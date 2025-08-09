Essay Contest 2025

जम्मू-कश्मीर: कुलगाम में आतंकवाद विरोधी अभियान 9वें दिन भी जारी, 2 जवान शहीद - JAMMU KASHMIR ENCOUNTER

एक अगस्त से शुरू हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए जबकि अब तक कम से कम नौ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए.

JAMMU KASHMIR ENCOUNTER
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में जारी मुठभेड़ के बीच निगरानी रखते हुए पुलिसकर्मी (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 10:20 AM IST

श्रीनगर: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके में आतंकवादियों के साथ जारी मुठभेड़ में रात भर हुई गोलीबारी में सेना के दो जवान शहीद हो गए. यह भीषण मुठभेड़ शनिवार को 9वें दिन में प्रवेश कर गई. इससे यह घाटी में हाल के इतिहास में सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक बन गया है.

अधिकारियों के अनुसार एक अगस्त से शुरू हुए इस अभियान में अब तक कम से कम नौ सुरक्षाकर्मी घायल हो चुके हैं. इसमें पहले दो दिनों में दो आतंकवादी मारे गए थे. वहीं दो जवान भी शहीद हुए जिनकी पहचान लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के रूप में हुई है. भारतीय सेना ने पुष्टि की है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है.

चिनार कोर ने शहीद हुए जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की

भारतीय सेना की चिनार कोर ने शहीद हुए जवानों के सम्मान में एक पोस्ट लिखा,'राष्ट्र के लिए कर्तव्य निभाते हुए बहादुर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करता है. भारतीय सेना शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्ति करती है उनके साथ एकजुटता से खड़ी है. ऑपरेशन जारी है.'

आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के अखल के जंगलों में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. अधिकारियों ने बताया कि पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच आरंभिक गोलीबारी के बाद रात के लिए अभियान रोक दिया गया था, लेकिन घेराबंदी को मजबूत कर दिया गया तथा क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजा गया.

अगले दिन जब गोलीबारी फिर से शुरू हुई तो दो आतंकवादी मारे गए. ढेर किए गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पायी है. सुरक्षा बलों ने इलाके की कड़ी घेराबंदी कर रखी है और घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है.

अधिकारियों के अनुसार जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रमुख नलिन प्रभात और सेना के उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा सहित वरिष्ठ पुलिस और सेना के अधिकारी चौबीसों घंटे अभियान पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं. सुरक्षा बलों ने जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टरों की मदद ली है. पैरा कमांडो भी छिपे हुए आतंकवादियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों की मदद कर रहे हैं.

