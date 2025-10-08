ETV Bharat / bharat

वैष्णो देवी यात्रियों के लिए खुशखबरी, तीन दिन की रोक के बाद आज से यात्रा फिर से शुरू

मौसम विभाग द्वारा खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी करने के बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पर रोक लगा दी थी.

VAISHNO DEVI YATRA RESUMES
जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा में शामिल भक्त (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 8:54 AM IST

2 Min Read
कटरा: वैष्णो देवी यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है. इससे वैष्णो देवी भक्तों में उत्साह दिखा. खराब मौसम के चलते पिछले तीन दिनों से यात्रा पर रोक लगा दी गई थी. त्रिकुटा पर्वतीय क्षेत्र में भारी वर्षा, तूफान और भूस्खलन की आशंका के कारण एहतियात के तौर पर इसे रोक दिया गया था.

मौसम में सुधार के साथ अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के लिए मार्ग फिर से खोल दिए हैं. यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी सुरक्षा उपाय लागू हैं और रास्ते साफ कर दिए गए हैं. श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि यात्रा सुचारू रूप से फिर से शुरू हो गई है और तीर्थयात्रियों को भवन की ओर बढ़ने की अनुमति दी जा रही है.

माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद पाने के लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर एक बार फिर से निकल रहे श्रद्धालुओं ने राहत और कृतज्ञता व्यक्त की है. अधिकारी तीर्थयात्रियों से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि वे आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहें और अपनी यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी सलाह का पालन करें.

वैष्णो देवी यात्रा 5 अक्टूबर को स्थगित कर दी गई थी. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने घोषणा की कि यह निलंबन मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी प्रतिकूल मौसम पूर्वानुमान का परिणाम था. श्राइन बोर्ड ने एक आधिकारिक बयान में कहा था, 'आईएमडी द्वारा जारी खराब मौसम की सलाह के मद्देनजर, वैष्णो देवी यात्रा 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक निलंबित रहेगी और 8 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी.'

बीते शारदीय नवरात्रि के नौवें दिन या महा नवमी के अवसर पर भक्त देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ पड़े, विशेष रूप से मां सिद्धिदात्री, शक्तियों की दाता और महिषासुरमर्दिनी (भैंस राक्षस का वध करने वाली) के रूप में जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है.

इससे पहले 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी. इसमें 34 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे. यह आपदा दोपहर लगभग 3 बजे आई, जब भारी बारिश के कारण कटरा से मंदिर तक 12 किलोमीटर की यात्रा के लगभग आधे रास्ते में अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी भूस्खलन हुआ.

