलबे को अभी तक हटाया नहीं जा सका है, जिससे लोगों को कीचड़ से होकर आवागमन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) मलबा साफ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है.
मशीनें लगातार काम कर रही हैं, फिर भी 200 मीटर का हिस्सा साफ नहीं हो पाया है. पिछले दो सप्ताह से एनएच 44 के बंद रहने के कारण जनजीवन ठप्प हो गया है. जम्मू और श्रीनगर के बीच तथा चेनाब घाटी के तीन जिलों के बीच यातायात की आवाजाही नहीं हो रही है.
2 सितंबर को पहाड़ी से आए एक बड़े भूस्खलन के कारण थरार में किलोमीटर संख्या 71 पर NH-44 के लगभग 200 मीटर हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद से NH 44 पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया. जम्मू-श्रीनगर NH 44 कश्मीर घाटी की जीवनरेखा है और 26 अगस्त से हुई भारी बारिश के बाद से यह ज़्यादातर समय बंद रहा है.
एनएचएआई अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि वे राजमार्ग को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भूस्खलन के कारण इसमें समय लग रहा है. उधमपुर स्थित यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में यातायात बहाल करने में एक दिन और लग सकता है.
इस बीच, यात्रियों की मदद के लिए सरकार ने उधमपुर के जखेनी क्षेत्र में सड़क परिवहन निगम की बसें खड़ी कर दी हैं, जहां से लोगों को थरार ले जाया जा रहा है. जो कीचड़ से होकर पैदल प्रभावित क्षेत्र को पार करते हैं और दूसरी ओर वाहनों में सवार होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं.
रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों के विभिन्न हिस्सों से जीएमसी जम्मू में रेफर किए गए मरीजों को भी थरार में स्थानांतरित किया जाता है, जो उनके लिए काफी परेशानी भरा होता जा रहा है.
