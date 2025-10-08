ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: UAPA मामले में जांच एजेंसी की कई ठिकानों पर तलाशी

जम्मू-कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम के तहत कश्मीर घाटी के अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला जिलों में कई ठिकानों तलाशी ली.

POLICE SEARCHES IN KASHMIR VALLEY
जम्मू-कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी ने यूएपीए मामले में कश्मीर घाटी में तलाशी ली (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 11:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं. इसके लिए सरकार की ओर से लंबे समय से कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. इसकी क्रम में जम्मू-कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले की जांच के तहत बुधवार को घाटी में कई स्थानों पर तलाशी ली.

इस कार्रवाई के दौरान क्या सबूत एकत्र किए गए इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है. हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए. फिलहाल छानबीन जारी है.

जानकारी के अनुसार एसआईए की टीमों ने कश्मीर घाटी के अनंतनाग, कुलगाम और बारामूला जिलों में तलाशी ली. अधिकारियों के अनुसार उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एसआईए ने रफियाबाद और सोपोर इलाकों में तलाशी ली गई. उन्होंने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पडापोरा बदसगाम इलाके में भी तलाशी ली गई.

अधिकारियों ने कहा कि इसी तरह दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में भी एसआईए के अधिकारियों ने जिले के कलाम इलाके में तलाशी ली. अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले की एसआईए की जाँच का हिस्सा थी. अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए.

यूएपीए के तहत जाँच एजेंसी गिरफ्तारी के 180 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल कर सकती है और अदालत को सूचित करके अवधि बढ़ाई जा सकती है. इसमें अधिकतम सजा मृत्युदंड और आजीवन कारावास है.

उल्लेखनीय है कि मई महीने में श्रीनगर पुलिस ने यूएपीए के तहत आतंकी संगठनों के साथ कथित रूप से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने शहर भर में व्यापक तलाशी ली. पुलिस के एक बयान के अनुसार 150 से अधिक ठिकानों की तलाशी ली गई. इस ताजा कार्रवाई में, पुलिस ने श्रीनगर में विभिन्न इलाकों में आठ व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली.

जिनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई उनमें जाल्डगर (Zaldagar) के आदिल मंजूर लैंगू, डूमकडल के बसित बिलाल मकाया और रामपोरा के वसीम तारिक मट्टा शामिल थे. सभी कथित तौर पर यूएपीए और अन्य हथियारों से संबंधित कानूनों के तहत पंजीकृत मामलों में शामिल थे.

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: आतंकी नेटवर्क खत्म करने की कार्रवाई तेज, श्रीनगर में आठ स्थानों पर ली गई तलाशी

For All Latest Updates

TAGGED:

JAMMU KASHMIR POLICEUAPA CASESTATE INVESTIGATION AGENCY SIAजम्मू कश्मीर पुलिस छापाPOLICE SEARCHES IN KASHMIR VALLEY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.