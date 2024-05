ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में मुठभेड़ में एक और आतंकवादी ढेर - Third terrorist killed

By ANI Published : May 9, 2024, 6:47 AM IST | Updated : May 9, 2024, 10:06 AM IST

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ ( IANS )

कुलगाम : सुरक्षा बलों ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाईन इलाके में एक और आतंकवादी को ढेर कर दिया. मंगलवार को इलाके में मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे. इसके बाद से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था. कश्मीर पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा,'कुलगाम मुठभेड़ में तीसरा आतंकी मारा गया. मुठभेड़ में मारे गए आतंकी (ETV Bharat URDU AND J&K Desk) तस्वीर के माध्यम से तीन आतंकवादियों की पहचान की गई. पुंछ में तस्वीर के जरिए पहचाने गए तीन आतंकवादियों के बारे में माना जा रहा है कि वे वायु सेना के काफिले पर हमले में शामिल थे. पिछले हफ्ते जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में वायु सेना के काफिले पर हमले में शामिल तीन आतंकवादियों की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से जारी की गई. इन आतंकियों के हमले में कॉर्पोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए थे जबकि उनके चार सहयोगी घायल हो गए थे. बता दें कि मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाईन इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण गोलीबारी हुई. इस दौरान दो आतंकियों के मारे जाने की खबर आई. इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. अतिरिक्त सतर्कता बरती गई. सभी संदिग्ध जगहों की तलाशी ली गई. हालाँकि, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि पुंछ हमले के पीछे सेना के साथ गोलीबारी करने वाले आतंकवादी ही थे या नहीं. 4 मई को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सीमा पार से संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा एक काफिले को निशाना बनाने के बाद भारतीय वायु सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए और चार अन्य घायल हो गए थे. जिस इलाके में हमला हुआ वह सीमावर्ती जिले में सुरनकोटे सनाई टॉप और मेंढर गुरसाई इलाके के बीच स्थित है. एक अधिकारी ने पहले कहा, 'पुंछ जिले में आतंकवादियों ने भारतीय वायु सेना के वाहन काफिले पर हमला किया.' घायल जवानों को भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टरों से इलाज के लिए उधमपुर ले जाया गया, जहां उनमें से एक की मौत हो गई. इस बीच 4 मई के पुंछ हमले के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने सुरनकोट से जर्रान वली गली इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया. वायुसेना के काफिले पर हमले के बाद पूरे केंद्र शासित प्रदेश में भारी सुरक्षा तैनाती देखी गई. ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी - Fire Between Terrorist And Forces

