AAP MLA मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर बवाल! वहीद पारा ने दिया बयान, कारण बताओ नोटिस जारी

जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा विधायक मेहराज मलिक पर PSA के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है.

ammu Kashmir legislative assembly
जम्मू-कश्मीर विधान सभा (ETV Bharat)
Moazum Mohammad

September 12, 2025

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा सचिवालय ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद उर रहमान पारा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है. पारा ने आरोप लगाया है कि, विधानसभा अध्यक्ष ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत आप विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का समर्थन कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं.

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक पर सोमवार को डोडा के जिला मजिस्ट्रेट ने सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा होने के आरोप में पीएसए के तहत मामला दर्ज किया. इसके बाद, अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर को नियमों के तहत गिरफ्तारी की सूचना दी.

10 सितंबर को जारी तीन पेज के कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि अध्यक्ष ने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सात दिन का समय दिया है, अन्यथा विधानसभा कार्य नियमों के तहत उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की जाएगी. विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के मुताबिक, अध्यक्ष को यह अधिकार है कि यदि सत्र चल रहा हो तो वह सदन को यथाशीघ्र सूचित करें, अन्यथा विधायकों की जानकारी के लिए बुलेटिन में इसे प्रसारित करें.

हालांकि, इस नोटिस के केंद्र में पुलवामा के विधायक वहीद उर रहमान पारा ने ट्वीट कर इसे शर्मनाक करार दिया. उन्होंने कहा कि, विधानसभा सचिवालय द्वारा एक निर्वाचित विधायक पर पीएसए का समर्थन लोकतंत्र पर सीधा हमला है. उन्होंने कहा कि, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कार्रवाई करनी चाहिए, विधायक संस्था, जनता की अंतिम संस्था, को चुप न होने दें. आज मेहराज है, कल आप भी हो सकते हैं."

अध्यक्ष ने पोस्ट में तथ्यात्मक गलतियों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि पारा ने झूठी और विकृत जानकारी देकर लोगों को गुमराह किया है और अध्यक्ष की 'निष्पक्षता' पर संदेह जताया है.

सदन के नियमों और प्रक्रिया का हवाला देते हुए, नोटिस में कहा गया है कि निष्पक्षता अध्यक्ष के पद का एक अनिवार्य गुण है और 'अध्यक्ष के कर्तव्यों के निष्पक्ष निर्वहन पर किसी भी तरह का हमला या आरोप लगाना हमेशा से विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना ​​माना गया है.'

नोटिस के मुताबिक, अध्यक्ष ने इसे गंभीरता से लिया है और कहा है कि सदस्यों को दिए गए विशेषाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग संस्था की पवित्रता को कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. कई विधायकों ने ईटीवी भारत को बताया कि अध्यक्ष के पास उल्लंघन के लिए 'दंड' के रूप में सदस्य को सत्र से कुछ समय के लिए निलंबित करने का अधिकार है.

पारा ने कहा कि वह अध्यक्ष राथर को एक 'पितातुल्य' मानते हैं और उनके या उनके पद के प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं रखते. उन्होंने कहा, "सत्रों के दौरान, जिस तरह से उन्होंने सदन का संचालन किया, विविधता को बनाए रखा और आवाजों को स्थान दिया, उससे मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सीखा है. लेकिन एक संरक्षक के रूप में, विधायकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है."

उन्होंने कहा कि अगर अध्यक्ष का कार्यालय किसी निर्वाचित सदस्य के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, उसकी निंदा या बचाव नहीं करता तो यह एक खतरनाक मिसाल कायम करता है.

उन्होंने ईटीवी भारत से कहा कि, यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि संस्था का मामला है, जो जम्मू-कश्मीर के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बची हुई आखिरी जगह है. उन्होंने कहा कि, उनकी चिंता पर सवाल उठाने के बजाय, अध्यक्ष को इसका समर्थन करना चाहिए था.

