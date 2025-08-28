किश्तवाड़: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में रिहायशी इलाके में कुछ घरों में बीती रात भीषण आग लग गई. इस हादसे में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए जबकि 7 लोग जख्मी हो गई. आग पर काबू पा लिया गया है. घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग लगने के कारणों को पता नहीं चल सका है. पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

अधिकारियों के अनुसार बुधवार को किश्तवाड़ में भीषण आग लग गई, जिससे छह आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो गए और सात लोग घायल हो गए. चिकित्सा अधीक्षक युद्धवीर सिंह ने बताया कि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से चार की हालत गंभीर है और बाद में उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज डोडा भेज दिया गया.

एएनआई से बात करते हुए, युद्धवीर सिंह ने कहा, 'आग की घटना में घायल हुए आठ लोगों को किश्तवाड़ के जिला अस्पताल लाया गया. उनमें से गंभीर रूप से घायल चार लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज डोडा भेज दिया गया है.'

किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अधिकारियों ने अब आग पर काबू पा लिया है. परिहार ने कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किश्तवाड़ में लगभग छह घरों में आग लग गई. लगभग सात लोग घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर अब काबू पा लिया. घटना के बारे में और जानकारी अभी आनी बाकी है.