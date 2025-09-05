जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, कीचड़ भरे रास्ते को पैदल पार कर बस पकड़ते हैं यात्री

ETV Bharat / bharat

जम्मू: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 44) अभी भी बंद है. क्योंकि, थरार में हुए भूस्खलन के मलबे को अभी तक हटाया नहीं जा सका है, जिससे लोगों को कीचड़ से होकर आवागमन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) मलबा साफ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है.

मशीनें लगातार काम कर रही हैं, फिर भी 200 मीटर का हिस्सा साफ नहीं हो पाया है. पिछले दो सप्ताह से एनएच 44 के बंद रहने के कारण जनजीवन ठप्प हो गया है. जम्मू और श्रीनगर के बीच तथा चेनाब घाटी के तीन जिलों के बीच यातायात की आवाजाही नहीं हो रही है.

जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद. (ETV Bharat)

2 सितंबर को पहाड़ी से आए एक बड़े भूस्खलन के कारण थरार में किलोमीटर संख्या 71 पर NH-44 के लगभग 200 मीटर हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद से NH 44 पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया. जम्मू-श्रीनगर NH 44 कश्मीर घाटी की जीवनरेखा है और 26 अगस्त से हुई भारी बारिश के बाद से यह ज़्यादातर समय बंद रहा है.