जम्मू कश्मीर : 1996 के दोहरे हत्याकांड में श्रीनगर कोर्ट का फैसला, दो लोगों को उम्र कैद की सजा
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर कोर्ट ने दोहरे हत्याकांड में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
Published : September 18, 2025 at 7:59 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में दो भाइयों की उनके घर के अंदर गोली मारकर हत्या किए जाने के लगभग तीन दशक बाद श्रीनगर की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की मृत्युदंड की याचिका को खारिज करते हुए दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने मुश्ताक अहमद गनई और एक अन्य सह-आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कहा, "आजीवन कारावास की सजा देना एक नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है." हालांकि अदालत ने कहा कि यह मामला "दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है."
भयानक दोहरा हत्याकांड
यह मामला 11-12 जनवरी, 1996 की रात का है, जब बंदूकधारियों ने पुलवामा के चंदगाम में शिकायतकर्ता गुलाम मोहम्मद के घर में जबरन घुसकर हमला किया था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घुसपैठियों ने परिवार को रसोईघर में इकट्ठा किया और फिर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. इसमें शिकायतकर्ता के भाई गुलाम नबी शेख और डॉ. अब्दुल रशीद शेख की तत्काल मौत हो गई, जबकि उनकी भतीजी बेनजीर घायल हो गईं.
घटना से स्थानीय समुदाय स्तब्ध
इन हत्याओं से स्थानीय समुदाय स्तब्ध रह गया तथा एक लम्बी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई. प्रारंभिक शिकायत में एक अन्य आरोपी गुलाम नबी रतनपुरी को मास्टरमाइंड बताया गया था, जबकि गनई का नाम एफआईआर में नहीं था.
यह मामला वर्षों तक अदालतों में लटका रहा, जिसमें दोषियों को लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ा. वहीं गनई 1996 से 2015 तक तथा सह-अभियुक्त बशीर अहमद भट 2007 से हिरासत में रहे. सजा की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड की मांग करते हुए अदालत से कहा कि गनई और उसके साथी "किसी भी तरह की नरमी के पात्र नहीं हैं और उन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है."
बचाव पक्ष ने इसका प्रतिवाद किया कि दोनों व्यक्तियों का कोई पूर्व या बाद का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था तथा हिरासत में रहते हुए उन्होंने शांतिप्रिय व्यवहार प्रदर्शित किया था. बचाव पक्ष ने कहा, "दोनों दोषियों ने अपना व्यवहार सुधार लिया है." उन्होंने अदालत से न्यूनतम सजा देने का अनुरोध किया.
सजा पर विचार करते हुए न्यायाधीश गुप्ता ने इस स्थापित सिद्धांत का हवाला दिया कि समाज न्याय की मांग करता है, लेकिन सजा आनुपातिक होनी चाहिए.
गोपाल सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "दंड अत्यधिक नहीं होना चाहिए. विवेक कल्पना के दायरे में नहीं होना चाहिए. यह न्यायपूर्ण दंड के वैचारिक सार में अंतर्निहित होना चाहिए."
अदालत ने निष्कर्ष निकाला
"यह मामला 'दुर्लभतम मामलों' की श्रेणी में नहीं आता है." गनई और भट दोनों को रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जो मृतक की विधवाओं को दिया जाना था.
उन पर आरपीसी की धारा 452 के तहत सात साल और आरपीसी की धारा 307 के तहत 10 साल की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया. ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी और जुर्माना उनकी संपत्ति से वसूला जाएगा.
दोषियों को 90 दिनों के भीतर जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय में अपील करने के उनके अधिकार के बारे में भी बताया गया. न्यायाधीश ने कहा, "जघन्य अपराधों में न्यायोचित दण्ड का उद्देश्य निवारक के रूप में कार्य करना है", लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मृत्युदंड नहीं, बल्कि आजीवन कारावास ही उचित परिणाम है.
