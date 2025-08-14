कुपवाड़ा: भारतीय सेना ने 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले, जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार गांव में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर एक त्रि-स्तरीय रोबोटिक घुसपैठ-रोधी ग्रिड तैनात किया है.

गुरुवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए एक भारतीय सेना अधिकारी ने कहा कि, सैनिकों को एलओसी पर शून्य घुसपैठ सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है. सेना अधिकारी ने कहा कि, जमीन पर तैनात सैनिकों के रूप में उनका काम इस इलाके में शून्य घुसपैठ ग्रिड स्थापित करना, उसे बनाए रखना और सुनिश्चित करना है. वे इस काम को तीन स्तर पर करते हैं.

त्रि-स्तरीय ग्रिड के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि, सुरक्षा की पहली लेयर सर्विलांस इक्विपमेंट हैं. इसमें रडार, थर्मल इमेजिंग साइट, हथियार और हेलमेट-माउंटेड साइट, और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि, सीमा पार से होने वाले घुसपैठ को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दी गई ढेरों सर्विलांस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं. इसमें रडार, विभिन्न थर्मल इमेजिंग साइट्स, हथियार और हेलमेट-माउंटेड साइट्स और यूएवी शामिल हैं. सेना अधिकारी ने आगे बताया कि दूसरी लेयर बाधा प्रणाली है, जिसमें माइंस शामिल हैं। उन्होंने बताया कि, दूसरी परत बाधा प्रणाली (obstacle system) है, जिसे उन्होंने अपनी सुरक्षा में शामिल किया है.

उन्होंने कहा, "हमने पूरे जिम्मेदारी वाले इलाके में अलग-अलग प्रकार की माइंस और ऑप्टिकल सिस्टम लगाए हैं." तीसरी लेयर जमीन पर तैनात सेना के जवान हैं जो नियमित घात लगाकर हमला करते हैं और गश्त करते हैं. सेना के अधिकारी ने कहा कि, उन्होंने कहा, "तीसरी परत हम () हैं यानी की जमीन पर तैनात जवान. वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सेना के नियमित घात लगाकर हमला करें और गश्त करें ताकि पूरे क्षेत्र पर शारीरिक रूप से, निरीक्षण करके या गोलाबारी से कब्जा किया जा सके.

इस बीच, मंगलवार को, मीडियाकर्मियों को सुंदरबनी के सुदूर इलाकों में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के अटूट साहस और समर्पण को देखने का अवसर मिला. एक विज्ञप्ति के अनुसार, निरंतर विकास, परिवर्तन और एकीकरण की प्रतिबद्धता भारतीय सेना की सर्वोच्च परिचालन तत्परता बनाए रखने के समर्पण का उदाहरण है.

सेना के अधिकारी ने बताया कि, तकनीकी प्रगति भी प्रदर्शित की गई, जैसे कि स्मार्ट फेंस सिस्टम जो सीमा सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाता है. क्वाडकॉप्टर, एडवांस सर्विलांस टूल्स, बुलेटप्रूफ वाहन, ऑल-टेरेन वाहन, आधुनिक हथियार और नाइट विजन साइट्स सहित नए उपकरण भी प्रदर्शित किए गए, जो भारतीय सैनिकों में नवाचार और एकीकरण के प्रति विश्वास को दर्शाते हैं. बात दें कि, देश 15 अगस्त, 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा.

