श्रीनगर: कश्मीर घाटी में बाढ़ की चेतावनी के बीच घाटी के दक्षिणी जिले अनंतनाग और पुलवामा के कई निचले इलाके बाढ़ में डूब गए. इस बीच मंगलवार शाम को बिजली का झटका लगने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि स्थानीय प्रशासन ने दर्जनों खानाबदोशों को बचाया.

स्थानीय लोगों के अनुसार झेलम नदी के उफान पर आने से आई बाढ़ के कारण अनंतनाग शहर और उसके आसपास के दर्जनों गांव पांच फीट पानी में डूब गए. लोगों ने कहा, "मंगलवार शाम को एक वाहन के चालक और कंडक्टर, दो लोगों की बिजली का झटका लगने से उस समय मौत हो गई, जब अनंतनाग शहर में एक दुकान से सामान निकालते समय बिजली का तार उन पर गिर गया."

उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे थे. वहीं प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों की मदद से अनंतनाग और पुलवामा में बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा था. स्थानीय लोगों ने बताया, "पुलवामा के चेरसू गांव में दर्जनों खानाबदोशों को नदी के किनारों से निकालकर पास के एक स्कूल में सुरक्षित पहुंचाया गया."

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ (ETV Bharat)

बिजली के खंभे और पानी की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त

भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण कुलगाम के शांगस इलाके के कांदीवाड़ा गांव में एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि अनंतनाग जिले में कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए, कई निचले इलाकों में बिजली के खंभे और पानी की पाइपलाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गईं. हालांकि, घाटी में बुधवार सुबह से बारिश थम गई है, लेकिन झेलम और अन्य छोटी नदियों के किनारे रहने वाले लोग जलस्तर बढ़ने के कारण खतरे के साये में जी रहे हैं.

मोबाइल डीवाटरिंग पंप तैनात

अनंतनाग के कई निचले इलाकों, श्रीनगर के राजबाग इलाके (जो बाढ़ क्षेत्र है) और अन्य इलाकों में जल स्तर में वृद्धि देखी गई, जबकि बडगाम, कुपवाड़ा और शोपियां जैसे अन्य जिलों में स्थिति सामान्य रही. श्रीनगर नगर निगम आयुक्त फज-लुल-हसीब ने कहा कि शहर भर के जलभराव वाले इलाकों में 49 मोबाइल डीवाटरिंग पंप तैनात किए गए हैं.

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ (ETV Bharat)

इस बीच सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की ताजा जानकारी के अनुसार मौसम में सुधार होने के साथ ही झेलम और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर घट रहा है. एक सरकारी प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि मौसम विभाग के अधिकारियों ने कश्मीर के संभागीय आयुक्त के साथ एक बैठक में बताया है कि फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आज शाम तक मौसम में सुधार होने की उम्मीद है.

खतरे के निशान से ऊपर झेलम नदी

IFC ने बताया कि आज शाम चार बजे संगम पर झेलम नदी का जलस्तर 23.99 फीट था, जो बाढ़ के खतरे के निशान से दो फीट ऊपर है. पंपोर में यह 6.00 मीटर (बाढ़ के निशान से एक मीटर ऊपर), श्रीनगर के मुंशीबाग में यह 20.72 फीट (खतरे के निशान से एक फीट ऊपर), बांदीपोरा के अशाम में यह 11.09 फीट (बाढ़ के निशान से तीन फीट नीचे) और बांदीपोरा के वुलर में यह 1578.00 मीटर (1575.63 मीटर) पर है.

जम्मू-कश्मीर में बारिश (ETV Bharat)

झेलम की सहायक नदियों में जलस्तर 8.22 मीटर (खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर), शोपियां के वाची में रंबियारा नाला बाढ़ के निशान से दो मीटर नीचे (3.14 मीटर), पहलगाम के बटकूट में लिद्दर नाला बाढ़ के निशान से 0.72 मीटर नीचे और गंदेरबल जिले के दोदरहामा में सिंध नाला शामिल है. 1.71 मीटर (बाढ़ के निशान से दो मीटर नीचे) है.

स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद

इस बीच शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने कहा कि गुरुवार को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. ज़िला प्रशासकों ने भी निवासियों को सतर्क रहने और जल स्तर बढ़ने के कारण जलाशयों से दूर रहने की सलाह जारी की है.

जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने आज जम्मू-कश्मीर में बाढ़ की तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने प्रभावी अंतर-विभागीय समन्वय, संसाधन जुटाने और त्वरित बचाव एवं राहत कार्यों के लिए स्पष्ट संचार माध्यमों की स्थापना का निर्देश दिया.

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ (ETV Bharat)

मलबा तुरंत हटाने का निर्देश

कश्मीर के डिविजनल कमीशनर अंशुल गर्ग ने अधिकारियों को भूस्खलन से प्रभावित सड़कों से मलबा तुरंत हटाने और आपातकालीन सेवाओं और आपूर्ति की आवाजाही को सुगम बनाने का निर्देश दिया है. गर्ग ने निर्देश दिया कि सभी विभाग हाई अलर्ट पर रहें और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी उभरती स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए निकट समन्वय में काम करें.

सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लोग

उल्लेखनीय है कि जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश के कारण स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है. इस दौरान कई लोगों और तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 5000 से ज़्यादा लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है .

तीर्थयात्रियों के परिजनों को मुआवजा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी भूस्खलन में मारे गए तीर्थयात्रियों के परिजनों को 9 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से पांच लाख रुपये और राज्य आपदा राहत कोष से चार लाख रुपये शामिल हैं.

X पर एक पोस्ट में, मनोज सिन्हा ने लिखा, "5000 से ज़्यादा लोगों को निचले बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, मंडलायुक्त कार्यालय के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं और हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राहत सामग्री की पर्याप्त आपूर्ति हो और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है."

उन्होंने आगे कहा, "जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और बाढ़ की स्थिति तथा बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लिया. अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है, वहां बिजली, संचार और पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए."

LG ने प्रधानमंत्री को जम्मू-कश्मीर में बाढ़ की स्थिति से भी अवगत कराया

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बाढ़ की स्थिति से अवगत कराया. विभिन्न जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है और मैंने अधिकारियों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने और अपने-अपने पदों पर कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं."

इस बीच, बारिश से प्रभावित इलाकों में सबसे ताज़ा मामला किश्तवाड़ ज़िले का वारवान इलाका है, जहां मार्गी गांव में अचानक आई बाढ़ से 100 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 1000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा है.

मरुसुदर नदी में अचानक आई बाढ़

ईटीवी भारत से बात करते हुए, मारवाह के जिला विकास पार्षद (डीडीसी) शेख जफर ने कहा, "वारवान के मार्गी गांव में व्यापक नुकसान हुआ है, जहां मरुसुदर नदी में अचानक आई बाढ़ में लगभग 30 घर पूरी तरह बह गए और 70 से 80 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. स्थानीय प्रशासन द्वारा बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है, हालांकि, खराब मौसम और सभी सड़कें बंद होने के कारण ज़िला मुख्यालय से कोई भी अधिकारी इलाके में नहीं पहुंच सका."

एक अन्य स्थानीय निवासी मुज़फ़्फ़र अहमद ने ईटीवी भारत को बताया कि पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण मरुसुदर नदी में अचानक बाढ़ आ गई. अहमद ने कहा, "बाढ़ ने पूरे वारवान क्षेत्र को प्रभावित किया, लेकिन मार्गी गांव सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जहां बाढ़ से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, राजमा और मक्के की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई, जबकि भेड़ और मवेशी बह गए."

जम्मू स्थित रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील भरतवाल ने X पर पोस्ट किय कि जम्मू क्षेत्र में 25/26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ आई, जिससे विशाल क्षेत्र जलमग्न हो गए और निवासियों के जीवन में व्यापक व्यवधान उत्पन्न हो गया. व्हाइट नाइट की एक बाढ़ राहत टुकड़ी, BSF जम्मू के साथ मिलकर, 26 अगस्त की देर रात को प्रतिकूल बाढ़ की स्थिति के बावजूद, मकवाल क्षेत्र में फंसे BSF कर्मियों को बचाने के लिए तैनात की गई थी.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन से 32 मौतें; वैष्णो देवी यात्रा स्थगित, स्कूल बंद