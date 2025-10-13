ETV Bharat / bharat

राज्यसभा चुनाव: PDP और निर्दलीय विधायकों की होगी असली परीक्षा, NC और BJP में मुकाबला

भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा और अन्य उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने जाते हुए ( ANI )

अवामी इत्तेहाद पार्टी (AIP) से जुड़े लंगेट से निर्दलीय विधायक खुर्शीद शेख ने कहा कि वह अपनी इच्छा के अनुसार वोट देंगे. खुर्शीद ने ईटीवी भारत से कहा, "चुनाव चौथी सीट जीतने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की गंभीरता को उजागर करेंगे और यह भी कि वह निर्दलीय और अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों से संपर्क करेगी या नहीं." उन्होंने आगे कहा कि एआईपी अंतिम निर्णय के लिए आम सहमति बनाने को लेकर बैठक करेगी.

शोपियां के निर्दलीय विधायक शब्बीर अहमद कुल्लाय (Shabir Ahmad Kullay) ने ईटीवी भारत को बताया कि वह एनसी और भाजपा को मेरिट के आधार पर चुनेंगे और उसी के अनुसार वोट देंगे.

आम आदमी पार्टी (AAP) के एकमात्र विधायक मेहराज मलिक जेल में हैं. मलिक ने इसी साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था; उनकी पार्टी का कहना है कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में मतदान और कश्मीर में आगामी विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

कठुआ जिले की बनी विधानसभा सीट से डॉ. रामेश्वर सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि पार्टियों द्वारा संपर्क किए जाने के बावजूद उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. उन्होंने कहा, "मैं एक निर्दलीय विधायक हूं और अपनी पसंद से फैसला लूंगा."

एनसी को अपने 41 विधायकों, छह कांग्रेसी विधायकों, पांच निर्दलीय विधायकों - इंद्रवाल से प्यारे लाल शर्मा, छंब से सतीश शर्मा, सुरनकोट से चौधरी अकरम, थानामंडी (राजौरी) से मुजफ्फर खान और डॉ. रामेश्वर सिंह - के समर्थन से कुल 53 विधायकों का समर्थन प्राप्त है.

भाजपा के पास 28 विधायक हैं. मुख्य विपक्षी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष सतपाल शर्मा को मैदान में उतारा है. भाजपा चौथी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार के खिलाफ जीत के लिए निर्दलीय और पीडीपी का समर्थन ले सकती है. डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश प्रवक्ता और युवा नेता हैं, कांग्रेस के चुनाव से हटने के बाद पार्टी ने आखिरी समय में डार को शर्मा के खिलाफ मैदान में उतारा.

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पहली और दूसरी सीट के लिए संख्या बल है, जबकि भाजपा के पास तीसरी सीट के लिए संख्या बल है. लेकिन चौथी सीट पर विधायकों की पसंद और नेशनल कॉन्फ्रेंस या विपक्षी भाजपा के प्रति समर्थन का परीक्षण होगा.

फरवरी 2021 से खाली पड़ी चार राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तीन अधिसूचनाएं जारी की हैं. श्रीनगर स्थित विधानसभा में 24 अक्टूबर को मतदान होना है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की चार राज्यसभा सीटों के लिए होने वाला चुनाव तीन निर्दलीय और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के तीन विधायकों के लिए "असली परीक्षा" होगी क्योंकि चौथी सीट पर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा.

कांग्रेस विधायक दल के नेता और विधायक गुलाम अहमद मीर ने पार्टी को सुरक्षित सीट देने से इनकार करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किए गए "विश्वासघात" के लिए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए संकेत दिया कि पार्टी चुनावों में सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन करेगी. मीर ने कहा, "भाजपा अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी. बाकी धर्मनिरपेक्ष दलों से हमारा कितना भी मतभेद क्यों न हो, लेकिन सभी 60 गैर-भाजपा विधायक भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ वोट देंगे."

पीडीपी विधायक और मुख्य सचेतक फैयाज मीर ने ईटीवी भारत से कहा कि किसे समर्थन देना है, पार्टी इस बारे में फैसला लेगी. मीर ने ईटीवी भारत से कहा, "अभी तक हमारी कोई बैठक नहीं हुई है और न ही किसी पार्टी ने हमसे संपर्क किया है."

पीपल्स कांफ्रेंस (PC) पार्टी के अध्यक्ष और हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद लोन ने कॉल का जवाब नहीं दिया. पीसी के एक नेता ने कहा कि वे आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनावों के बारे में मीडिया से बात करेंगे.

मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के तीन विधायकों और सज्जाद लोन तथा शेख खुर्शीद सहित निर्दलीय विधायकों के सामने कड़ी परीक्षा रखी है. उमर ने कहा कि इन विधायकों की "असली परीक्षा" राज्यसभा चुनाव में होगी. उन्होंने कहा, "जो कोई भी भाजपा को वोट देता है या चुनाव से दूर रहता है, वह भाजपा का मित्र है, क्योंकि चार में से तीन चुनावों में वे भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार थे."

उमर ने यह भी संकेत दिया कि विधायकों की खरीद-फरोख्त के लिए भाजपा धनबल, बाहुबल और एजेंसियों की ताकत का इस्तेमाल कर सकती है. हालांकि, भाजपा नेता और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उमर के दावों का खंडन करते हुए कहा कि भाजपा वोट नहीं खरीदेगी और न ही विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए मजबूर करेगी.

उन्होंने कहा, "भाजपा लोकतंत्र में विश्वास करती है, उसका सम्मान करती है और उसका पालन करती है, और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भी काम करती है. मुझे उम्मीद है कि विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और भाजपा उम्मीदवारों को वोट देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने जम्मू-कश्मीर का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया है."

90 सदस्यों वाली जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वर्तमान में 88 सदस्य हैं. पिछले साल नवंबर में भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद एक सीट खाली हुई थी, और दूसरी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा गांदरबल सीट बरकरार रखने के लिए बडगाम सीट से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी. उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव में दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 विधायक हैं. साथ ही उसे छह कांग्रेस विधायकों, पांच निर्दलीय और सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी का समर्थन प्राप्त है, जिससे कुल संख्या 53 होती है. भाजपा के 28 विधायक हैं. पीडीपी के तीन विधायक, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के एक, आम आदमी पार्टी के एक और एक निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद सहित छोटी पार्टियों में फैले हुए हैं, जो इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) से जुड़े हैं.

