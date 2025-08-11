श्रीनगर: संविधान विशेषज्ञ और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट रियाज खावर का मानना है कि क्षेत्र की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का आगामी फैसला अदालत में पहले से स्थापित कानूनी स्थिति को देखते हुए सकारात्मक हो सकता है.

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में खावर ने याद दिलाया कि सॉलिसिटर जनरल ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सितंबर में चर्चा किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ शक्तियों और संरचनाओं को बहाल किया जा सकता है. उन्होंने कहा, "अदालत अब यह नहीं कह सकती कि एक साल या छह महीने हो गए हैं और कुछ नहीं किया, क्योंकि तब उसके अपने आदेश भी लागू नहीं होंगे."

शक्तियों की तीन लिस्ट

खावर ने बताया कि भारतीय संविधान के तहत यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की बीच शक्तियों को तीन लिस्ट में विभाजित किया गया है. इनमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट शामिल है. इसके तहत सेना, मुद्रा, विदेश नीति, कंपनियां और पासपोर्ट जैसे मामले यूनियन लिस्ट में आते हैं. वहीं, कॉन्करेंट लिस्ट में शिक्षा और वन जैसे विषय शामिल हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार इन दोनों क्षेत्रों पर राज्यों का अधिक नियंत्रण है.

एडवोकेट रियाज खावर (ETV Bharat)

जम्मू कश्मीर में दंड प्रक्रिया संहिता (अब BNS) जैसे कानून और गृह, कृषि, वन एवं सामाजिक कल्याण जैसे विभागों के अधीन विषय राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. खावर ने बताया, "केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए यहां बनाए गए किसी भी कानून में राज्य द्वारा शक्तियां बहाल होने के बाद संशोधन किया जा सकता है."

राज्य का दर्जा मिलने के बाद फुल पावर

खावर ने जोर देकर कहा, "संविधान में आधे राज्य या आंशिक शक्तियों का कोई प्रावधान नहीं है." उनके अनुसार एक बार राज्य का दर्जा मिलने के बाद, उसे पूर्ण होना चाहिए और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या भारत के किसी भी अन्य राज्य के समान शक्तियां होनी चाहिए. ऐसे में अगर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो उसके पास भी वही शक्तियां होंगी."

संवैधानिक संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत

उन्होंने कहा, "एकमात्र बदलाव यह है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद यूनियन लिस्ट के विषय भी यहां लागू होंगे. आधे राज्य के विचार को एक गलत नाम और गलतफहमी बताते हुए खावर ने जोर देकर कहा कि संसद में दो-तिहाई बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधन ही ऐसी शक्तियों को बदलने का एकमात्र रास्ता है.

इस बीच सुप्रीम कोर्ट 14 अगस्त 2025 को जहूर अहमद भट ने इंडियन यूनियन के विरुद्ध दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें जम्मू कश्मीर के संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे (जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा मामला) से संबंधित मामलों को चुनौती दी गई है.

अक्टूबर 2024 में दायर और नवंबर 2024 में औपचारिक रूप से रजिस्टर इस याचिका पर याचिकाकर्ता की ओर से वकील सोएब कुरैशी बहस कर रहे हैं, जिसमें भारत संघ एकमात्र प्रतिवादी है.

यह भी पढ़ें- 476 और रजिस्टर गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को हटाएगा ECI, जानें बिहार-UP से कटेगा कितने दलों का नाम?