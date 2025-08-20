ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर के आईएमडी निदेशक का कहना है कि प्रशासन द्वारा मौसम पूर्वानुमानों का अनुपालन और प्रतिक्रिया बहुत कम या न के बराबर है.

किश्तवाड़ में बादल फटने से मौसम संबंधी चेतावनियों पर रिस्पांस में ढिलाई उजागर
By Mir Farhat Maqbool

Published : August 20, 2025 at 5:25 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिशोती गांव में 14 अगस्त को बादल फटने की घटना ने केंद्र शासित प्रदेश में नाजुक हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और क्या मजबूत मौसम चेतावनी प्रणालियां मानव जीवन और संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम कर सकती हैं, इस पर बहस छेड़ दी है.

किश्तवाड़ में बादल फटने और इसी तरह की अन्य चरम मौसम की घटनाओं का मनुष्यों और उनकी संपत्ति पर भारी असर पड़ रहा है. चिशोती में 64 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई, जहां लापता लोगों के लिए बचाव अभियान जारी है. इसके अलावा IMD ने अपनी त्रैमासिक पत्रिका, मौसम में 2010 से 2022 के बीच जम्मू-कश्मीर में 2,863 चरम मौसम की घटनाओं को भी दर्ज किया है, जिनमें 552 लोगों की जान चली गई और भारी संपत्ति नष्ट हुई.

तीर्थयात्रा के दौरान जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी और भारतीय मौसम विभाग ने चिनाब घाटी क्षेत्र, जहां किश्तवाड़ जिला स्थित है में आसन्न बाढ़ और बादल फटने की चेतावनी जारी की थी, लेकिन क्या IMD की चेतावनियों पर कार्रवाई में कोई ढिलाई बरती जा रही है, जैसा कि किश्तवाड़ में स्पष्ट रूप से देखा गया, जहां अलर्ट के बावजूद यात्रा जारी रही?

'पूर्वानुमान रडारों का विस्तार करने की जरूरत है'
जम्मू कश्मीर के आईएमडी निदेशक मुख्तार अहमद ने कहा कि विकसित देशों की तुलना में हमारे क्षेत्र में लोगों और प्रशासन द्वारा मौसम पूर्वानुमानों का अनुपालन और प्रतिक्रिया बहुत कम या न के बराबर है. चूंकि जलवायु विशेषज्ञ इस क्षेत्र में और अधिक बाढ़ और बादल फटने की चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए जम्मू कश्मीर में, पूर्वानुमान रडारों का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है.

चार डॉपलर स्कैन स्टेशन
IMD निदेशक ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके पास चार डॉपलर मौसम स्कैन स्टेशन हैं - श्रीनगर, जम्मू, बनिहाल और लेह. वहीं, कुशल और समय पर पूर्वानुमान के लिए पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों को स्कैन करने के लिए माइक्रो लेवल पर पूर्वानुमान दिखाने के लिए सात और स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब लगातार और गंभीर हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सभी 20 जिलों में एक मजबूत आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया योजना द्वारा एक कुशल पूर्वानुमान प्रणाली का समर्थन किया जाना चाहिए.

बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग है. इसे 2016 में बनाया गया था. हालांकि विभाग अभी भी एक अलग निदेशालय के बिना है, आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारी करते हैं, जो पहले से ही सौंपे गए सरकारी काम के बोझ तले दबे हैं.

क्षण भर में होती घटनाएं
आपदा प्रबंधन विभाग में सरकार की उप सचिव स्नोबर जमील ने दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेश ने उप-मंडल, तहसील और जिला स्तर पर एक प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए एक मजबूत कमान श्रृंखला स्थापित की है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "यह योजना मौसम या आग की आपात स्थिति के दौरान बचाव, निकासी, राहत और पुनर्वास में मदद करती है."

जमील ने कहा कि आग और बाढ़ के प्रति सरकार की आपदा प्रतिक्रिया हमेशा अचानक आने वाली बाढ़ और बादल फटने की आपदाओं में बेहतर होती है, क्योंकि ये आपदाएं क्षण भर में घटित हो जाती हैं.

पूर्ण नुकसान से नहीं बचा जा सकता
कश्मीर यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ फारूक अहमद खांडे जैसे प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने कहा कि मौसम पूर्वानुमान में मजबूत तकनीक नुकसान को कम करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसकी सीमाएं मानव या संपत्ति को पूर्ण नुकसान से नहीं बचा सकती हैं.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "हमें मौसम के पूर्वानुमान और उनकी अनिश्चितताओं का अनुमान लगाने के लिए एक एडवांस पूर्वानुमान प्रणाली की आवश्यकता है, ताकि जलवायु आपदा से प्रभावित होने वाले अनुमानित स्थान, तीव्रता, दिशा का पता चल सके."

भारत सरकार को सुझाव
भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता वाली जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत में मौसम संबंधी प्रतिकूलताओं के पूर्वानुमान में तकनीकी प्रगति की कमी की ओर इशारा किया है और भारत सरकार को सुझाव दिया है कि सामाजिक-आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए वर्तमान मौसम चेतावनी प्रणालियों को सर्वोत्तम उपलब्ध और उभरती वैश्विक प्रथाओं के साथ एडवांस किया जाए.

इसमें कहा गया है कि अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, साथ ही वर्षा, भूस्खलन, हिमपात, बादल फटने और हिमनद झीलों के फटने आदि में व्यापक भिन्नताओं के साथ अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता, बुनियादी ढांचे, आजीविका और मानव जीवन को भारी नुकसान पहुंचा रही है.

IMD के निदेशक अहमद ने कहा कि इन चरम मौसम परिवर्तनों और क्षतियों को देखते हुए, तकनीकी हस्तक्षेप तभी फलदायी हो सकता है जब लोग चेतावनियों का पालन करें और प्रशासन मानवीय क्षति और क्षति को कम करने के लिए एक प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना के साथ प्रतिक्रिया दे.

किश्तवाड़ में बादल फटने और जम्मू-कश्मीर में इसी तरह की अन्य घटनाओं से चिंतित, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार मौसम परिवर्तनों के प्रति सबसे संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाने और नुकसान को कम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाएगी.

