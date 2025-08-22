श्रीनगर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को आतंकवाद के आरोपों में जम्मू कश्मीर के दो और सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया. ये बर्खास्तगी आतंकवाद और उसके समर्थन तंत्र के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा है.

दो अलग-अलग सरकारी आदेशों में कहा गया है कि, कुपवाड़ा जिले के निवासी सरकारी शिक्षक खुर्शीद अहमद राठेर और भेड़पालन विभाग में सहायक पशुपालक सियाद अहमद खान को सेवा से बर्खास्त किया जाता है.

इसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने और उपलब्ध जानकारी के आधार पर संतुष्ट हैं कि दोनों की गतिविधियां उनकी सेवा से बर्खास्तगी का कारण बनती हैं.

पिछले छह सालों में, आर्टिकल 311 के तहत बिना किसी विभागीय जांच के अब तक लगभग 80 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है. सरकार के मुताबिक, बर्खास्त कर्मचारी कथित रूप से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल थे.

वहीं, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावों में प्रत्येक मामले की समीक्षा के बाद बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली सुनिश्चित करने का वादा किया था. लेकिन गृह विभाग, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस और कानून-व्यवस्था से जुड़ा प्रमुख विभाग है, निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

केंद्र शासित प्रदेश में, शासन का वर्तमान मॉडल पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मुख्यमंत्री के बजाय सीधे जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल को रिपोर्ट करने की अनुमति देता है. यह उपराज्यपाल को खुफिया एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों के आधार पर किसी भी कर्मचारी को हटाने का अधिकार भी देता है.

