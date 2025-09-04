नई दिल्ली: भारी बारिश व भूस्खलन से यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में चलने वाली कई शटल ट्रेनों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. वहीं दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द चल रही हैं. इस बीच एक ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व जरूरी आवागमन बाधित न हो.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी कारण यह एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही यात्रियों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें. यात्रियों से यह भी अपील की गई है कि वे ट्रेन अपडेट के लिए नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (एनटीईएस) पर या 139 नंबर पर कॉल कर ट्रेनों की स्थिति जांच लें.

कटरा जाने वाली ट्रेन (ETV Bharat)

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश व भूस्खलन के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है. लेकिन ट्रेन नंबर 12445 न्यू दिल्ली - श्री माता वैष्णो देवी कटरा और ट्रेन नंबर 12446 श्री माता वैष्णो देवी कटरा – न्यू दिल्ली का संचालन शुरू किया गया है. यह ट्रेन अब कटरा तक जारी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे कटरा तक नहीं, बल्कि जम्मू तवी तक ही चलाया जा रहा है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अन्य सभी ट्रेनें रद्द हैं. सिर्फ यही ट्रेन चलाई गई है. क्योंकि आवश्यक वस्तुओं और आर्मी के जवानों को भी आना जाना होता है. इसलिए एक ट्रेन का संचालन जरूरी था.

दिल्ली से कश्‍मीर के लिए ट्रेन (ETV Bharat)

कटरा-जम्मू तवी के बीच शटल ट्रेनों का संचालन रद्द

रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक भारी बारिश व भूस्खलन के कारण 4 सितंबर को कटरा से जम्मू तवी और जम्मू तवी से कटरा के बीच चलने वाली शटल ट्रेनों को रद्द किया गया है. इन ट्रेनों में ट्रेन संख्या 04632 (श्री माता वैष्णो देवी कटरा – जम्मू तवी), ट्रेन संख्या 04631 (जम्मू तवी – श्री माता वैष्णो देवी कटरा), ट्रेन संख्या 04634 (श्री माता वैष्णो देवी कटरा – जम्मू तवी) और ट्रेन संख्या 04633 (जम्मू तवी – श्री माता वैष्णो देवी कटरा) शामिल है.

