दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद से मारपीट, वकील ने लगाया आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर रशीद के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. उनकी आवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) ने बारामूला से जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद द्वारा अपने वकील एडवोकेट जावेद हुब्बी के साथ हाल ही में हुई कानूनी मुलाकात के दौरान किए गए खुलासों पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया है.

एडवोकेट हुब्बी ने कहा कि इंजीनियर रशीद ने उन्हें बताया है कि कैसे तिहाड़ जेल प्रशासन ने कश्मीरी कैदियों को परेशान करने के नए तरीके ईजाद किए हैं, जिसमें जानबूझकर उनके साथ बैरकों में पुरुष किन्नरों को रखा जाता है. इसके साथ ही, उन्हें भड़काने, हमला करने और शत्रुतापूर्ण माहौल बनाने के लिए उकसाया जाता है.

उन्होंने बताया कि इंजीनियर रशीद बाल-बाल बच गए जब पुरुष किन्नर कैदियों के एक समूह ने मिलकर उन पर धक्का देकर एक गेट गिरा दिया. हुब्बी ने कहा कि इस घटना में वह बाल बाल बच गए. अगर यह सीधे लगता, तो जानलेवा हो सकता था. रशीद के वकील हब्बी ने आरोप लगाया कि यह उन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की जानबूझकर की गई कोशिश से कम नहीं है.

हुब्बी ने आगे कहा कि रशीद ने उन्हें मुलाकात के दौरान बताया कि बीरवाह के अयूब पठान, कमरवारी के बिलाल मीर और श्रीनगर के अमीर गोजरी सहित कश्मीरी कैदियों पर सबसे पहले इन पुरुष किन्नरों ने हमला किया, जबकि कुपवाड़ा के अर्शीद तंच को भी अपमानित किया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस व्यवहार का सामना करने के बावजूद, जब भी कश्मीरी अपनी नमाज़ शुरू करते हैं तो उत्पीड़न की सारी हदें पार हो जाती हैं. उन्हें जानबूझकर परेशान और उकसाने की कोशिश की जाती है.