किश्तवाड़: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के एक जंगली इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है. रविवार को आंतिकयों के छिपे होने की सूचना के बाद यह अभियान शुरू किया गया. अधिकारियों ने बताया कि माना जा रहा है कि आतंकवादी किश्तवाड़ शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर दूल इलाके के भगना जंगल में एक चट्टान पर बनी गुफा में छिपे हुए हैं.

पुलिस ने बताया कि आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद रविवार सुबह जंगल में तलाशी अभियान शुरू किया गया. हिज़्बुल मुजाहिदीन के दो मोस्ट वांटेड आतंकवादी, रियाज़ अहमद और मुदस्सर हज़ारे के छिपे होने की सूचना है. ये दोनों पिछले आठ सालों से सक्रिय हैं. इन पर एक-एक करोड़ रुपये का इनाम है.

मिली जानकारी के अनुसार छिपे हुए आतंकवादियों ने रविवार सुबह 6:30 बजे तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी. सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की. जिसके बाद सभी आतंकवादी घबराकर जंगल की ओर भाग गये. अधिकारियों के अनुसार, दिन में दो बार और गोलीबारी हुई.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों द्वारा आखिरी गोलीबारी रविवार शाम को गुफा के पास हुई थी. अभियान में अतिरिक्त बल के रूप में सेना के पैरा-कमांडो, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को शामिल किया गया, साथ ही आतंकवादियों को भागने से रोकने के लिए ड्रोन भी तैनात किए गए.

सुरक्षा बलों को शक है कि आतंकवादियों ने गुफा में पनाह ले रखी है. रात भर कई तेज धमाके और रुक-रुक कर गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गईं. फिलहाल, सुरक्षा बल एहतियात बरत रहे हैं. चारों तरफ से आतंकियों को घेर कर रखा है.

कुलगाम मुठभेड़ में दो जवान शहीदः

दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अखल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है. एक अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के दौरान शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात हुई मुठभेड़ में सेना के दो जवान - लांस नायक प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह शहीद हो गए. इस ऑपरेशन में छह सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं. अधिकारियों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि की है.

