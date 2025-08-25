उधमपुर: जम्मू-कश्मीर में इस साल बादल फटने और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से लोगों को काफी जूझना पड़ा. उधमपुर में रविवार को जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर बलिनल्लाह के पास बारिश के चलते हुए भीषण भूस्खलन में एक पेट्रोल पंप मलबे में दब गया.

पेट्रोल पंप के मालिक जय पाल सिंह जामवाल ने बताया कि यह घटना शाम करीब 6:30-7 बजे हुई. जामवाल ने एएनआई से कहा, 'यह घटना शाम करीब 7 बजे हुई. पास के पहाड़ में एक दरार आ गई थी. इससे पेट्रोल पंप पर भार बहुत अधिक हो गया था. इसी वजह से यह पूरा हादसा हुआ.'

जामवाल ने आगे दावा किया कि कोई हताहत नहीं हुआ. उन्होंने कहा, 'कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हम सब देख सकते थे कि पहाड़ दरक रहा है. इसलिए हमने सारा सामान पहले ही निकाल लिया था. शिफ्ट के लड़के भी अलग हट गए थे. हमने अपनी बिक्री भी बंद कर दी थी और टैंकर भी रोक दिए थे. फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ आ गई थी क्योंकि हमारे पास अभी भी कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था.'

इसके अलावा फायर ऑफिसर सुनील ने बताया कि कॉल मिलते ही दमकल विभाग पेट्रोल पंप पर पहुँच गया. सुनील ने एएनआई से कहा, 'सुबह से लगातार बारिश हो रही थी. हमने यहाँ एक बड़ा भूस्खलन देखा, जिससे पहाड़ी गिर गई. यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक पेट्रोल पंप को काफी नुकसान हुआ है. भूस्खलन अभी भी जारी है.'

इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे. यह बयान तब आया जब सिंह ने किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना में घायल हुए पीड़ितों से मिलने के लिए जम्मू के एक सरकारी अस्पताल का दौरा किया और घायलों का हाल चाल जाना. मरीजों की देखभाल करने के लिए उन्होंने डॉक्टरों की प्रशंसा की.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी मरीज खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है. सिंह ने कहा, 'मैं भी घटनास्थल पर जाना चाहता था, लेकिन खराब मौसम के कारण वहां जाना संभव नहीं हुआ. यह भी बताया गया है कि वहां भूस्खलन हुआ है, इसलिए गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल था.

उन्होंने आगे कहा, 'सभी मरीज ठीक हो गए हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है. मैं इस मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी लगन से सभी घायलों की देखभाल की और सभी की हालत अच्छी है.' 14 अगस्त को मचैल माता यात्रा के दौरान किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना हुई.

इसमें 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई. बादल फटने के कारण तीर्थयात्रा के दौरान अचानक बाढ़ आ गई, जिससे व्यापक तबाही हुई और कई लोगों की मौत हो गई. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआईएसएफ, भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें बचाव कार्यों में जुटी.