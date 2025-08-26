ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बादल फटने से आया फ्लैश फ्लड, अब तक 4 लोगों की मौत, कई घर क्षतिग्रस्त - DODA RAINFALL

पिछले तीन दिनों से भारी बारिश ने पूरे जम्मू क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. डोडा और जम्मू जिले सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं.

rainfall across Doda
चिनाब नदी उफान पर (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 26, 2025 at 2:39 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 2:54 PM IST

6 Min Read

डोडा: जम्मू संभाग में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश में चार लोगों की मौत हो गई है और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि हर गुजरते घंटे के साथ स्थिति बिगड़ती जा रही है. सभी मौतें डोडा जिले में हुई हैं, जहां बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने भलेसा क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, जबकि जम्मू शहर में अब तक की सबसे खराब स्थिति देखी जा रही है .

तवी नदी का जल स्तर हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ रहा है. भारी बारिश होने के कारण कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया. डोडा जिले में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं. इस कारण कई संपर्क सड़कों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से बंद हो गए हैं.

अब तक चार लोगों की गई जान
डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि जिले में पिछले 24 घंटों में चार लोगों की मौत हो गई है, जिनमें भलेसा क्षेत्र में तीन और भद्रवाह में एक व्यक्ति शामिल है. डिप्टी कमिश्नर ने बताया, "भलेसा क्षेत्र के अमृतपुरा, जक्यास निवासी मुहम्मद रमजान की बेटी आसिया बानो (13) की घर गिरने से मौत हो गई, जबकि तांता, कहरा निवासी मुहम्मद इकबाल के बेटे नूर मुहम्मद की बादल फटने से आई बाढ़ में मौत हो गई. समाई भलेसा निवासी इम्तियाज अहमद की पत्नी रुबीना बेगम कल एक नाले में डूब गईं. उनके शव का अभी तक पता नहीं चल पाया है. भद्रवाह के थानाला क्षेत्र निवासी स्वर्गीय अब्दुल कबीर की बेटी राहिला बानो की आज घर गिरने से मौत हो गई. डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने कहा कि, तमाम नदियां इस समय उफान पर हैं.

15 रिहायशी घरों को पहुंचा नुकसान
किश्तवाड़, डोडा और राजौरी जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों से लगभग 15 रिहायशी घरों और गोशालाओं को नुकसान पहुंचने की भी सूचना है. भारी बारिश के कारण तीन पैदल पुल बह गए हैं. चिनाब नदी का उच्चतम जलस्तर 900 फीट है और वर्तमान में यह 899.3 मीटर तक पहुंच चुका है. चिनाब नदी के आस-पास और नदी से सटी सड़कों पर लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है. भारी बारिश के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

जम्मू शहर में, तवी नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर बह रहा है और पीरखो, गुज्जर नगर, बेलीचराना, निक्की तवी और अन्य निचले इलाकों में पानी घुस गया है. प्रशासन ने लोगों को आवश्यकता नहीं होने पर बाहर न निकलने और अपने आसपास की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने की सलाह जारी की है.

पुलिस और प्रशासन ने तवी नदी पर बने सभी पुलों पर निगरानी बढ़ा दी है. लोगों को पुलों पर खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा रही है. खबर के मुताबिक, डोडा ज़िले के थाथरी और पुल डोडा इलाकों और जम्मू जिले के अखनूर इलाके में चिनाब नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है. लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी गई है.

जम्मू के संभागीय आयुक्त के अनुसार, तवी, बसंतर और चिनाब जैसी नदियां खतरे के निशान पर बह रही है. जम्मू संभाग के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार, जो संभागीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख भी हैं, ने कहा, "जम्मू संभाग में अगले 40 घंटों तक मध्यम से भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर, बसंतर, तवी और चिनाब नदियों का जल स्तर वर्तमान में अलर्ट स्तर पर है. एहतियात के तौर पर, निवासियों और विजिटर्स को नदी के किनारों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सख्त सलाह दी जाती है.

जम्मू में बारिश के बीच जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध
भारी बारिश के कारण लगभग सभी नदियां और बरसाती नाले खतरे के निशान से ऊपर या उसके करीब बह रहे हैं, जिससे शहर और अन्य स्थानों के कई निचले इलाकों और सड़कों पर जलभराव हो गया है. अधिकारियों ने बताया कि रामबन जिले के चंद्रकोट, केला मोड़ और बैटरी चश्मा में पहाड़ियों से पत्थर गिरने के बाद एहतियात के तौर पर 250 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह यातायात रोक दिया गया.

उन्होंने बताया कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले एकमात्र बारहमासी राजमार्ग पर जम्मू के उधमपुर और कश्मीर के काजीगुंड में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. अंतिम रिपोर्ट मिलने तक राजमार्ग पर भारी बारिश जारी थी. अधिकारियों ने बताया कि किश्तवाड़ जिले में त्रेठ नाले के पास पाडर सड़क का एक हिस्सा बह गया, जबकि उधमपुर में रामनगर-उधमपुर सड़क और डोडा में जंगलवार-थाथरी सड़क क्रमशः कोंगा और थाथरी में भूस्खलन के बाद बंद कर दी गई. अधिकारियों ने बताया कि माधोपुर बैराज का जलस्तर एक लाख क्यूसेक के पार पहुंच गया है और लगातार बढ़ रहा है, जिससे कठुआ जिले में रावी नदी के किनारे कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा कठुआ जिले में दर्ज की गई, जहां 155.6 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके बाद डोडा के भद्रवाह में 99.8 मिलीमीटर, जम्मू में 81.5 मिलीमीटर और कटरा में 68.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 27 अगस्त तक जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है.

ये भी पढ़ें: भारी बारिश के बाद जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, कठुआ में पुल टूटा

डोडा: जम्मू संभाग में पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश में चार लोगों की मौत हो गई है और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि हर गुजरते घंटे के साथ स्थिति बिगड़ती जा रही है. सभी मौतें डोडा जिले में हुई हैं, जहां बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने भलेसा क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, जबकि जम्मू शहर में अब तक की सबसे खराब स्थिति देखी जा रही है .

तवी नदी का जल स्तर हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ रहा है. भारी बारिश होने के कारण कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया. डोडा जिले में लगातार भारी बारिश के कारण भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं. इस कारण कई संपर्क सड़कों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्से बंद हो गए हैं.

अब तक चार लोगों की गई जान
डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि जिले में पिछले 24 घंटों में चार लोगों की मौत हो गई है, जिनमें भलेसा क्षेत्र में तीन और भद्रवाह में एक व्यक्ति शामिल है. डिप्टी कमिश्नर ने बताया, "भलेसा क्षेत्र के अमृतपुरा, जक्यास निवासी मुहम्मद रमजान की बेटी आसिया बानो (13) की घर गिरने से मौत हो गई, जबकि तांता, कहरा निवासी मुहम्मद इकबाल के बेटे नूर मुहम्मद की बादल फटने से आई बाढ़ में मौत हो गई. समाई भलेसा निवासी इम्तियाज अहमद की पत्नी रुबीना बेगम कल एक नाले में डूब गईं. उनके शव का अभी तक पता नहीं चल पाया है. भद्रवाह के थानाला क्षेत्र निवासी स्वर्गीय अब्दुल कबीर की बेटी राहिला बानो की आज घर गिरने से मौत हो गई. डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने कहा कि, तमाम नदियां इस समय उफान पर हैं.

15 रिहायशी घरों को पहुंचा नुकसान
किश्तवाड़, डोडा और राजौरी जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों से लगभग 15 रिहायशी घरों और गोशालाओं को नुकसान पहुंचने की भी सूचना है. भारी बारिश के कारण तीन पैदल पुल बह गए हैं. चिनाब नदी का उच्चतम जलस्तर 900 फीट है और वर्तमान में यह 899.3 मीटर तक पहुंच चुका है. चिनाब नदी के आस-पास और नदी से सटी सड़कों पर लोगों की आवाजाही सीमित कर दी गई है. भारी बारिश के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

जम्मू शहर में, तवी नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर बह रहा है और पीरखो, गुज्जर नगर, बेलीचराना, निक्की तवी और अन्य निचले इलाकों में पानी घुस गया है. प्रशासन ने लोगों को आवश्यकता नहीं होने पर बाहर न निकलने और अपने आसपास की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने की सलाह जारी की है.

पुलिस और प्रशासन ने तवी नदी पर बने सभी पुलों पर निगरानी बढ़ा दी है. लोगों को पुलों पर खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा रही है. खबर के मुताबिक, डोडा ज़िले के थाथरी और पुल डोडा इलाकों और जम्मू जिले के अखनूर इलाके में चिनाब नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है. लोगों को नदी के पास न जाने की सलाह दी गई है.

जम्मू के संभागीय आयुक्त के अनुसार, तवी, बसंतर और चिनाब जैसी नदियां खतरे के निशान पर बह रही है. जम्मू संभाग के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार, जो संभागीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख भी हैं, ने कहा, "जम्मू संभाग में अगले 40 घंटों तक मध्यम से भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर, बसंतर, तवी और चिनाब नदियों का जल स्तर वर्तमान में अलर्ट स्तर पर है. एहतियात के तौर पर, निवासियों और विजिटर्स को नदी के किनारों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सख्त सलाह दी जाती है.

जम्मू में बारिश के बीच जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध
भारी बारिश के कारण लगभग सभी नदियां और बरसाती नाले खतरे के निशान से ऊपर या उसके करीब बह रहे हैं, जिससे शहर और अन्य स्थानों के कई निचले इलाकों और सड़कों पर जलभराव हो गया है. अधिकारियों ने बताया कि रामबन जिले के चंद्रकोट, केला मोड़ और बैटरी चश्मा में पहाड़ियों से पत्थर गिरने के बाद एहतियात के तौर पर 250 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह यातायात रोक दिया गया.

उन्होंने बताया कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले एकमात्र बारहमासी राजमार्ग पर जम्मू के उधमपुर और कश्मीर के काजीगुंड में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है. अंतिम रिपोर्ट मिलने तक राजमार्ग पर भारी बारिश जारी थी. अधिकारियों ने बताया कि किश्तवाड़ जिले में त्रेठ नाले के पास पाडर सड़क का एक हिस्सा बह गया, जबकि उधमपुर में रामनगर-उधमपुर सड़क और डोडा में जंगलवार-थाथरी सड़क क्रमशः कोंगा और थाथरी में भूस्खलन के बाद बंद कर दी गई. अधिकारियों ने बताया कि माधोपुर बैराज का जलस्तर एक लाख क्यूसेक के पार पहुंच गया है और लगातार बढ़ रहा है, जिससे कठुआ जिले में रावी नदी के किनारे कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटे में सबसे अधिक वर्षा कठुआ जिले में दर्ज की गई, जहां 155.6 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके बाद डोडा के भद्रवाह में 99.8 मिलीमीटर, जम्मू में 81.5 मिलीमीटर और कटरा में 68.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 27 अगस्त तक जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन की भी आशंका जताई गई है.

ये भी पढ़ें: भारी बारिश के बाद जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, कठुआ में पुल टूटा

Last Updated : August 26, 2025 at 2:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU KASHMIR RAINFALLDODA RAINFALLCLOUD BURST IN DODAKASHMIR RAINFALLDODA RAINFALL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.