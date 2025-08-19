ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर के घोषित आतंकवादी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई - ASIF MAQBOOL DAR PROPERTY ATTACHED

आसिफ मकबूल डार आतंकवाद को बढ़ावा देने, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने की गतिविधियों में शामिल रहा है.

Asif Maqbool Dar property attached
जम्मू कश्मीर पुलिस. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2025 at 5:48 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में पुलिस आतंकवादी नेटवर्क और उनके ढांचों को ध्वस्त करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में पुलिस ने श्रीनगर में पुलिस ने एक आतंकवादी की अचल संपत्ति कुर्क की. यह कार्यवाही यूएपीए की धारा 25 के तहत की गई. इस धारा के अंतर्गत अधिकारियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है.

जिस आतंकवादी के घर यह कार्रवाई हुई उसका नाम डॉ. आसिफ मकबूल डार है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बरमुल्लाह के बांदी पईन में तीन कनाल और 18 मरला जमीन का बाग कुर्क किया गया. इसकी कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गयी. वह वर्तमान में सीमा पार से सक्रिय है. गृह मंत्रालय ने उसे 2023 में आतंकवादी घोषित किया था. कुर्की की कार्रवाई मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की गई.

यह कार्रवाई श्रीनगर के पुलिस स्टेशन परिमपोरा में धारा 124ए, 153ए, 295ए आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 13, 18 और 38 के तहत दर्ज एक मामले (एफआईआर संख्या 107/2020) के बाद की गई है. अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई संपत्ति औपचारिक रूप से डार के पिता के नाम पर है, लेकिन जांच से पता चला है कि आसिफ इसमें सक्रिय हिस्सेदार है.

पुलिस के अनुसार, डॉ. आसिफ मकबूल डार के खिलाफ आरोपों में आतंकवाद को बढ़ावा देने, राष्ट्र-विरोधी दुष्प्रचार फैलाने और कई वर्षों तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने में संलिप्तता शामिल है.

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि उनकी संपत्ति की कुर्की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क और उनके सीमा पार प्रायोजकों के वित्तीय, सैन्य और परिचालन पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करना है. पुलिस प्रवक्ता ने कहा, "इस निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य एक स्पष्ट और कड़ा संदेश देना है कि राष्ट्र-विरोधी और आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल लोगों को सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें उनकी संपत्ति जब्त करना भी शामिल है."

