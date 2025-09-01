ETV Bharat / bharat

शिक्षक दिवस पर यह सम्मान पाने वाले कुलदीप गुप्ता जम्मू कश्मीर के एकमात्र शिक्षक हैं.

Jammu Kashmir
कुलदीप गुप्ता, जम्मू के गर्वेमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जिंद्राह के टीचर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 5:10 PM IST

जम्मू: जम्मू के गर्वेमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जिंद्राह के लेक्चरर कुलदीप गुप्ता को नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. 5 सितंबर को गुप्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह सम्मान प्राप्त करेंगे. शिक्षक दिवस पर यह सम्मान पाने वाले वे जम्मू-कश्मीर के एकमात्र शिक्षक हैं.

बिश्नाह के एक साधारण परिवार में जन्मे गुप्ता ने अपनी शुरुआती शिक्षा जम्मू में ही पूरी की. उनके पिता बनारसी लाल गुप्ता भारतीय सेना की इंजीनियरिंग शाखा, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (एमईएस) में कार्यरत थे.

गुप्ता (57) चार भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं और उनकी हमेशा से विज्ञान में रुचि रही. इसी रुचि को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जूलॉजी या जन्तुविज्ञान में एमएससी और एम.एड. की डिग्री हासिल की. ​​उन्होंने 1992 में अपने पैतृक गांव के एक स्कूल में शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया. कुछ ही साल में, उन्होंने पारंपरिक शिक्षण और बोरिंग लेक्चर से आगे बढ़ने को अपना लक्ष्य बना लिया.

Jammu Kashmir
शिक्षक कुलदीप गुप्ता (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

हालांकि, उन्हें छात्रों और शिक्षक समुदाय के बीच 1995 में लोकप्रियता मिली जब उनकी नियुक्ति सरकारी हाई स्कूल, सतवारी में हुई. यहां उन्होंने नवीन शिक्षण विधियों और गतिविधि-आधारित विज्ञान शिक्षण की शुरुआत की. उनका मानना है कि, छात्र का विज्ञान के प्रति रूचि बढ़े और उनका समग्र विकास हो.

गुप्ता को सरकारी स्कूलों के छात्रों के बीच बाल विज्ञान कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है. 2000 से पहले, इस वार्षिक कार्यक्रम में केवल कुछ ही निजी स्कूलों के छात्र भाग लेते थे, लेकिन उन्होंने स्कूल शिक्षा निदेशालय, जम्मू (DSEJ) की मदद से पहल की और सरकारी स्कूलों के छात्रों को भी इसमें शामिल किया.

शिक्षक कुलदीप गुप्ता ने कहा कि, उनका उद्देश्य किताबों से हटकर छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना था. इससे छात्रों को स्थानीय स्तर पर समस्या की पहचान करने और वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर उसका समाधान खोजने जैसे शोध कार्यों में मदद मिली.

Jammu Kashmir
कुलदीप गुप्ता ने 30 वर्षों के अभिनव विज्ञान शिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जीता (ETV Bharat)

उनके प्रयासों से, शिक्षा विभाग जम्मू क्षेत्र के सभी 10 जिलों में इस कार्यक्रम को शुरू करने में सक्षम हुआ और तब से, हर जिले में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता रहा है. जिसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं.

2009 में, उन्हें जम्मू क्षेत्र की बाल विज्ञान कांग्रेस का एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उन्हें शिक्षकों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रमों की देखरेख और एक गतिविधि पुस्तिका संकलित करने की जिम्मेदारी मिली. गुप्ता 2017 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के लिए एक संसाधन व्यक्ति बने और उन्होंने जम्मू क्षेत्र के 1500 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया.

उन्होंने कहा कि, ऐसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं से जुड़ना उनके लिए एक शानदार अवसर था. गुप्ता ने आगे कहा, "इस दौरान मुझे एनसीईआरटी की पुस्तकों की प्रूफरीडिंग करने का भी मौका मिला और मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के समन्वयक के रूप में काम किया तथा हरियाणा में राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भी भाग लिया."

अपनी सेवा के दौरान कुलदीप गुप्ता ने 10 अलग-अलग स्कूलों में काम किया है. जिसमें ज्यादातर जम्मू के ग्रामीण इलाकों के स्कूल शामिल हैं. गुप्ता का मानना ​​है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां कम लागत और बिना लागत वाली शिक्षा, छात्रों में वैज्ञानिक सोच का विकास और वैचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना रही हैं.

Jammu Kashmir
कुलदीप गुप्ता को जम्मू कश्मीर के एलजी से सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार मिला (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "कम लागत और बिना लागत वाली शिक्षा एक ऐसी अवधारणा है जिसे स्थानीय भाषा में 'कबाड़ से जुगाड़' कहा जा सकता है, जिसमें छात्रों को ज्यादा पैसा खर्च किए बिना विज्ञान सीखने में स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करना सिखाया जाता है." उन्होंने कहा, "हमें किसी जटिल प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है, और छात्र अपने घर पर आसानी से उपलब्ध सामग्री से चीजें बना सकते हैं."

उन्होंने छात्रों को आसानी से सीखने के लिए सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिंद्राह में एक छोटी लैब (प्रयोगशाला) स्थापित की है. वैचारिक शिक्षा में उनके प्रयासों के कारण, कई ड्रॉपआउट छात्र स्कूल वापस आते हैं. गुप्ता ने कहा कि, वे कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं. वे तो बस छात्रों की उलझन दूर करने में मदद करते हैं ताकि उनकी रुचि बढ़े.

शिक्षा के क्षेत्र में उनके समर्पण और कार्य के लिए, गुप्ता को 2021 में जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उनके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए उन्हें शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है.

गुप्ता ने कहा कि, उन्हें खुशी है कि सरकार ने उनके प्रयासों को मान्यता दी है. उनका परिवार भी इससे खुश है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना हो रही है. उनका परिवार जानता है कि, कुलदीप गुप्ता का मुख्य उद्देश्य शिक्षा है. कुलदीप गुप्ता ने कहा, "यह मेरे छात्रों, सहकर्मियों और उन सभी संस्थानों के प्रमुखों के सहयोग से संभव हुआ, जहां मैंने काम किया. हर संस्थान के प्रमुख ने मेरा साथ दिया."

