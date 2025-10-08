ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: UAPA मामले में जांच एजेंसी की कई ठिकानों पर तलाशी

जम्मू-कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी ने यूएपीए मामले में कश्मीर घाटी में तलाशी ली (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं. इसके लिए सरकार की ओर से लंबे समय से कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. इसकी क्रम में जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले की जांच के तहत बुधवार को घाटी में कई स्थानों पर तलाशी ली.

इस कार्रवाई के दौरान क्या सबूत एकत्र किए गए इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए. फिलहाल छानबीन जारी है.

जानकारी के अनुसार एसआईए की टीमों ने कश्मीर घाटी के अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला जिलों में तलाशी ली. अधिकारियों के अनुसार उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एसआईए ने रफियाबाद और सोपोर इलाकों में तलाशी ली गई. उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पडापोरा बदसगाम इलाके में भी तलाशी ली गई.

अधिकारियों ने कहा कि इसी तरह दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में भी एसआईए के अधिकारियों ने जिले के कलाम इलाके में तलाशी ली. अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले की एसआईए की जाँच का हिस्सा थी. अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए.