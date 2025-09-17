ETV Bharat / bharat

रेलवे ने जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन के कोचों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की दोनों राजधानियों यानी जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित सीधी ट्रेन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने कहा कि यह ऐसे समय में हो रहा है जब श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले एक पखवाड़े से भी ज़्यादा समय से बंद है, जिससे सार्वजनिक और वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है. इससे सेब की कटाई के मौसम में बागवानी क्षेत्र को 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसके कारण घाटी में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

250 किलोमीटर लंबा यह रणनीतिक राजमार्ग घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की जीवनरेखा है, लेकिन 272 किलोमीटर से ज्यादा लंबा एक सीधा रेल संपर्क इस क्षेत्र को सभी मौसमों में वैकल्पिक संपर्क प्रदान कर सकता है. अधिकारी ने बताया कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर चल रहे विस्तार कार्यों के कारण जम्मू कश्मीर के बीच सीधा रेल संपर्क शुरू नहीं हो सका.

कटरा से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस

वर्तमान में आठ कोचों वाली दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जिनमें 900 यात्री क्षमता है, जून 2025 से कटरा स्टेशन से श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बीच चलती हैं. वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "जम्मू रेलवे स्टेशन के विस्तार कार्य को सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन गति प्रभावित हुई और अब इसमें लगभग तीन सप्ताह की देरी होगी."

जम्मू कश्मीर के बीच सीधी ट्रेन परियोजना पर काम चल रहा है. यह उच्च प्राथमिकता सूची में है और अक्टूबर के बाद शुरू हो सकती है. इस देरी का कारण 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और हाल ही में क्षेत्र में आई बाढ़ को बताया जा रहा है.

सीधी ट्रेन की शुरुआत में बाधा डालने वाली अड़चनें

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सीधी ट्रेन की शुरुआत में बाधा डालने वाली तीन अड़चनें हैं, सुरक्षा कारणों से वंदे भारत के लिए एक समर्पित प्लेटफार्म, फुट ओवर ब्रिज (FoB) और लिफ्ट, ट्रेन के लिए रखरखाव सुविधा और जम्मू और कटरा के बीच चलने वाली ट्रेनों की टाइम टेबल में बदलाव.