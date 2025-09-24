पहलगाम हमला: पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आतंकियों का मुख्य सहयोगी गिरफ्तार
पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.
Published : September 24, 2025 at 7:22 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले में शामिल आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोहम्मद कटारिया के रूप में हुई है. यह गिरफ्तारी बीते जुलाई में चलाए गए ऑपरेशन महादेव के दौरान बरामद हथियारों और उपकरणों के फोरेंसिक विश्लेषण के बाद हुई.
ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों ने पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने वाले तीन आतंकवादियों का पता लगाया और उन्हें मार गिराया.
भारतीय सेना ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के ब्रिनल वन क्षेत्र में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ. ठिकाने को विस्फोट से उड़ा दिया गया. गैस सिलेंडर और अन्य सामग्री बरामद हुई. इलाके में तलाशी जारी है.
#WATCH | Kashmir | Terrorist hideout busted in Brinal forest area of South Kashmir’s Kulgam district. The hideout was blasted. Gas cylinder & other material recovered. Search underway in the area: Indian Army— ANI (@ANI) September 24, 2025
(Video Source: Indian Army) pic.twitter.com/7Unnswzkcb
इस मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने भी जून में पहलगाम हमले के आतंकवादियों को कथित तौर पर पनाह देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था. बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और हिल पार्क (पहलगाम) निवासी बशीर अहमद जोथर ने हमले में शामिल तीन आतंकवादियों की पहचान उजागर की थी. बताया जा रहा है कि उन्होंने आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान किया था.
एनआईए ने हंदवाड़ा के एक निवासी को भी गिरफ्तार किया था और इस हमले में इस्तेमाल की गई फंडिंग के सिलसिले में उससे पूछताछ की थी. एनआईए 450 फोन नंबरों की भी जांच कर रही है, जिनमें 2011 से एजेंसी द्वारा जांच किए जा रहे 80 मामलों में शामिल नंबर भी शामिल हैं.
एजेंसी को पता चला है कि यासिर हयात नामक व्यक्ति मलेशिया स्थित एक संदिग्ध हैंडलर सज्जाद अहमद मीर और पाकिस्तान के दो अन्य लोगों के संपर्क में था. मीर, हयात को शफात वानी को 2 लाख रुपये की धनराशि देने का निर्देश दे रहा था. मलेशिया की अपनी यात्रा के दौरान, हयात दो पाकिस्तानियों के संपर्क में था.
कहा जाता है कि वानी को कुल 9 लाख रुपये मिले थे, जिसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया गया था. एनआईए ने एक बयान में कहा कि उसने धन के एक विदेशी स्रोत का पता लगाया है, जिसकी जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें- लेह में विरोध प्रदर्शन: छात्रों और पुलिस के बीच झड़प, BJP ऑफिस में लगाई आग